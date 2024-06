Les Maldives vont interdire l’entrée aux Israéliens en colère contre Gaza

Le gouvernement des Maldives va interdire à tous ceux qui possèdent un passeport israélien d’entrer dans le pays, une mesure qui fait suite à l’indignation de l’opinion publique nationale face à l’assaut militaire continu d’Israël contre la bande de Gaza. Les Maldives, nation à majorité musulmane située dans l’océan Indien, sont connues pour leurs complexes hôteliers de luxe et y ont attiré des dizaines de milliers d’Israéliens l’année dernière. Dimanche, le bureau du président Mohamed Muizzu a annoncé qu’en plus de modifier les lois interdisant l’entrée aux détenteurs de passeports israéliens, il nommerait également un envoyé spécial pour aider à collecter des fonds pour les Palestiniens et évaluer les besoins d’aide. En réponse, le ministère israélien des Affaires étrangères a conseillé à ses citoyens d’éviter de voyager aux Maldives, même s’ils détenaient d’autres passeports, et à ceux qui se trouvent dans le pays d’envisager de partir. Cette annonce fait suite à l’assaut israélien continu contre Rafah, la ville qu’il avait autrefois désignée comme zone de sécurité, au mépris d’un ordre d’arrêt de la CIJ. Les négociations de cessez-le-feu sont restées au point mort cette semaine.