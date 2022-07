Les malheurs de l’aéroport vous dépriment ? Prenez le train et optez plutôt pour le “voyage lent”

Jour 66:39Aller lentement : argument d’un passionné de chemin de fer pour emprunter la route panoramique

Les retards de vol, les annulations et les bagages perdus, comme de nombreux Canadiens ont été confrontés lors de voyages cet été, ne sont pas la meilleure façon de commencer des vacances.

Mais il existe des alternatives – cela peut prendre un peu plus de temps pour arriver là où vous allez.

“Les voyages lents peuvent signifier beaucoup de choses pour beaucoup de personnes différentes. Pour certains, cela pourrait signifier, par exemple, visiter une destination et y passer beaucoup de temps plutôt que de se déplacer d’un endroit à l’autre”, a déclaré Vincent Gragnani, étudiant à la maîtrise. à la City University de New York, a raconté Jour 6.

“Et pour certaines personnes, cela peut signifier utiliser des transports lents. Par exemple, faire un tour en train, ce que j’aime vraiment.”

Gragnani examine les voyages lents, en particulier les voyages en train aux États-Unis et au Canada, à travers une lentille de justice environnementale et de psychologie sur son blog Train à vitesse lente.

Vincent Gragnani est étudiant en master à la City University de New York et passionné de trains. Il estime avoir parcouru plus de 32 000 km en train aux États-Unis et au Canada, dont 14 600 km parcourus pendant la seule pandémie. (Soumis par Vincent Gragnani)

Il a aussi le kilométrage pour le sauvegarder.

Il estime avoir parcouru plus de 32 000 km en train aux États-Unis et au Canada, dont 14 600 km parcourus pendant la seule pandémie.

“Mon premier voyage pendant la pandémie, j’ai emprunté le Cardinal d’Amtrak, qui est la plus longue route entre New York et Chicago, plus de 24 heures”, a-t-il déclaré.

“Il y a des tronçons où vous traversez des canyons que vous ne pouvez voir qu’en train ou en radeau. Il n’y a pas de routes, et cela signifie également pas de Wi-Fi, pas de service téléphonique, aucun moyen de vraiment se connecter avec l’extérieur monde. Vous êtes en quelque sorte dans ce moment. Et pour moi, c’était inestimable.

Après avoir interrompu plusieurs itinéraires et réduit la fréquence des trains sur d’autres pendant la pandémie, VIA Rail a rétabli bon nombre, mais pas tous, de ses services.

Dans un communiqué, VIA a déclaré à CBC Radio qu’elle constatait une augmentation de la demande de voyages, mais n’a pas précisé si les problèmes actuels du transport aérien pourraient être un facteur dans cette augmentation.

“Après deux ans de pandémie, les gens ont hâte de voyager à nouveau cet été, et nous sommes prêts à accueillir les clients à bord de nos trains et à faire notre part pour encourager les Canadiens et les touristes à sortir et à explorer ce beau pays”, indique le communiqué. .

La “zone magique”

Le chanteur et musicien Orit Shimoni a parcouru le chemin lent pendant des années jusqu’à ce que la pandémie de COVID-19 arrête la plupart des itinéraires.

“C’est juste sa propre zone magique. Cela ne ressemble à rien d’autre. Vous êtes en mouvement avec d’autres personnes et vous êtes tous dans cette expérience collective partagée qui est désengagée de la vie quotidienne”, a-t-elle déclaré.

Elle s’est régulièrement produite devant les passagers du train de traversée du pays de VIA, Le Canadien, un parcours de 4 466 km qui prend quatre jours et quatre nuits à parcourir.

REGARDER | Orit Shimoni interprète des chansons inspirées de ses années de voyage en train :

Elle s’est également appuyée sur des lignes de bus comme celles précédemment proposées par Greyhound, aujourd’hui disparu, pour se rendre à des concerts dans tout le pays. Elle est actuellement basée à Winnipeg et espère reprendre la route bientôt.

Voyager sur Le Canadien, en particulier, lui a donné amplement le temps de faire connaissance avec des gens de tous horizons avec un niveau de détail qu’un vol en avion ne pourrait jamais atteindre.

“J’ai toujours plaisanté en disant qu’il y avait ces couches pour apprendre à connaître les gens. Par exemple, le premier jour ne serait que des questions superficielles. Le deuxième jour, vous auriez un peu de trame de fond. Et puis le troisième ou le quatrième jour, vous auriez de longues conversations philosophiques.”

