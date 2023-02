Les malheurs de l’attaque de Chelsea continuent malgré les débuts d’Enzo Fernandez

Enzo Fernandez a fait des débuts prometteurs au milieu de terrain de Chelsea, mais les mêmes problèmes sont restés devant le but alors que les Blues faisaient match nul avec Fulham. Robin Jones/Getty Images

LONDRES – Chelsea a été tenu en échec 0-0 à domicile contre Fulham vendredi alors que l’équipe de Graham Potter manquait à nouveau de touche clinique devant le but.

Kai Havertz a raté trois occasions en première mi-temps alors que Chelsea était frustré par une équipe résolue et contre-attaquante de Fulham. Noni Madueke s’est rapproché tard, lorsqu’il a fait preuve d’habileté en contournant le gardien Bernd Leno uniquement pour que Tim Ream bloque son tir sur la ligne. Une brève démonstration de pression tardive du côté local n’a pas suffi à sortir de l’impasse.

Le résultat signifie que l’équipe de Potter reste neuvième du tableau car elle n’a pas réussi à dépasser Fulham, qui reste sixième avec deux points d’avance sur son rival local Chelsea.

Réaction rapide

1. Beaucoup de nouveaux visages, mais même résultat pour Chelsea

Une victoire vendredi aurait réduit l’écart entre Chelsea et Man United, quatrième, à sept points. Au lieu de cela, ils ont fait match nul 0-0 et ont montré qu’ils ne valaient pas la peine d’être discutés en tant que prétendants au football de la Ligue des champions la saison prochaine. Le fait que le match se soit déroulé sans but – leur troisième lors de leurs six derniers matchs de Premier League – a résumé leur saison jusqu’à présent.

Les fans de Chelsea ont eu un premier aperçu d’Enzo Fernandez, le nouveau signataire du record de Premier League qui est arrivé dans les dernières minutes de la date limite de transfert de mardi. Il n’était pas non plus le seul nouveau visage : ses compatriotes arrivés en janvier, les défenseurs Benoit Badiashile et Mykhailo Mudryk, faisaient partie du onze de départ, tandis que l’ailier Noni Madueke et le jeune attaquant David Datro Fofana ont quitté le banc. Les nouveaux garçons Malo Gusto et Andrey Santos ont été laissés de côté, Joao Felix étant absent en raison d’un carton rouge à ses débuts.

Cependant, leur impact immédiat n’a pas suffi à résoudre leurs problèmes. Fernandez avait l’air commandant en tenant le milieu de terrain, tandis que Badiashile se trompait à peine de pied à l’arrière. Ils ont été les points forts. Mudryk, après un début prometteur lors de ses débuts contre Liverpool, a à peine reçu un coup de pied mardi et a été remplacé à la mi-temps par Madueke, qui a failli marquer un but gagnant en évitant Bernd Leno à la 79e minute, uniquement pour Fulham et le défenseur américain Tim. Ramez pour reculer et bloquer un tir mou. Fofana n’a pas fait grand-chose après son arrivée en fin de match.

Alors même que Chelsea s’adapte à son nouveau look, la tâche qui les attend est ardue. Chelsea reste coincé à la 10e place et avec un mois chargé et délicat à venir: ils affronteront deux derbies londoniens ce mois-ci, contre West Ham (11 février) et Tottenham (22 février), ainsi qu’un huitième de finale de la Ligue des champions avec Dortmund (15 février).

Étant donné le temps dont cette équipe aura besoin pour trouver la même page, cela pourrait être un mois de février difficile avec plus de pas en arrière qu’en avant.

Ream, à gauche, et Fulham ont frustré Chelsea à chaque tournant, Havertz en particulier semblant hors de forme. Craig Mercer/Mo Media/Getty Images

2. Les malheurs offensifs continuent d’entraver Potter’s Blues

Kai Havertz a joué divers rôles offensifs depuis qu’il a rejoint Chelsea en septembre 2020. Il a fait des apparitions dans le “trou” derrière l’attaquant, et légèrement plus large en tant qu’attaquant intérieur. Plus récemment, Chelsea s’est tourné vers lui comme le remède plein d’espoir à leurs malheurs de marquer des buts dans une position d’attaquant central. Cela n’a pas fonctionné jusqu’à présent, et cela n’a jamais été aussi évident que vendredi soir.

L’international allemand a eu de nombreuses occasions d’ajouter à ses six buts décevants dans toutes les compétitions cette saison, mais a raté chacun d’entre eux. Il n’a pas réussi à convertir un tir plongeant au poteau arrière au début, puis a raté à nouveau quelques instants plus tard avec un virage et une volée. Sa meilleure chance est venue sur le coup de la mi-temps quand il est allé en tête-à-tête avec le gardien de but de Fulham Leno, seulement pour voir son effort ébréché sur le poteau.

Bien qu’il ait dépensé plus de 500 millions de livres sterling depuis que Todd Boehly, son groupe propriétaire, a pris le contrôle du club, Chelsea est toujours dépourvu d’un attaquant partant fiable. La carrière de Pierre-Emerick Aubameyang à Stamford Bridge semble de plus en plus terminée après avoir été exclu de leur équipe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Cela laisse janvier signer Fofana, bien que son apparition de 15 minutes sur le banc n’ait pas offert beaucoup de confiance au début.

Chelsea doit trouver une solution rapidement sous peine d’affronter un douloureux reste de saison. L’équipe de Potter n’a marqué que trois buts lors de ses sept derniers matchs toutes compétitions confondues. Ils ont également marqué le moins de buts (22) dans le top 10 de la Premier League, et ce n’est pas proche.

