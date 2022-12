Les malheurs de la pandémie amènent Met Opera à exploiter la dotation et à adopter de nouvelles œuvres

« L’opéra doit refléter l’époque dans laquelle nous vivons », a déclaré Yannick Nézet-Séguin, directeur musical du Met. “C’est notre responsabilité de générer de nouvelles œuvres pour que les gens puissent se reconnaître et reconnaître leurs réalités sur notre scène.”

M. Gelb a déclaré que le changement de stratégie de l’entreprise était possible en partie parce que les grandes stars s’intéressent de plus en plus à l’interprétation de la musique par des compositeurs vivants. “C’est un grand changement en termes de chanteurs d’opéra eux-mêmes, embrassant de nouveaux travaux et comprenant que c’est l’avenir”, a-t-il déclaré.

Le Met a attiré bon nombre des chanteurs les plus illustres de l’époque depuis qu’Enrico Caruso a dirigé sa scène, et il a donné la première mondiale de plusieurs opéras de Puccini et la première américaine d’œuvres de Richard Strauss et de Wagner. Il est revenu triomphalement l’année dernière après le long arrêt de la pandémie, qui lui a coûté 150 millions de dollars en revenus anticipés. Les audiences étaient de retour, mais toujours à la traîne. Les dons étaient en hausse. Et la détermination de toute la compagnie, y compris ses artistes, machinistes et huissiers, était au rendez-vous : même si Omicron a fermé de nombreux théâtres la saison dernière, le Met n’a jamais manqué un rideau.

À l’été, cependant, la société, qui dispose d’un budget annuel de 312 millions de dollars, ce qui en fait la plus grande organisation d’arts du spectacle aux États-Unis, a commencé à ressentir plus intensément les tensions de la pandémie.

La saison dernière, les revenus des billets provenant des performances en personne et des présentations de cinéma Met’s Live in HD ont diminué de plus de 40 millions de dollars par rapport à avant la pandémie. La fréquentation payante de l’opéra est tombée à 61% de sa capacité, contre 73%. Les donateurs sont intervenus pour combler une grande partie du déficit : pendant la pandémie, ils ont promis plus de 150 millions de dollars en fonds d’urgence supplémentaires. Mais au milieu du ralentissement du marché, certains hésitaient à livrer rapidement ces cadeaux.