Les malheurs de LeBron James pourraient mettre les Lakers dans un monde de souffrance

Au milieu de toutes les questions sans réponse sur la santé et l’efficacité à long terme de LeBron James, les Lakers de Los Angeles ont au moins clarifié la question la plus urgente.

Les Lakers (37-28) ont exclu James pour le match de jeudi contre les Los Angeles Clippers (44-22) après avoir également raté le match de lundi contre les Denver Nuggets en raison d’une douleur à la cheville droite lors de son retour de deux matchs. Sinon, l’entraîneur des Lakers, Frank Vogel, a déclaré que James était répertorié comme «au jour le jour». Après avoir déjà raté 21 matchs combinés cette saison en raison d’une entorse de la cheville droite haute, les Lakers peuvent-ils absorber une autre absence de longue durée avec seulement sept matchs de saison régulière restants?

« On verra. Ce n’est pas une situation idéale », a déclaré Vogel. «Idéalement, il est à 100% et a 10 matchs pour mettre ses jambes et son timing sous lui. Nous n’allons pas avoir cette situation. Nous allons donc en tirer le meilleur parti.

Les Lakers, qui sont actuellement classés sixième de la Conférence Ouest, n’ont qu’une avance d’un match sur les Portland Trail Blazers (36-29) et devraient participer au tournoi de play-in de la NBA entre le septième et le dixième. dans la conférence.

«Nous voulons qu’il revienne le plus tôt possible. Mais nous voulons qu’il revienne aussi sain que possible », a déclaré Vogel à propos de James. «C’est l’objectif n ° 1. Partout où nous nous retrouvons dans le classement, nous voulons qu’il soit aussi sain que possible avant les séries éliminatoires. À part cela, nous allons simplement concourir et essayer de gagner autant de matchs que possible ici.

Les Lakers sont allés 9-13 sans James cette saison. Les Lakers ont perdu deux fois lors des deux apparitions de James la semaine dernière alors qu’il combattait la rouille, le conditionnement et le timing après avoir raté les 20 matchs précédents. Et les Lakers affronteront divers prétendants aux séries éliminatoires la semaine prochaine, dont les Clippers, Portland (vendredi), les Phoenix Suns (dimanche) et les New York Knicks (12 mai).

Pourtant, les Lakers ont remporté le match de lundi contre les Nuggets sans James et ont réduit un déficit de 16 points à six après le départ de James avec 6:42 à jouer lors de la défaite de dimanche contre Toronto. Ils ont vu Anthony Davis améliorer son jeu progressivement au cours des sept derniers matchs après avoir raté les 30 précédents à cause d’un mollet droit tendu. Et ils ont vanté le niveau de confort amélioré d’André Drummond après avoir joué dans 12 des 16 matchs possibles depuis que les Lakers l’ont signé sur le marché du rachat.

Alors que les Lakers espéraient éviter le tournoi de play-in, même James a concédé que « cela n’a pas d’importance à la fin de la journée si je ne suis pas à 100% ou proche de 100%. »

«De toute évidence, nous aimerions avoir LeBron dans notre équipe. Il rend les choses beaucoup plus faciles », a déclaré le gardien des Lakers Alex Caruso. «C’est un très bon joueur, il a participé à de nombreuses finales et à de nombreuses séries éliminatoires. Mais je pense que nous avons un groupe assez bon pour gagner des matchs maintenant et à l’avenir.

La façon dont cela se déroule dépend de deux variables.

Premièrement, combien de temps James restera-t-il absent?

À 36 ans à sa 18e saison NBA, James a récemment déclaré que «revenir à 100% est impossible». Mais les Lakers ont souligné que James n’avait connu aucun revers avec sa cheville. Cependant, les Lakers ayant un temps d’entraînement minimal, la seule option significative de James pour tester sa cheville impliquait de jouer à un match. À la mi-temps contre Sacramento et Toronto, James a déclaré qu’il ressentait une douleur et une tension supplémentaires.

Les Lakers ont eu une pratique rare mercredi, mais Vogel a déclaré que James restait limité à un travail de réadaptation individuel au lieu de s’entraîner avec l’équipe. Vogel a ajouté que l’équipe pourrait s’entraîner entre le match de vendredi contre Portland et le match de dimanche contre Phoenix, et a noté la fenêtre de trois matchs entre les matchs contre Houston (12 mai) et la Nouvelle-Orléans (15 mai). Sinon, Vogel a déclaré que James pourrait participer à des exercices 3 contre 3 ou 4 contre 4 avant de tester complètement sa cheville dans d’autres matchs.

« Vous devez intégrer cette cohésion dans les jeux », a déclaré Vogel. «De toute évidence, si nous avions du temps de pratique, tout le processus sera encore accéléré. Mais personne dans la NBA n’a le temps de s’entraîner pour le moment.

Un autre facteur est de savoir comment la chimie des Lakers va-t-elle évoluer?

Les Lakers n’ont pas de meneur de jeu définitif sans James et Dennis Schroder, qui restent à l’écart pendant jusqu’à deux semaines en raison des protocoles de santé et de sécurité de la ligue. Les Lakers ont également classé Talen-Horton Tucker comme douteux pour le match de jeudi contre les Clippers après avoir raté l’entraînement de mercredi avec un mollet droit tendu. Donc, au-delà d’ajouter aux responsabilités de jeu de Caruso, Vogel a également confié à Davis et à Marc Gasol certaines de ces tâches.

Vogel reste également déterminé à jouer à Drummond à la fois pour accélérer la chimie avec Davis et pour rassembler un échantillon de grande taille sur la façon dont Drummond joue avec d’autres combinaisons de roster, en partie parce qu’il n’est pas encore tout à fait là où nous voulons qu’il soit. Bien que Vogel ait exprimé son scepticisme à jouer ensemble Gasol et Montrezl Harrell parce qu’ils jouent tous les deux traditionnellement au centre, ils restent flexibles pour allouer du temps de jeu à ses joueurs en zone avant à des fins de match.

«Je ne le considère pas vraiment comme stressant», a déclaré Vogel. «Nous avons juste la main qui nous est distribuée et nous allons en tirer le meilleur parti. Nous en avons assez pour faire le travail. Cela ne sera pas parfait. Mais nous devons maximiser le temps que nous passons ensemble chaque jour et comprendre que les autres équipes sont également dans cette situation.

Après tout, les Clippers, les Nuggets, l’Utah Jazz et les Brooklyn Nets ont tous eu des blessures qui se chevauchent, soit aux stars clés, soit aux joueurs de rotation. Mais l’absence de James des Lakers a sans doute plus d’importance.

« Si nous sommes deux ou trois semaines en meilleure santé que nous ne le sommes actuellement, nous aimons notre équipe », a déclaré Vogel. «Nous aimons nos chances contre n’importe qui. Nous gardons simplement une attitude positive à ce sujet et en tirons le meilleur parti chaque jour.

