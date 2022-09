Les automobilistes en direction ouest ressentiront la douleur ce week-end à partir de vendredi alors que la construction de l’Interstate 80 reprendra à Joliet.

À 22 heures jeudi, le ministère des Transports de l’Illinois réduira le trafic I-80 en direction ouest à une voie.

Le plus gros impact de la construction du week-end devrait être vendredi en raison du trafic plus important des navetteurs en semaine.

Ce fut le cas vendredi dernier, le premier week-end du projet, lorsque les voies en direction est ont été fermées et que la circulation a été interrompue sur six miles pendant le trajet du matin.

Le trafic sur la I-80 en direction est a été bloqué le 9 septembre, car l’autoroute a été réduite à une voie à Joliet tandis que le trafic en direction ouest se déroulait sans heurts. Mais le projet de construction se déplace vers les voies en direction ouest ce week-end.

(Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

L’IDOT continue d’inciter les automobilistes à trouver des itinéraires alternatifs. Les camionneurs devraient envisager d’autres autoroutes plutôt que de planifier des détours par Joliet, a déclaré IDOT.

“Les rues locales ne peuvent pas accueillir de camions lourds ou larges, donc d’autres routes interétatiques sont encouragées”, a déclaré IDOT dans son dernier communiqué de presse sur la construction de Joliet.

Il y a eu une augmentation de la circulation le week-end dernier dans les rues Joliet près de la I-80, ce qui a été attribué au projet de construction, a déclaré le Sgt. Dwayne English, porte-parole du département de police. Bien qu’il y ait plus de voitures dans les rues de la ville, il ne semble pas y avoir eu d’incidents ou d’accidents, a-t-il déclaré.

“Le département de police de Joliet continuera de surveiller ces conditions de circulation au fur et à mesure de l’avancement du projet inter-États”, a déclaré English.

La I-80 en direction ouest sera réduite à une voie entre Rowell Avenue et Center Street. La construction n’affectera pas la circulation en direction est ce week-end.

Les travaux comprennent la réparation du tablier du pont et la réfection des routes dans le secteur entre l’avenue Raynor et la rue Gardner.

Le projet a été prévu pour huit week-ends consécutifs, qui se dérouleraient jusqu’au premier week-end de novembre, à moins que les travaux ne soient retardés par les conditions météorologiques.

Les responsables de l’IDOT ont déclaré qu’ils amélioraient l’état de l’autoroute avant l’hiver pour éviter les situations d’urgence qui se sont développées dans le passé impliquant de gros nids-de-poule et d’autres problèmes, nécessitant des fermetures de voies qui ont retardé la circulation pendant des heures.

Un panneau de fermeture de route ordonne à la circulation de la rue Richards d’utiliser la sortie de la rue Briggs sur la I-80 en direction est, le lundi 29 août 2022, à Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

La bretelle de la rue Richards sur la I-80 en direction ouest reste fermée pour construction.

Les améliorations de l’autoroute sont également un prélude à la plus grande révision de l’I-80 qui s’étendra sur 16 miles entre la route 30 à New Lenox et Ridge Road à Minooka. Le projet de cinq ans commence l’année prochaine. Il comprend six échangeurs reconstruits ou améliorés, 30 ponts réhabilités ou remplacés, y compris les ponts de la rivière Des Plaines, et de nouvelles voies auxiliaires pour améliorer l’accès inter-États aux échangeurs et réduire la congestion.

L’I-80 transporte généralement 80 000 véhicules par jour, dont 25 % sont des camions, selon l’IDOT.

