Les Maldives se rendent aux urnes au milieu de la rivalité indo-chinoise et des craintes pour la démocratie | Actualités électorales

Le président des Maldives, Ibrahim Mohamed Solih, met tout en œuvre pour être réélu.

A l’approche des élections de samedi, l’homme de 61 ans a remis des titres de propriété pour des parcelles de terrain qui n’ont pas encore été récupérées sur les lagons peu profonds, a promis une augmentation de salaire de 40 pour cent pour le secteur public pléthorique du pays, et a même renoncé à tout frais pour infractions au stationnement accumulés au cours des cinq dernières années.

Pourtant, une victoire de Solih, qui cherche à resserrer ses liens avec l’Inde, semble loin d’être certaine.

Le président sortant fait face à une rude concurrence de la part du maire pro-chinois de la capitale, Malé, Mohamed Muiz, parmi un groupe très nombreux de six autres candidats, dont beaucoup sont susceptibles de diviser la base électorale du président. Un sondage du Baani Center for International Policy, un groupe de réflexion maldivien, a montré que Solih devançait légèrement Muiz dans une enquête menée fin août, mais une majorité des personnes interrogées – environ 53 pour cent – ​​ont déclaré qu’elles restaient indécises.

Pour l’emporter, un candidat devra recueillir plus de 50 pour cent des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, un second tour aura lieu entre les deux premiers plus tard en septembre.

Celui qui sortira vainqueur pourrait jouer un rôle clé dans la bataille d’influence aux Maldives entre l’Inde et la Chine, qui ont chacune investi des centaines de millions de dollars dans des projets d’infrastructure dans cette destination touristique prisée de l’océan Indien.

Mais les analystes estiment qu’aucun des deux résultats n’est de bon augure pour la démocratie du pays.

« Il y a peu d’enthousiasme autour de cette élection », a déclaré Moosa Latheef, rédacteur en chef de Dhauru, un journal maldivien. «Beaucoup de gens n’ont pas l’impression d’avoir le choix… Ils nous disent qu’ils ont vu leurs espoirs d’un gouvernement propre anéantis et qu’ils n’aiment aucun des candidats.»

L’apathie apparente est bien loin d’il y a cinq ans, lorsque les Maldiviens – indignés par les violations des droits et la corruption sous le président de l’époque, Abdulla Yameen – se sont rassemblés en grand nombre pour confier à Solih la présidence dans une écrasante majorité.

Sous Yameen, les Maldives – une nation musulmane de 550 000 habitants – ont déclaré un changement de politique étrangère vers l’est et la Chine, abandonnant leur politique traditionnelle de « l’Inde d’abord ». Il a ensuite obtenu plus d’un milliard de dollars de prêts de Pékin pour financer d’énormes projets d’infrastructures, notamment des logements pour les habitants de Malé, où les terres sont rares, et un pont unique en son genre reliant la capitale encombrée aux banlieues et aux îles aéroportuaires voisines. Malgré une croissance économique sans précédent, les Maldiviens se sont retournés contre Yameen au cours d’une vaste répression contre la dissidence qui a inclus l’emprisonnement de presque tous les dirigeants de l’opposition, la persécution des journalistes et un énorme scandale de corruption, dans lequel des dizaines de millions de dollars ont été volés dans les coffres publics et utilisé pour soudoyer les juges, les législateurs et les membres des institutions de surveillance. Le fait qu’il ferme les yeux sur la présence croissante de groupes liés à Al-Qaïda et à l’EI (ISIS), même après l’assassinat d’un jeune journaliste et d’un blogueur, a également ajouté à la colère.

Solih a accédé au pouvoir en 2018, avec le soutien d’une coalition d’opposition, sur des promesses de bonne gouvernance, de tolérance zéro pour la corruption et de justice pour les meurtres du journaliste et du blogueur. Au pouvoir, Solih a introduit une politique de salaire minimum, un impôt sur le revenu pour la première fois, une éducation universitaire gratuite et a investi massivement dans les infrastructures indispensables dans les îles isolées et pauvres des Maldives. Il a également fermement remis les Maldives sur l’orbite de l’Inde, obtenant une subvention de 250 millions de dollars lorsque la pandémie de COVID-19 a forcé la fermeture des frontières et mis à l’arrêt l’industrie touristique lucrative du pays. New Delhi a depuis injecté des centaines de millions de dollars dans l’économie maldivienne, notamment dans un projet de 400 millions de dollars visant à construire un deuxième pont dans la région de Malé.

Fin 2021, les Maldives avaient accumulé des dettes égales envers l’Inde et la Chine, à hauteur de 26 % du PIB chacune, selon le groupe de réflexion Baani. Et fin 2022, la dette nationale s’élevait à 113 % du PIB du pays.

