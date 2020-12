La forme récente de Pierre-Emerick Aubameyang est peut-être une métaphore appropriée pour les fortunes récentes d’Arsenal dans son ensemble – ratées, nonchalantes et loin des sommets d’août.

L’ancienne star du Borussia Dortmund s’est avérée être un buteur constant depuis sa signature pour les géants de la Premier League il y a près de trois ans.

Mais, assez surprenant, le capitaine des Gunners a été assez triste devant le but cette saison dans une équipe en difficulté sous Mikel Arteta.

C’est sans doute la pire période de but de la carrière d’Aubameyang en Angleterre – et avant leur affrontement avec Tottenham, Sport miroir a examiné de plus près ce qui ne va pas …

Arrivé dans le nord de Londres en 2018, Aubameyang a fait l’objet d’un débat pour savoir s’il se qualifiait déjà en tant que légende du club aussi récemment que cet été après sa finale de la FA Cup contre Chelsea.

L’ancien homme du Borussia Dortmund a inscrit un doublé à Wembley ce jour-là, un total qui équivaut à tout son retour de but jusqu’à présent pour la campagne de Premier League 2020/21.

Aubameyang a remporté le soulier d’or lors de sa première saison complète avec les Gunners avec 22 buts, avant de rater de peu une seule frappe la dernière campagne.

Alors que la période trépidante de Noël se rapproche, le skipper d’Arsenal est déjà loin derrière le meilleur buteur de la ligue, Dominic Calvert-Lewin, qui compte déjà 10 buts.