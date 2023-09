Les Maldiviens votent lors du second tour de l’élection présidentielle qui décidera si l’Inde ou la Chine aura le pouvoir

MALE, Maldives — Les Maldiviens ont voté samedi lors d’un second tour de l’élection présidentielle qui s’est transformée en un référendum virtuel pour déterminer quelle puissance régionale – l’Inde ou la Chine – aura la plus grande influence dans ce pays de l’archipel de l’océan Indien.

Ni le principal candidat de l’opposition, Mohamed Muiz, ni le président sortant Ibrahim Mohamed Solih n’ont obtenu plus de 50 % au premier tour de scrutin, début septembre. Solih, qui a été élu président pour la première fois en 2018, lutte contre les allégations de Muiz selon lesquelles il aurait permis à l’Inde une présence incontrôlée dans le pays. Le parti de Muiz, le Congrès national du peuple, est considéré comme fortement pro-Chine.

Muiz a pris une avance surprise avec plus de 46 % des voix au premier tour, tandis que Solih a obtenu 39 % des voix.

Solih a insisté sur le fait que la présence militaire indienne aux Maldives avait pour seul but de construire un chantier naval dans le cadre d’un accord entre les deux gouvernements et que la souveraineté de son pays ne serait pas violée.

Muiz a promis que s’il remportait la présidence, il retirerait les troupes indiennes des Maldives et équilibrerait les relations commerciales du pays, qui, selon lui, étaient largement en faveur de l’Inde.

Le second tour est considéré comme un défi de taille pour Solih et ses chances dépendent du fait que les membres d’une faction dissidente de son parti voteront pour lui.

Mohamed Nasheed, ancien président charismatique, s’est séparé du Parti démocratique maldivien de Solih et a présenté son propre candidat au premier tour. Il a décidé de rester neutre au second tour, mais certains de ses partisans soutiendront probablement Solih.

Abdullah Yameen, chef du Congrès national du peuple, a intégré les Maldives à l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route » au cours de sa présidence de 2013 à 2018. L’initiative vise à construire des chemins de fer, des ports et des autoroutes pour développer le commerce – et l’influence de la Chine – à travers l’Asie. , Afrique et Europe.

Muiz, un ingénieur qui a été ministre du Logement pendant sept ans, n’a été sélectionné que comme candidat de secours pour le Congrès national populaire après que Yameen a été empêché par la Cour suprême de se présenter aux élections parce qu’il purge une peine de prison pour blanchiment d’argent et corruption. .

Les Maldives sont constituées de 1 200 îles coralliennes situées dans l’océan Indien, situées sur la principale route maritime entre l’Est et l’Ouest.

« Ces cinq années ont été les cinq années les plus paisibles et les plus prospères que nous ayons jamais connues. Nous avons connu la paix politique, les candidats de l’opposition ne sont pas emprisonnés tous les jours », a déclaré Abdul Muhusin, qui a déclaré avoir voté pour Solih lors du second tour samedi.

Un autre électeur, Saeedh Hussein, a déclaré qu’il avait choisi Muiz parce que « je veux que l’armée indienne quitte les Maldives ».

« Je ne crois pas que l’armée maldivienne exerce un quelconque contrôle. Seul Muiz peut changer ces choses et obliger l’armée indienne à quitter les Maldives », a-t-il déclaré.

Plus de 78 % des 282 000 électeurs éligibles ont voté. Le résultat est attendu dimanche.