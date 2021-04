Le ministre du Tourisme ne serait pas poussé sur un calendrier pour le déploiement de la vaccination des visiteurs. Il a noté que la priorité du gouvernement est de faire en sorte que l’ensemble de la population résidente reçoive ses premier et deuxième coups en premier.

Les Maldives, un État de l’archipel d’Asie du Sud réputé pour ses plages tropicales et ses eaux cristallines, sont fortement tributaires de son industrie touristique. Environ 67% de son produit intérieur brut (PIB) provient directement et indirectement du secteur.

À l’heure actuelle, les visiteurs des Maldives doivent fournir un test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) négatif et une preuve de réservation d’hôtel pour pouvoir entrer. Mausoom a déclaré que l’Agence de protection de la santé du pays est sur le point de faire une annonce sur l’entrée sans restriction des arrivées vaccinées « très bientôt – peut-être même cette semaine ».

La stratégie «3V», qui encourage les touristes à «visiter, vacciner et vacances», offrira un moyen «plus pratique» de visiter le pays, a déclaré mercredi à CNBC Abdulla Mausoom.

« Je ne pense pas que l’approvisionnement soit un problème aux Maldives parce que notre population est relativement petite », a déclaré Mausoom. « Le quota que nous obtenons des diverses organisations et nations amies aidera également. »

Il a déclaré que le pays avait reçu des dons de vaccins de l’Inde, de la Chine et du programme Covax de l’Organisation mondiale de la santé, qui vise à garantir que les vaccins sont distribués de manière juste et équitable. Les Maldives ont également commandé des fournitures supplémentaires à Singapour, a-t-il déclaré.

Mausoom a déclaré que la campagne touristique était une stratégie nécessaire pour aider le pays à atteindre son objectif de 1,5 million d’arrivées de touristes et de 10 millions de nuitées cette année.

Travail – travailler depuis les Maldives devient maintenant très à la mode. Vous voyez des cadres très riches, des dirigeants d’entreprise, venir ici et ils sont basés ici.

Déjà cette année, les Maldives ont accueilli 350 000 arrivées, car les vacanciers – principalement de l’Inde voisine – profitent des conditions d’entrée limitées du pays.

Pendant ce temps, les clients réservent des séjours plus longs, et beaucoup utilisent les îles comme destination pour des soi-disant «travaux» – ou des vacances de travail. Mausoom a déclaré qu’il espérait que cela se poursuivrait, les touristes restant pour recevoir à la fois leurs première et deuxième doses.

