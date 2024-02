Image représentationnelle (IANS)

Vous vous souvenez des premiers jours de la pandémie de COVID-19, lorsque tout le monde était coincé à la maison ? Alors que certains se sont mis à cuisiner du levain et à regarder des vidéos de façon excessive, beaucoup se sont tournés vers la fabrication de bébés ! C’est du moins ce que pensaient initialement les experts lorsqu’ils prévoyaient un baby-boom dû au COVID. Alors que la réalité s’installait, les chercheurs ont remarqué qu’il s’agissait en réalité d’un bébé buste, pas boumet a attribué cette tendance principalement à l’incertitude économique.

Maintenant, si nous devions nous en tenir aux nouvelles preuves, le déclin pourrait avoir quelque chose à voir avec les effets biologiques de la pandémie, plus qu’économiques. Dans une étude unique en son genre, des chercheurs ont récemment découvert une baisse significative de la libido des femmes cisgenres après l’infection au COVID-19. Alors, la pandémie a-t-elle agi comme le jumeau maléfique de Cupidon ?

Le COVID, le tueur de libido

Selon la nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université de Boston, le COVID-19 pourrait affecter nos moments les plus intimes, au-delà de l’arrêt de la toux constante et des courbatures !

L’étude s’est penchée sur les expériences de plus de 2 000 femmes, dont certaines avaient contracté le COVID-19 et d’autres non. Les résultats ont été frappants : les femmes atteintes du COVID ont signalé une réduction notable de leur libido par rapport à leurs homologues.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Les femmes souffrant d’une longue COVID, dont les symptômes persistent pendant des semaines ou des mois, ont été confrontées à une baisse encore plus prononcée. Ils ont signalé des problèmes bien plus graves en matière d’excitation, de lubrification, d’orgasme et même de douleur pendant les rapports sexuels.

Cependant, il est important de noter que des recherches antérieures sur l’UB n’ont révélé aucun impact négatif de la vaccination contre le COVID-19 sur la fertilité ou les menstruations féminines. Se faire vacciner reste donc crucial pour la santé et la protection globales.

Facteurs physiologiques et psychologiques en jeu

Même après quatre ans, l’ombre de la pandémie plane. Cela continue d’avoir un impact sur notre santé physique avec les longs symptômes du COVID comme le brouillard cérébral, les courbatures et la fatigue.

Les chercheurs pensent qu’une combinaison de facteurs pourrait être en jeu. Les conséquences physiologiques du COVID peuvent laisser le corps moins préparé à l’intimité. Mais il y a aussi un aspect psychologique : l’anxiété, la fatigue et la tension générale de la pandémie auraient pu freiner le désir et le plaisir.

L’étude reconnaît également les changements sociétaux plus larges provoqués par la pandémie. Avec moins de sorties sociales et des enfants constamment présents, les opportunités d’intimité, qu’elles soient en solo ou partagées, auraient pu diminuer.

Dans le même temps, les auteurs de l’étude reconnaissent que le travail est entièrement corrélationnel et présente un certain nombre de limites – l’inclusion uniquement des femmes cisgenres et non des personnes transgenres ou de genre divers, par exemple. Mais cela souligne néanmoins l’importance d’une communication ouverte sur la santé sexuelle, en particulier pour les femmes qui luttent depuis longtemps contre la COVID.

Si vous rencontrez des difficultés sexuelles, n’hésitez pas à en parler à votre professionnel de la santé. N’oubliez pas que vous n’êtes pas seul et que des ressources pouvant vous offrir soutien et conseils sont disponibles.

Les résultats de cette étude ont été détaillés dans le Journal de médecine sexuelle et est accessible ici.

**

