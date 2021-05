Les Maldives interdisent temporairement les touristes indiens et tout le monde a la même blague sur les célébrités de Bollywood

L’Inde est sous le choc de la deuxième vague de Covid-19, avec des chiffres en spirale qui pourraient bientôt pousser le pays parmi les plus touchés au monde en raison du virus. Plusieurs autres pays interdisent actuellement temporairement les vols en provenance de l’Inde pour lutter contre les infections dans leur pays. Les Maldives, une destination touristique populaire qui avait précédemment annoncé des restrictions sur les touristes indiens dans certaines îles, ont interdit mercredi les voyageurs de toute l’Asie du Sud dans le but de contenir la flambée des infections à Covid-19 malgré l’un des déploiements de vaccination les plus réussis au monde. . Le Sri Lanka et d’autres pays de la région ont également imposé des restrictions de voyage alors qu’ils luttent contre une nouvelle vague du virus qui a frappé l’Inde et ses voisins. Les Maldives, dont l’économie repose sur les touristes visitant ses atolls vierges, ont subi une multiplication par plus de 15 des infections quotidiennes au cours de la semaine dernière.

Le dernier ajout est venu sous la forme d’un message sur Twitter, l’Immigration des Maldives a publié une déclaration disant: «Suspension temporaire pour les touristes et toutes les autres catégories de titulaires de visa originaires de pays d’Asie du Sud.» Le compte Twitter officiel du Haut-commissariat de l’Inde aux Maldives a retweeté le communiqué et a déclaré: «La suspension temporaire de l’entrée aux Maldives pour toutes les catégories de titulaires de visa d’Asie du Sud pourrait avoir un impact sur les vols entre l’Inde et les Maldives. Il a également ajouté: «Les touristes indiens déjà aux Maldives peuvent prendre les dispositions nécessaires pour retourner en Inde».

⚠️La suspension temporaire d’entrée aux Maldives pour toutes les catégories de titulaires de visa d’Asie du Sud peut avoir un impact sur les vols entre l’Inde et les Maldives. ⚠️Les touristes indiens déjà aux Maldives peuvent prendre les dispositions nécessaires pour retourner en Inde. https://t.co/I8XyjUmxCA – L’Inde aux Maldives (@HCIMaldives) 12 mai 2021

Suite à l’annonce, la plupart des Desis avaient la même blague de célébrité de Bollywood.

« Les touristes indiens déjà aux Maldives peuvent prendre les dispositions nécessaires pour retourner en Inde. » Cc: Célébrités de Bollywood. https://t.co/8UbvZ2IoJ3 – Yoshita Singh योषिता सिंह (@Yoshita_Singh) 12 mai 2021

un gros problème pour les célébrités de Bollywood, dont la seule destination de vacances est les Maldives – Ashok Biswas (@Biswas_AB) 12 mai 2021

De nombreuses célébrités de Bollywood ont été critiquées ces dernières semaines pour avoir publié leurs photos de vacances alors que le pays faisait face à la deuxième vague de Covid-19. Les Maldives ont été l’une des destinations les plus populaires parmi les célébrités, et de nombreuses actrices, comme Janhvi Kapoor, Shraddha Kapoor et Disha Patani, avaient posté leurs photos de la destination balnéaire. Ranbir Kapoor et Alia Bhatt se sont également envolés pour les Maldives récemment, mais n’ont encore partagé aucune photo.

Les célébrités de Bollywood qui ont publié ces photos ont été critiquées par de nombreuses personnes au sein de leur propre fraternité. L’acteur Nawazuddin Siddiqui en fait partie – interrogé sur les stars qui publient des photos de vacances lors d’une interview, il a déclaré: «Ces célébrités du divertissement publient des photos de vacances à un moment où le monde est sous la pire récession. … Connectez-vous ke pass khana nahin hai aur aap paise phenk rahe ho. Kuch toh sharm karo (Les gens n’ont pas de nourriture et vous gaspillez de l’argent, ayez honte). «

L’acteur dit également que les célébrités publient sur leurs vacances parce qu’elles n’ont rien de valable à dire. «De quoi parleront-ils d’autre? Agissant? Ils s’essouffleront dans deux minutes. À la connexion ne Maldives ko tamasaha bana rakha hai. Je ne sais pas quel est leur arrangement avec l’industrie du tourisme. Mais pour le bien de l’humanité, veuillez garder ces vacances pour vous. Il y a de la souffrance partout. Les cas de Covid se multiplient. Avoir du coeur. Veuillez ne pas narguer ceux qui souffrent », a-t-il dit.

Voici les directives mises à jour du gouvernement des Maldives.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici