Les Maldives autorisent le port d’un navire chinois. Cette décision pourrait attiser un différend avec l’Inde

COLOMBO, Sri Lanka (AP) — Le gouvernement des Maldives a déclaré mardi qu’il avait autorisé un navire chinois à accoster dans son port, une décision qui pourrait irriter davantage l’Inde avec laquelle le petit archipel est impliqué dans une dispute diplomatique.

Le ministère des Affaires étrangères des Maldives a confirmé les informations des médias locaux selon lesquelles le navire de recherche Xiang Yang Hong 3 se dirigeait vers les Maldives. Il n’a pas donné de date d’arrivée.

Un communiqué du ministère indique qu’« une demande diplomatique a été adressée par le gouvernement chinois au gouvernement des Maldives, afin d’obtenir les autorisations nécessaires pour faire une escale au port, pour la rotation du personnel et le réapprovisionnement ». Il a indiqué que le navire ne mènerait aucune recherche lorsqu’il serait amarré au port de Malé.

“Les Maldives ont toujours été une destination accueillante pour les navires des pays amis et continuent d’accueillir des navires civils et militaires faisant escale à des fins pacifiques”, indique le communiqué.

Le navire arrive au milieu d’un différend diplomatique entre les Maldives et son voisin géant, l’Inde. Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part du gouvernement indien.

La querelle a commencé lorsque le Premier ministre indien Narendra Modi a publié sur les réseaux sociaux des photos de lui marchant et faisant de la plongée en apnée à Lakshadweep, un archipel indien qui ressemble presque aux îles des Maldives. Le gouvernement indien estime que les plages de sable blanc de Lakshadweep ont un potentiel touristique inexploité.

Cependant, certains aux Maldives y ont vu une démarche de Modi visant à détourner les touristes de ses célèbres plages et de ses stations balnéaires insulaires. Trois vice-ministres ont publié des remarques désobligeantes sur les réseaux sociaux à l’encontre de Modi, ce qui a déclenché des appels en Inde au boycott des Maldives.

Le différend s’est approfondi lorsque le président des Maldives, Mohamed Muizzu, s’est rendu en Chine, rival régional de l’Inde, et, à son retour, a exposé ses plans visant à débarrasser son petit pays de sa dépendance à l’égard de l’Inde pour les installations sanitaires, les médicaments et l’importation de produits de base.

Le plus grand nombre de touristes venus aux Maldives l’année dernière provenaient d’Inde, et Muizzu a déclaré que les visiteurs chinois étaient en tête avant la pandémie de COVID-19 et que des mesures seraient prises pour doubler leur nombre.

Il a également déclaré, faisant indirectement référence à l’Inde, que la petite taille de son pays ne donnait à aucun autre pays le droit de l’intimider, et a ajouté que la Chine respectait fermement l’intégrité territoriale des Maldives.

L’Inde et la Chine se disputent l’influence sur les Maldives dans le cadre de leur rivalité pour le contrôle de l’océan Indien. L’Inde, voisin le plus proche des Maldives, considère le pays comme étant dans sa sphère d’influence. La Chine, quant à elle, a choisi les Maldives comme partenaire dans son initiative « la Ceinture et la Route » visant à construire des ports et des autoroutes pour développer le commerce – et l’influence de la Chine – à travers l’Asie, l’Afrique et l’Europe.

Le pro-Chine Muizzu a été élu en novembre sur la base d’un programme visant à expulser le personnel militaire indien stationné aux Maldives. A son retour de Chine, il a proposé une réunion avec des responsables indiens pour que les troupes soient retirées d’ici la mi-mars.

Au moins 75 militaires indiens seraient stationnés aux Maldives, et Muizzu avait accusé son prédécesseur de compromettre la souveraineté nationale en autorisant le personnel indien à se rendre sur les îles maldiviennes.

Les activités connues de l’armée indienne comprennent l’exploitation d’avions et l’aide au sauvetage des personnes bloquées ou confrontées à des calamités en mer.

Le Sri Lanka, autre nation insulaire proche de l’Inde, a récemment a déclaré un moratoire d’un an sur les navires de recherche accostant dans ses ports. Bien que la position officielle du gouvernement soit qu’il s’agit de renforcer les capacités des experts locaux participant à des missions de recherche conjointes, cette décision est considérée comme le résultat des inquiétudes soulevées par l’Inde concernant la visite prévue d’un navire chinois.