3. Fulham poursuit sa charge impressionnante

Les fans de Fulham étaient à pleine voix vendredi alors qu’ils scandaient : “Il n’y a qu’un seul club dans l’ouest de Londres !” Pendant si longtemps, ce n’était pas eux, mais cette saison, ils ont apprécié le résultat improbable de s’asseoir bien au-dessus de leurs rivaux locaux Chelsea.

Le mois dernier, ils ont battu Chelsea 2-1 à Craven Cottage lors de leur première victoire en Premier League contre les Blues depuis mars 2006. Vendredi, ils ont eu la chance de terminer le doublé de la ligue contre Chelsea pour la première fois de leur histoire et tandis que cela s’est terminé avec des honneurs même, cela a montré pourquoi Fulham connaît un tel succès. Ce n’est pas un hasard : l’équipe de Marco Silva a limité Chelsea à seulement deux tirs cadrés et s’est tourné vers l’attaquant Aleksandar Mitrovic à l’autre bout pour utiliser son style physique pour arracher un but en contre-attaque.

Fulham cherchera à se qualifier pour le football européen la saison prochaine, et pour la première fois depuis qu’une équipe dirigée par Clint Dempsey et Bobby Zamora a connu une course de Cendrillon jusqu’à la finale de la Ligue Europa en 2010. Les fans de Fulham ont tort – pour commencer, il y a sont trois équipes de Premier League dans l’ouest de Londres – mais Fulham reste en tête du peloton.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR

Enzo Fernandez, MF, Chelsea : Il avait l’air confiant et autoritaire à ses débuts et a même failli marquer de l’extérieur de la surface, ce qui aurait fourni un premier régal bien mérité.

Conor Gallagher, MF, Chelsea : A montré une réelle menace au milieu, bien qu’il n’ait pas pu prendre de l’avance et faire la différence dans une performance granuleuse.

Bernd Leno, GK, Fulham : A fait des arrêts impressionnants, y compris une prise confiante d’un centre profond de Raheem Sterling vers la fin qui aurait pu envoyer le match dans une direction différente.

Havertz n’a pas réussi à convertir plusieurs occasions alors que Potter continue de le jouer en tant qu’attaquant central en raison du manque d’autres options. Ryan Pierse/Getty Images

PIRE

Mason Mount, MF, Chelsea : A eu une saison décevante selon ses propres normes et a continué dans la même veine contre Fulham.

Joao Palhinha, MF, Fulham : Parfois téméraire au milieu du terrain et semblait le maillon faible d’une performance de Fulham par ailleurs solide.

Kai Havertz, attaquant, Chelsea : A eu suffisamment de chances de frapper un gagnant mais n’a pas pu fournir une touche clinique.

Faits saillants et moments marquants

Il y avait peu de faits saillants à souligner, nous allons donc examiner deux points impliquant Tim Ream. Le premier, son bloc de sauvegarde de jeu pour nier Madueke…

… et ensuite est son interview d’après-match audacieuse et confiante. Difficile de discuter de son attitude compte tenu de la qualité de son jeu avec Fulham!

🗣️ “On peut être très fiers de repartir d’ici avec un point et peut-être déçus de ne pas en avoir plus.” Tim Ream discute de la performance de Fulham après un match nul et vierge avec Chelsea à Stamford Bridge. ⚖ pic.twitter.com/XfQy2ImxN4 – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 3 février 2023

Après le match : Ce que les joueurs/entraîneurs ont dit

“C’était une grande soirée. Nous avons bien performé avec et sans ballon. Nous méritions peut-être un peu plus mais un point c’est bien. C’est difficile de venir ici et de jouer contre Chelsea. Ils ont une très bonne équipe. — Fulham FW Willian à Sky Sports

“Évidemment, nous sommes déçus de ne pas avoir gagné le match. Il y avait du positif à prendre.” – Le débutant de Chelsea Noni Madueke à Sky Sports

“Déçu parce que nous n’avons pas gagné, bien sûr. Je pense que nous pouvions tous sentir l’excitation et la positivité. Il y avait définitivement cela dans l’équipe. Vous devez créditer Fulham, c’est une unité défensivement bien organisée. Nous avons fait assez bien parfois et parfois vous pourriez voir le manque de connexion avec une équipe qui a quelques gars qui reviennent d’une blessure ou qui sont intégrés dans l’équipe. Dans les équipes de football, vous avez parfois besoin de cette connexion et de cette compréhension pour affiner les décisions. Nous avons juste besoin de gélifier et d’améliorer l’équipe.” – Le patron de Chelsea, Graham Potter, s’adressant à Sky Sports

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

– Chelsea a une victoire lors de ses six derniers matchs de Premier League (une victoire, trois nuls, deux défaites). C’était aussi le troisième match sans but de l’équipe au cours de cette période.

– Chelsea a marqué sur seulement 4,2% de ses tirs au cours de cette période (cinquième taux le plus bas de la Premier League sur cette période, avec trois buts sur 72 tirs). Ce taux est encore plus choquant si l’on considère qu’aucun club de Premier League n’a pris un pourcentage plus élevé de ses tirs à l’intérieur de la surface au cours de cette période (76,4%).

Chelsea : Vous pouvez parier que Graham Potter & Co. utilisera cette semaine pour s’entraîner et pour que ses nouveaux joueurs apprennent à se connaître avant de se rendre à West Ham pour un derby à Londres le 11 février, ce qui prépare bien la table pour leurs champions de l’UEFA. Ligue des huitièmes de finale, affrontement aller avec le Borussia Dortmund le 15 février.

Fulham : L’équipe de Mauro Silva affrontera deux matchs la semaine prochaine, avec une rediffusion du quatrième tour de la FA Cup à Sunderland (8 février, ESPN +) avant d’accueillir Nottingham Forest dans un grand affrontement en Premier League le 11 février.