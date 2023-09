Les malheurs de l’Allemagne et de l’Italie ne peuvent pas s’expliquer par une rhétorique bon marché

L’Allemagne a perdu quatre de ses six derniers matches amicaux, dont la défaite 4-1 de samedi contre le Japon. Marco Steinbrenner/DeFodi Images via Getty Images

L’Allemagne et l’Italie ont toutes deux connu quelques jours mouvementés la semaine dernière après de mauvaises performances ce week-end : les Allemands ont perdu à domicile contre le Japon 4-1 et ont finalement renvoyé l’entraîneur Hansi Flick, tandis que l’Italie a été tenue en échec 1-1 par le Nord. Macédoine.

Ils ont tous deux gagné mardi soir – l’Allemagne battant la France et l’Italie battant l’Ukraine pour remettre sur les rails leur qualification pour l’Euro 2024 – mais nous avons quand même pu entendre la gamme habituelle de réactions instinctives insensées. Elles vont des plaisanteries prétentieuses sur le déclin général de la société (surtout en Allemagne) aux inquiétudes sans fin concernant la qualité du développement de la jeunesse et au fait que les joueurs nationaux se voient refuser des opportunités par des « importations étrangères bon marché » (principalement en Italie).

En fait, c’est vraiment simple. Dans la grande majorité des cas, il y a trois raisons pour lesquelles une équipe perd un match : soit l’opposition a de meilleurs joueurs (ce qui n’a pas été le cas de l’Allemagne ou de l’Italie samedi soir et ce n’est pas le cas la plupart du temps lorsqu’elles remportent le match). pitch), l’entraîneur prend de mauvaises décisions (ou son équipe ne les exécute pas, pour une raison quelconque) et le hasard ou la chance ou le hasard. C’est toujours une combinaison de ces trois.

Vous ne pouvez pas contrôler le hasard, la chance et le hasard. Toi peut changer d’entraîneur de l’équipe nationale. Pour des raisons différentes, l’Allemagne et l’Italie l’ont fait.

Quant à avoir de meilleurs joueurs, bien sûr, s’ils sont supérieurs de plusieurs ordres de grandeur à ceux de l’opposition, cela peut compenser de mauvaises décisions d’entraîneur ou des malheurs et des hasards. Et quand on parle d’une équipe nationale, il n’y a vraiment qu’un seul moyen (surtout maintenant que la FIFA a réprimé les changements de pays douteux… tu te souviens de ça ?) pour obtenir de meilleurs joueurs : développez-les.

On ne peut pas les acquérir, il faut les cultiver. D’où l’accent mis sur le développement des jeunes. Et même si c’est sans aucun doute important, il y a ici quelques vérités fondamentales. Pour commencer, c’est une combustion lente. Consacrer des ressources à l’entraînement et à l’infrastructure des jeunes, repenser les manuels d’entraînement, accorder moins d’importance aux résultats qu’au développement : toutes ces activités en valent la peine, mais si vous avez échoué lors des qualifications pour la Coupe du monde, elles ne répareront pas votre équipe avant au moins deux cycles supplémentaires. ce qui signifie huit ans ou plus.

De plus, du moins lorsqu’il s’agit de pays de football matures et développés et dotés d’argent, comme l’Allemagne et l’Italie, ils sont de toute façon assez proches des « meilleures pratiques », et ce depuis longtemps. Les associations de football partagent continuellement leurs connaissances et se copient mutuellement.

En supposant qu’ils aient jamais existé, l’époque où les enfants italiens passaient des heures debout pour travailler sur le positionnement tactique défensif, les enfants portugais dribblaient sans fin et sans but, les enfants allemands se groupaient et couraient pour toujours en lignes droites et les enfants anglais se contentaient de se regrouper. le ballon sur le terrain à l’avant-centre musclé qui devait se raser avant son 14e anniversaire. Tout le monde est plus sophistiqué, tout le monde fait – pour la plupart – les mêmes choses. Et, de toute façon, tout le monde a tendance à perdre le contrôle des enfants – du moins ceux qui sont assez bons pour jouer un jour pour l’équipe nationale – à l’âge de 14 ans, car ils sont généralement dans une académie de club avant l’âge de 14 ans. alors.

En d’autres termes, vous pouvez peut-être faire les choses mieux (bon sang, vous pouvez toujours faire les choses mieux), mais vous n’allez pas vraiment faire les choses différemment.

L’autre grande erreur concerne les joueurs étrangers et le temps de jeu. L’idée est que les jeunes talentueux nationaux ne deviennent pas des superstars professionnelles talentueuses parce que leur chemin est bloqué par des joueurs étrangers : ils n’ont jamais la chance de jouer, donc ils ne s’améliorent pas.

Pour les entraîneurs des équipes nationales qui disposent d’un bassin très limité de joueurs parmi lesquels choisir, c’est une théorie qui semble intelligente (jusqu’à un certain point) et, oui, il est vrai que la Serie A italienne et la Bundesliga allemande se classent respectivement première et quatrième dans le classement. cette étude 2022 de l’Observatoire du football CIES retraçant le pourcentage de minutes jouées par les joueurs étrangers. Cet argument pose cependant deux problèmes fondamentaux.

