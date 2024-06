Les Maldives s’apprêtent à interdire aux Israéliens de s’y rendre ; Le ministère des Affaires étrangères émet un avertissement aux voyageurs

Le ministère des Affaires étrangères recommande aux Israéliens – y compris à ceux qui possèdent d’autres passeports – d’éviter de se rendre aux Maldives, après que la nation insulaire a annoncé que les détenteurs de passeports israéliens seraient interdits.

Israël a également recommandé aux citoyens vivant dans l’archipel de l’océan Indien d’hésiter à partir, car il serait difficile de les aider s’ils se trouvaient en danger.

« Pour les citoyens israéliens déjà présents dans le pays, il est recommandé d’envisager de partir, car s’ils se trouvent en détresse pour une raison quelconque, il nous sera difficile de les aider », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le gouvernement des Maldives a annoncé dimanche la décision du cabinet de modifier les lois pour empêcher les détenteurs de passeports israéliens d’entrer dans le pays et de créer également un sous-comité pour superviser le processus, alors que la colère de l’opinion publique dans cette nation à majorité musulmane augmente face à la guerre en cours à Gaza.

La petite république islamique de plus de 1 000 îlots coralliens stratégiquement situés est connue pour ses plages isolées de sable blanc, ses lagons turquoise peu profonds et ses escapades à la Robinson Crusoé.

Près de 11 000 Israéliens ont visité ce haut lieu du tourisme de luxe l’année dernière, ce qui représente un tout petit 0,6 pour cent du total des arrivées touristiques aux Maldives.

Illustration : Des touristes prennent un bain de soleil au Paradise Island Resort dans l’atoll de Malé, aux Maldives, le 14 février 2012. (AP Photo/Gemunu Amarasinghe)

Le président Mohamed Muizzu a « décidé d’imposer une interdiction des passeports israéliens », a déclaré un porte-parole de son bureau dans un communiqué, sans donner de détails sur la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Il a également annoncé une campagne nationale de collecte de fonds intitulée « Les Maldiviens solidaires avec la Palestine ».

En décembre, Israël a mis en garde les Israéliens contre toute visite aux Maldives, citant un sentiment anti-israélien accru pendant la guerre avec le Hamas. L’avertissement est venu « en raison de l’atmosphère anti-israélienne accrue, notamment des commentaires publics des responsables ».

Israël n’entretient plus de relations diplomatiques avec ce pays à majorité musulmane depuis qu’elles ont été suspendues en 1974. Cependant, les Israéliens ont été autorisés à visiter le pays célèbre pour ses atolls insulaires depuis que les Maldives ont levé une précédente interdiction sur les touristes israéliens au début des années 1990 et ont déménagé. pour rétablir les relations en 2010, même si cet effort diplomatique a été abandonné en 2014.

La guerre à Gaza a éclaté après le massacre du Hamas du 7 octobre, qui a vu quelque 3 000 terroristes traverser la frontière israélienne par voie terrestre, aérienne et maritime, tuant quelque 1 200 personnes et prenant 252 otages, pour la plupart des civils, la plupart au milieu d’actes de brutalité et d’agressions sexuelles.

En promettant de détruire le Hamas et de restituer les otages, Israël a lancé une campagne militaire à grande échelle à Gaza qui a suscité la colère internationale alors que le nombre de morts augmente et qu’une crise humanitaire se profile dans cette enclave côtière densément peuplée.

Le personnel du Times of Israel a contribué à ce rapport.