Psychologie du voyage en train

Les écrits et les recherches de Gragnani se sont concentrés sur la psychologie de la façon dont les voyages affectent l’esprit et modifient l’expérience.

“Il existe un domaine croissant de la psychologie appelé psychologie environnementale qui considère l’impact que l’environnement naturel et bâti a sur nous”, a-t-il expliqué.

Cela prend également en compte le respect de l’environnement.

Un train Via Rail en direction de Toronto est vu à la gare Dorval de Montréal en 2019. (Ryan Remiorz/La Presse Canadienne)

Les voyages aériens commerciaux contribuent à des quantités massives d’émissions de carbone – jusqu’à 2% du dioxyde de carbone total produit par l’homme, selon les chiffres de 2019 de l’industrie du transport aérien elle-même.

Cela a conduit à un phénomène connu par certains sous le nom de flight shaming. Peut-être mieux connu grâce à sa vulgarisation par l’écologiste Greta Thunberg, ses partisans plaident pour des formes de voyage plus durables, y compris les trains, plutôt que l’avion.

Il convient de noter que même si VIA se présente comme « le mode de transport interurbain le plus écologique », ce n’est peut-être pas toujours le cas selon votre point de départ et votre destination.

Pas si lent finalement

Pour d’autres, les retards massifs dans les aéroports signifient que les voyages dits lents ne sont en fait pas plus lents que d’essayer de voler – et peuvent être plus confortables ou même plus rapides.

Le comédien et streamer Twitch Blayne Smith s’est retrouvé coincé à Chicago avec un retard de huit heures grâce à un vol de correspondance entre Austin, Texas et Toronto.

Pour son prochain voyage prévu à Montréal à l’automne, il a plutôt réservé un billet de train.

“C’est drôle, beaucoup de gens appellent cela un voyage lent alors qu’au total, cela ressemble à peu près au même laps de temps lorsque tout le charivari est terminé.”

Blayne Smith est un comédien et streamer Twitch basé à Toronto. Il préfère souvent prendre le train au lieu de prendre l’avion lorsque cela est possible, surtout compte tenu de la récente surabondance de retards, d’annulations et d’autres problèmes aéroportuaires. (metalcomedy/Instagram)

Pas pour tout le monde

Cela ne veut pas dire que prendre le train éliminerait tous les problèmes de voyage possibles.

Plus tôt ce mois-ci, VIA Rail a conclu une entente de principe avec le syndicat représentant 2 400 de ses employés, évitant ainsi une éventuelle grève.

Les défenseurs du transport en commun ont critiqué le manque de réseaux ferroviaires modernes à grande vitesse en Amérique du Nord, pointant du doigt des systèmes similaires en Europe et en Asie qui peuvent faire parcourir aux passagers des centaines de kilomètres en quelques heures.

Gragnani admet que les voyages en train sont lents aux États-Unis et au Canada parce qu’ils sont sous-développés.

Sur son site Internet, il note que la ligne ferroviaire à grande vitesse entre Pékin et Shanghai en Chine prend environ quatre heures et demie pour parcourir 1 319 km, avec plus de 30 trajets par jour.

Amtrak, comparativement, prend environ 20 heures pour parcourir les 1 540 km entre New York et Chicago, à une fréquence de 17 trajets par semaine.

Dans l’ensemble, les Américains ne comprennent pas à quel point le train à grande vitesse serait transformateur. Il y a un train direct de Barcelone, Espagne à Paris, France. Cela prend 6 heures, culmine à près de 200 mph et coûte 40 $. Pas 400 $. 40 $. C’est comme NYC à Columbus pour le prix d’un repas. —@stealthygeek

Avec ce calendrier, Gragnani note que de nombreux Américains n’ont tout simplement pas assez de jours de vacances pour profiter pleinement de vacances en train à travers le pays. Et bien sûr, les plans à l’étranger sont hors de question.

“Donc, ce n’est pas pour tout le monde. Mais les voyages en train offrent une fenêtre si unique – et pas seulement le paysage mais les gens”, a-t-il déclaré.

Alors que le train à grande vitesse offre un service plus efficace, Shimoni a déclaré qu’il perd une grande partie de la magie dans le processus.

“Il n’y a rien de phénoménal à être dans un train en Europe… C’est comme prendre le métro pendant deux heures. Ce n’est pas remarquable de la même manière que ces longs trajets”, a-t-elle déclaré.

Entretien avec Vincent Gragnani réalisé par McKenna Hadley Burke.