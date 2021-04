L’Inde est sous le choc de la deuxième vague de Covid-19, avec des chiffres en spirale qui pourraient bientôt pousser le pays parmi les plus touchés au monde en raison du virus. Plusieurs autres pays interdisent actuellement temporairement les vols en provenance de l’Inde pour lutter contre les infections dans leur pays. De nombreux pays, dont le Royaume-Uni, Hong Kong, le Canada, Singapour et l’Iran, ont annoncé une interdiction des vols en provenance de l’Inde. Outre les interdictions directes, des pays comme les États-Unis ont émis un avis de voyage à tous les passagers voyageant à destination et en provenance de l’Inde, demandant aux «gens d’éviter de se rendre en Inde dans la situation actuelle où même les personnes entièrement vaccinées risquent d’attraper le virus. le dernier sur cette liste est les Maldives.

Le ministère du Tourisme, a publié un tweet dimanche soir annonçant la suspension des vols en provenance de l’Inde.

«À compter du 27 avril, @HPA_mv suspend les touristes voyageant de #Inde à #Maldives de séjourner dans les installations touristiques des îles habitées. Nous vous remercions de votre soutien dans nos efforts pour rendre le tourisme le plus sûr possible avec un minimum de désagréments. «

Avec effet au 27 avril @HPA_mv suspend les touristes venant de #Inde à #Maldives de séjourner dans des installations touristiques dans des îles habitées. Nous vous remercions de votre soutien dans nos efforts visant à rendre le tourisme le plus sûr possible avec un minimum d’inconvénients. – Ministère du Tourisme (@MoTmv) 25 avril 2021

Suite à l’annonce, tous les desis avaient la même blague: sur les célébrités de Bollywood. De nombreuses célébrités de Bollywood ont été critiquées ces dernières semaines pour avoir publié leurs photos de vacances alors que le pays faisait face à la deuxième vague de Covid-19. Les Maldives ont été l’une des destinations les plus populaires parmi les célébrités, et de nombreuses actrices, comme Janhvi Kapoor, Shraddha Kapoor et Disha Patani, avaient publié leurs photos de la destination balnéaire. Ranbir Kapoor et Alia Bhatt se sont également envolés pour les Maldives récemment, mais n’ont encore partagé aucune photo.

Tsk tsk tsk maintenant, comment nos célébrités et influenceurs de Bollywood profiteront-ils de leur bulle de privilège pour admettre une apocalypse nationale? https://t.co/4VyP2jzcrl– Shruti Jangpangi⁷ (@DrShrutijango) 25 avril 2021

Les célébrités de Bollywood qui ont publié ces photos ont été critiquées par de nombreuses personnes au sein de leur propre fraternité. L’acteur Nawazuddin Siddiqui en fait partie – interrogé sur les stars qui publient des photos de vacances lors d’une interview, il a déclaré: «Ces célébrités du divertissement publient des photos de vacances à un moment où le monde est sous la pire récession. … Connectez-vous ke pass khana nahin hai aur aap paise phenk rahe ho. Kuch toh sharm karo (Les gens n’ont pas de nourriture et vous gaspillez de l’argent, ayez honte). «

L’acteur dit également que les célébrités publient des articles sur leurs vacances parce qu’elles n’ont rien de valable à dire. «De quoi parleront-ils d’autre? Agissant? Ils s’essouffleront dans deux minutes. À la connexion ne Maldives ko tamasaha bana rakha hai. Je ne sais pas quel est leur arrangement avec l’industrie du tourisme. Mais pour le bien de l’humanité, veuillez garder ces vacances pour vous. Il y a de la souffrance partout. Les cas de Covid se multiplient. Avoir du coeur. Veuillez ne pas narguer ceux qui souffrent », a-t-il dit.

