Les malheurs de Keir Starmer continuent de s’aggraver alors que le plus proche aide parlementaire démissionne

Les malheurs du leader travailliste Keir Starmer continuent de s’aggraver après la démission soudaine de son assistant parlementaire le plus proche.

Carolyn Harris, qui était secrétaire privée parlementaire de Sir Keir’s Starmer depuis qu’il est devenu chef l’an dernier, a quitté ce poste.

Cela marque la poursuite d’un week-end torride pour le dirigeant travailliste, qui a procédé à un remaniement tendu de son équipe de tête après la défaite du parti aux élections partielles de Hartlepool la semaine dernière.

Un lot de résultats mitigés aux élections à travers le Royaume-Uni le « super jeudi » a également conduit à une vague de critiques, dont une grande partie visait le leader, de plusieurs ailes du parti.

Dans le travail, Mme Harris était censée jouer le rôle de «yeux et oreilles» de Sir Keir avec d’autres députés travaillistes.

Mais les relations sont considérées comme tendues.

Certains accusent Mme Harris d’avoir agi en tant que «pom-pom girl» pour Sir Keir, plutôt que de renvoyer les préoccupations des députés travaillistes à la direction.

Dans une déclaration, Mme Harris a confirmé qu’elle avait quitté son poste. Le député de Swansea East et vice-chef du parti travailliste gallois a déclaré: «Ce fut le moment le plus fier de ma carrière de coprésider la campagne qui a vu Keir Starmer élu chef travailliste, et de servir comme son PPS ) depuis un an.

Prendre du recul par rapport à ce rôle est la bonne chose en ce moment, après des moments personnels éprouvants et une charge de travail toujours croissante en tant que chef adjoint du travail gallois.

«J’ai apprécié chaque minute et j’ai hâte de soutenir Keir de la meilleure façon possible dans les mois à venir.»

L’annonce surprise intervient à peine 24 heures après que Sir Keir ait tenté de tracer une ligne sous les événements de ces derniers jours.

Hier, dans un signe public de rapprochement, lui et son adjointe Angela Rayner ont été aperçus en train de prendre un café à Westminster. Au cours du week-end, il avait été contraint de lui confier un certain nombre de nouveaux rôles après une réaction violente contre les informations selon lesquelles elle avait été rétrogradée.

Dans le cadre du remaniement, Sir Keir a renvoyé son chancelier de l’ombre et son whip en chef. Mais les députés travaillistes ont exprimé leur inquiétude qu’il soit sorti de l’exercice avec son leadership affaibli et non renforcé.

Il devrait bientôt se rendre au Pays de Galles, l’une des régions du pays où les travaillistes ont dépassé les attentes lors des élections de la semaine dernière.

Pendant ce temps, l’architecte d’une autre victoire clé la semaine dernière, Andy Burnham, le maire réélu du Grand Manchester, a averti que le parti était devenu « trop ​​prudent » sous Sir Keir et avait été sanctionné pour cela aux urnes.