Solih a également réparé les liens gravement endommagés avec l’Occident, notamment le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie, qui ont tous mené des critiques mondiales sur les violations des droits sous Yameen. Et dans le but de contrôler l’influence chinoise, Londres, Washington et Canberra ont tous intensifié leur engagement auprès de Malé, en déployant pour la première fois des envoyés dans cette nation insulaire.

Cependant, de nombreux analystes ont qualifié de médiocre le bilan de Solih en matière de gouvernance.

« Un des [Solih’s] ses principaux engagements étaient de lutter contre la corruption et de lutter contre la violence religieuse, mais il n’a pas fait du bon travail sur aucun de ces fronts », a déclaré Azim Zahir, maître de conférences et chercheur en relations internationales et politique à l’Université d’Australie occidentale à Perth.

Il a souligné que des années après le début du règne de Solih, seul Yameen a été tenu responsable de corruption, le tribunal pénal ayant condamné l’ancien président en décembre à 11 ans de prison pour blanchiment d’argent. Parallèlement, le procureur général a annulé les accusations de corruption – découlant du même scandale de corruption – contre un membre du cabinet de Solih, dans une décision qualifiée de politiquement motivée.

Les critiques ont également accusé le président de normaliser la corruption, notamment en utilisant les ressources publiques pour mettre en place un vaste système de clientélisme. Transparency Maldives, un groupe anticorruption, a déclaré dans un récent rapport que le gouvernement avait utilisé des entreprises publiques pour attribuer des milliers d’emplois dans les îles les plus reculées du pays afin de garantir sa loyauté politique. Ces mêmes entreprises publiques sont également la plus grande source de financement des médias aux Maldives et, selon plusieurs journalistes qui ont parlé à Al Jazeera sous couvert d’anonymat, elles ont conditionné leur financement à une couverture positive de Solih. Le gouvernement a nié cette affirmation.

« Rien de tout cela n’augure rien de bon pour la démocratie. Cela signifie que même si les Maldives organisaient des élections compétitives, elles ne seraient pas nécessairement équitables car le champ électoral serait biaisé en faveur du président sortant », a déclaré Zahir. « Et si [Solih’s Maldivian Democratic Party] est capable d’enraciner le type de politique clientéliste à laquelle nous assistons, il pourrait rester au pouvoir pendant longtemps.»

Mais une victoire du principal adversaire de Solih, Muiz, pourrait être pire, a déclaré Zahir.

Le maire, qui se présente aux élections en tant que candidat de la coalition dirigée par le Parti progressiste de Yameen et qui s’est engagé à expulser le personnel militaire indien stationné aux Maldives, pourrait ramener le pays à l’autoritarisme de l’ancien président.

« Si [Muiz’s] Si la coalition arrive au pouvoir, il existe un risque que la démocratie elle-même soit en péril et que les tensions entre New Delhi et Malé s’accentuent sans aucun doute », a déclaré Zahir.

Au milieu de la rivalité géopolitique, on craint que la politique clientéliste de Solih soit passée inaperçue ou ait été largement ignorée par la communauté internationale, dont la pression s’est avérée essentielle dans l’adhésion des Maldives à la démocratie dans le passé.

« Nous avons assisté à une augmentation massive de la présence internationale aux Maldives au cours des dernières années. Mais le plus tragique dans tout cela, c’est que cette présence n’est pas vraiment dans le meilleur intérêt de la population des Maldives », a déclaré Ahmed Shaheed, ancien ministre des Affaires étrangères des Maldives et professeur de droit international des droits de l’homme à l’Université d’Essex à la Grande-Bretagne.

« Quiconque s’oppose à la Chine et soutient l’Inde est bon pour lui. Beaucoup sont tout à fait inconscients ou indifférents au côté antidémocratique du système. [Solih’s] gouvernement. »

Ce qui inquiétait également Shaheed, c’était que les promesses de campagne extravagantes de Solih, ainsi que celles d’autres candidats, allaient aggraver les difficultés budgétaires des Maldives – en particulier avec les remboursements de la dette envers la Chine attendus en 2026.

« Ils ont tous fait des promesses qui dépassent de loin la capacité économique du pays à tenir. Et aucun des candidats n’a de plan viable pour honorer les obligations du pays en matière de dette », a déclaré Shaheed.

Si les Maldives font défaut, « il pourrait y avoir une énorme instabilité », a-t-il ajouté.

« Et ceux qui attendent en coulisses pour en bénéficier, les vautours, seront les islamistes. Il s’agit d’un scénario un peu cauchemardesque, mais rien n’est actuellement mis en place par le gouvernement en place ou par la communauté des donateurs pour empêcher le pays de faire faillite. Et si les partis dits laïcs échouent, il ne s’agira plus de l’Inde et de la Chine. Ce seront les mollahs et les autres.»