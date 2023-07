Les malheurs de la Serie A se poursuivent alors que la ligue tente de vendre les droits de télévision nationaux

La Serie A a du mal à obtenir les droits de télévision nationaux. Avec des offres moins que favorables, la Serie A a pris la décision majeure de suspendre le processus actuel d’appel d’offres pour les droits nationaux. Les offres actuelles sont toujours sur la table, et elles le seront jusqu’au 15 octobre.

Sports Pro Médiarapporte que l’élite italienne ne prendra aucune décision pour le moment. La ligue rapporte qu’elle a encore du travail à faire pour atteindre son objectif de revenus de diffusion chaque saison. Par conséquent, cela comblerait l’écart avec les autres ligues, à savoir la Premier League.

« Malgré quelques améliorations… nous avons encore du travail à faire. Notre objectif reste de collecter 1 milliard d’euros par saison », a déclaré le directeur général de la Serie A, Luigi de Siervo, aux journalistes.

La Serie A a déclaré aux diffuseurs qu’ils pouvaient conclure diverses offres. Cela comprenait des contrats de trois, quatre et cinq ans. Ce faisant, les diffuseurs seraient plus disposés à avoir un ensemble de jeux souhaité sur leurs réseaux. Au total, la Serie A visait un peu moins de 8 milliards de dollars sur une période de six ans en ce qui concerne ces accords. Cependant, les trois seules offres à rouler provenaient de MediaForEurope (anciennement Mediaset), DAZN et Sky Italia. Ces deux derniers sont les titulaires actuels du contrat avec une couverture de Serie A en Italie.

Cependant, ces offres étaient inférieures au prix d’achat souhaité de la Serie A. Il n’y avait aucune mention du montant de ces offres.

La Serie A mène une bataille difficile pour les droits de télévision nationaux

La clé ici est que les trois offres étaient inférieures à l’objectif minimum de la ligue. Ces offres ne se rapprochent probablement pas des montants souhaités supérieurs à 1 milliard de dollars par saison pour lesquels la Serie A était prévue. De plus, cela aggrave les problèmes de la Serie A.

Les accords actuels avec DAZN et Sky Italia expirent à la fin de la campagne 2023/24. DAZN a payé 2,75 milliards de dollars pour trois ans de couverture en Serie A. Ensuite, Sky Italia contribue avec 289,5 millions de dollars pour un ensemble de jeux beaucoup plus petit. En comparaison, les détenteurs nationaux des droits de télévision pour la Premier League paient 6,43 milliards de dollars pour un contrat de trois ans. Cela signifie que la Serie A reçoit bien plus d’un milliard de moins que la Premier League.

Cet argent finit par se répercuter sur les clubs, ce qui peut contribuer à un plus grand succès et à la capacité d’acheter des joueurs. Par exemple, Manchester City a gagné 196 832 790 $ de la Premier League en 2021/22. Il vient de remporter le triplé avec l’une des meilleures équipes de tous les temps, battant l’équipe italienne de l’Inter Milan en finale.

PHOTO : IMAGO / Emmefoto