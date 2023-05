Les malheurs conjugaux de Drew inspirent sa musique

Une star de #RHOA est prête à chanter les épreuves et les tribulations de son mariage, et BOSSIP a un premier aperçu exclusif.

Dans l’épisode de dimanche de Les vraies femmes au foyer d’Atlanta, les téléspectateurs verront Drew Sidora en studio travailler sur son EP tout en discutant de la façon dont sa vie personnelle inspire sa musique. Elle n’est pas seule cependant, elle a amené son mari Ralph Pittman avec lui.

La femme au foyer révèle qu’elle a toujours rêvé de sortir un projet et qu’elle est prête à le faire après avoir reçu les encouragements de ses camarades de #RHOA.

Elle partage également que sa musique reflétera « tout ce qu’elle a traversé ».

« J’ai tellement de choses à dire, tellement de choses à exprimer », déclare Drew, qui compare la musique à une thérapie.

Drew a un single intitulé « Déjà connu » et elle dit qu’il a été inspiré par son mariage et les « hauts et les bas de l’amour ».

« Quand nous avons une dispute ou quelque chose comme ça, je littéralement… » dit Drew en faisant des gestes comme si elle écrivait.

Jetez un œil exclusif ci-dessous.





Drew étant inspiré par les difficultés du mariage est malheureusement assez ironique étant donné qu’elle et Ralph sont actuellement impliqués dans un divorce.

Comme indiqué précédemment, les conjoints séparés ont tous deux demandé le divorce en février et Drew discutera de sa séparation cette saison sur #RHOA.

Les vraies femmes au foyer d’Atlanta diffusé le dimanche à 20 h HE sur Bravo.