Premièrement, si vous êtes un jeune talentueux qui ne monte pas sur le terrain pour une raison quelconque, vous pouvez toujours partir à l’étranger et prouver votre valeur. Et même si vous êtes un professionnel senior talentueux, vous voudrez peut-être quand même partir à l’étranger pour jouer pour un club plus grand et meilleur. Quatorze de l’équipe d’Allemagne et onze de l’équipe d’Italie jouent pour des clubs étrangers ou l’ont fait dans le passé. Il est donc idiot d’utiliser les minutes de la ligue nationale comme référence.





L’autre problème est que si nous pensons qu’avoir trop de joueurs étrangers dans vos championnats nationaux nuit à votre équipe nationale, comment expliquer l’Angleterre ? La Premier League possède le deuxième pourcentage le plus élevé de joueurs étrangers, et pourtant, lors des trois derniers tournois majeurs, cette équipe d’Angleterre a été aussi forte que n’importe quelle autre dans les 150 ans d’histoire de la FA. Oh, et ils sont également très bons au niveau des jeunes, ayant remporté de nombreux trophées ces dernières années : la Coupe du monde U17 en 2017, l’Euro U19 en 2022, la Coupe du monde U20 en 2017 et l’Euro U21 l’été dernier. . Bien sûr, ils ont modernisé leurs installations et dépensé des sommes considérables pour le développement de la jeunesse par rapport aux pays en développement, mais l’Allemagne et l’Italie font de même.

Se pourrait-il que la compétition pour le temps de jeu rende les joueurs meilleurs ? Et être exposé à des professionnels expérimentés des quatre coins du monde donne aux joueurs une meilleure compréhension du jeu moderne, tout en les aidant à grandir ? Je pense que nous connaissons la réponse à cette question.

La vérité peu sexy est que les générations de talents arrivent par cycles, que la nature joue un rôle aussi important que l’éducation. Vous pouvez – et devriez – construire un pipeline sophistiqué et haut de gamme et vous devriez le rendre aussi grand que possible pour vous assurer de ne pas manquer les Mbappe et Haalands du futur, mais rien ne garantit qu’un Mbappe ou un Haaland le traversera. Il y a un élément de hasard dans les talents de classe mondiale qu’aucun encadrement et aucune infrastructure ne peuvent créer à partir de rien.

Cela signifie-t-il que des joueurs de classe mondiale naissent et ne sont pas créés ? Pas tout à fait, car il faut quand même repérer les talents (d’où la taille du pipeline) et créer un environnement dans lequel ils peuvent se développer, et si ce talent sous-jacent (pas seulement physique, mais aussi mental) n’est pas là, il n’y en a que quelques-uns. beaucoup de choses que vous pouvez faire.

Pensez à la célèbre académie de Barcelone, La Masia. Nous nous sommes tous évanouis devant l’équipe qui comprenait Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta, Sergio Busquets et les autres jeunes locaux qui ont ensuite enflammé l’Europe. Mais si La Masia était vraiment l’ingrédient secret, comment est-il possible qu’au cours des 11 années entre les débuts de Busquets en 2008 et les débuts d’Ansu Fati en 2019, leur diplômé de l’académie le plus doué qui ait réellement eu un impact sur la première équipe ait été — avec avec tout le respect que je vous dois — Sergi Roberto ?

Ou retournez en Islande.

En 2016, ils ont atteint les quarts de finale de l’Euro, battant au passage l’Angleterre de Roy Hodgson. Deux ans plus tard, ils se qualifient pour la Coupe du monde. Des documentaires et des études de cas ont été réalisés pour vanter le génie d’une petite nation de 380 000 habitants capable d’atteindre de tels sommets. Les commentateurs ont vanté le génie de la Fédération islandaise dans la construction de terrains tous temps dans toute l’île et dans l’adoption des techniques d’entraînement les plus progressistes.

Eh bien, ils ne se sont qualifiés pour rien depuis 2018, et ne le feront probablement pas dans un avenir prévisible, étant donné qu’ils sont avant-derniers de leur groupe de qualification pour l’Euro 2024 et qu’ils ont déjà perdu contre des pays comme la Bosnie-Herzégovine et le Luxembourg. Leur classement mondial FIFA, qui atteignait la 18e place, est désormais 67e, derrière le Cap-Vert.

Qu’est-il arrivé aux terrains tout temps et au coaching progressif ? Vraisemblablement, ils sont toujours là. Et ce n’est sans doute pas ce qui les a rendus si bons, mais plutôt la présence de joueurs comme Gylfi Sigurdsson, Aron Gunnarsson, Birkir Bjarnason et d’autres. Ils sont tous partis et les gars qui les ont remplacés ne sont pas aussi bons. Ce n’est pas parce que le développement de la jeunesse islandaise est désormais mauvais, mais simplement parce que ce sont des talents uniques (selon les normes islandaises) et que vous ne pouvez pas prévoir qu’ils sortent régulièrement d’une chaîne de montage. Il faut simplement être prêt quand ils arrivent.

L’Allemagne et l’Italie, pour un certain nombre de raisons – certaines communes aux deux, d’autres non – ont connu des moments difficiles ces derniers temps. Il vaut la peine de comprendre pourquoi d’une manière rationnelle et mesurée. Idéalement, sans les réactions catastrophiques et instinctives auxquelles nous, les commentateurs, sommes si enclins.