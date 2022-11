Les Malaisiens votent aux élections alors que l’ancien parti et les réformateurs s’affrontent

KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) – Les Malaisiens ont commencé à voter samedi lors d’une élection nationale très disputée qui déterminera si la coalition au pouvoir la plus ancienne du pays peut faire un retour après sa défaite électorale il y a quatre ans.

Les réformateurs politiques sous le chef de l’opposition Anwar Ibrahim visent une deuxième victoire – mais avec trois principaux blocs en lice pour les votes, les analystes ont déclaré que le résultat est difficile à prévoir et pourrait conduire à de nouvelles alliances s’il y a un Parlement suspendu.

Les bureaux de vote ont ouvert à 7h30 (23h30 GMT) dans deux Etats de l’île de Bornéo, et une demi-heure plus tard sur la péninsule malaisienne. De longues files d’attente s’étaient déjà formées dans la capitale Kuala Lumpur et dans d’autres villes alors que les électeurs se précipitaient pour voter avant les orages de l’après-midi prévus dans certaines parties du pays.

Plus de 21 millions de Malaisiens ont le droit de voter pour pourvoir 222 sièges au Parlement fédéral et choisir des représentants dans trois législatures d’État. La commission électorale a prolongé le temps de vote de neuf à 10 heures, les résultats devant être publiés tard dans la journée.

La bataille principale se déroule entre l’alliance dirigée par l’Organisation nationale malaise unie et le Pakatan Harapan d’Anwar, ou Alliance de l’espoir. Le Perikatan Nasional, ou Alliance nationale, qui est un bloc malais dirigé par l’ancien Premier ministre Muhyiddin Yassin, est considéré comme un cheval noir. De nombreux sondages ont placé le bloc d’Anwar en tête, mais sans obtenir la majorité. Mais deux maisons de recherche ont prédit une victoire pour l’alliance Barisan Nasional, ou Front national, dirigée par l’UMNO.

L’apathie des électeurs inquiets pour l’économie et la hausse du coût de la vie et l’ajout de quelque 6 millions d’électeurs pour la plupart jeunes depuis les sondages de 2018 ajoutent aux incertitudes dans la course serrée. La perspective d’inondations soudaines dues aux pluies de mousson saisonnières peut également affecter la participation électorale.

“Le choix aujourd’hui est entre s’en tenir au statu quo … ou opter pour un avenir différent, avec l’espoir que Harapan améliorera des vies”, a déclaré Bridget Welsh, experte politique en Asie du Sud-Est.

Le bloc d’Anwar est sorti le plus fort de la course, mais on ne sait pas si cela se traduira par une victoire étant donné le gerrymandering de la Malaisie et la proportion inégale d’électeurs dans les circonscriptions, a-t-elle déclaré. L’UMNO avait perdu le vote populaire lors des élections précédentes, mais avait quand même remporté la majorité au Parlement en raison d’un système électoral biaisé qui donne le pouvoir aux Malais ruraux, ses partisans traditionnels.

Autrefois une force omnipotente créditée du développement et de la modernisation de la Malaisie, la colère suscitée par la corruption du gouvernement a conduit à la défaite choquante de l’UMNO lors des sondages de 2018 face au bloc d’Anwar qui a vu le premier changement de régime depuis l’indépendance de la Malaisie vis-à-vis de la Grande-Bretagne en 1957.

Les sondages décisifs avaient suscité l’espoir de réformes alors que des dirigeants autrefois puissants de l’UMNO étaient emprisonnés ou traduits en justice pour corruption. Mais la ruse politique et les défections ont conduit à l’effondrement du gouvernement après 22 mois. L’UMNO a rebondi dans le cadre d’un nouveau gouvernement, mais les luttes intestines ont conduit à des troubles politiques continus. Au total, la Malaisie a eu trois Premiers ministres depuis les élections de 2018.

Initialement convaincu d’un retour en force en raison d’une opposition fragmentée, le président de l’UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, avait poussé le Premier ministre sortant, Ismail Sabri Yaakob, à convoquer des sondages instantanés. Mais la campagne de l’UMNO a été relativement discrète, car les luttes intestines et les accusations de corruption contre Zahid ont jeté une ombre sur sa promesse électorale de stabilité et de prospérité.

L’opposition a prévenu qu’une victoire de l’UMNO permettrait à Zahid, qui se bat contre des dizaines d’accusations de corruption, de devenir Premier ministre et d’échapper aux allégations de corruption. Zahid a retiré des sondages huit chefs de parti alignés sur Ismail, mais lui et les dirigeants de l’UMNO insistent sur le fait qu’Ismail reste le candidat du parti.

Anwar, 75 ans, a mené un combat acharné en sillonnant le pays, attirant souvent de grandes foules avec son message pour le changement et ses talents oratoires. Des milliers de personnes ont scandé son cri de guerre “Nous pouvons” lors de son dernier rassemblement vendredi soir alors qu’Anwar les exhortait à ne pas laisser les dirigeants corrompus dicter l’avenir du pays.

Une deuxième victoire aux urnes couronnerait le parcours politique d’Anwar, un ancien vice-Premier ministre dont le limogeage et l’emprisonnement dans les années 1990 ont conduit à des manifestations de rue massives et à un mouvement de réforme qui a vu son bloc devenir une force politique majeure.

Anwar était en prison lors du vote de 2018 pour une accusation de sodomie qui, selon les critiques, était fausse. L’ancien Premier ministre Mahathir Mohamad a mené la campagne de l’alliance et est devenu le plus vieux dirigeant du monde à 92 ans après la victoire. Anwar a été gracié peu de temps après et aurait succédé à Mahathir si leur gouvernement ne s’était pas effondré.

Les enjeux sont élevés pour Anwar, qui brigue un nouveau siège fédéral à Tambun, dans le nord de l’État de Perak, dans un pari calculé pour montrer la force de son alliance. Son bloc a promis une réinitialisation des politiques gouvernementales pour se concentrer sur les mérites et les besoins, plutôt que sur la race, et une bonne gouvernance pour brancher des milliards de dollars qui, selon lui, ont été perdus à cause de la corruption. Les critiques disent que la politique d’action positive qui accorde à la majorité des Malais des privilèges dans les affaires, le logement et l’éducation a été abusée pour enrichir les élites, aliéner les groupes minoritaires et a déclenché une fuite des cerveaux.

Mais cela a été un point sensible pour les Malais ruraux, qui ont été constamment avertis par l’UMNO du risque de domination économique chinoise en cas de victoire de l’opposition. L’alliance d’Anwar comprend un parti à majorité chinoise qui a longtemps été utilisé comme le croque-mitaine par l’UMNO. Les Malais forment les deux tiers des 33 millions d’habitants de la Malaisie, qui comprennent de grandes minorités de Chinois et d’Indiens.

L’Alliance nationale, l’allié devenu rival de l’UMNO, a mené une campagne élégante pour courtiser les partisans malais mal à l’aise avec la corruption au sein de l’UMNO et le plus grand pluralisme adopté par Anwar. Son chef Muhyiddin a fait défection du gouvernement de Mahathir au début de 2020, provoquant son effondrement. Il est devenu Premier ministre sous un lien avec l’UMNO mais a démissionné après 17 mois en raison de luttes intestines. Les partisans d’Anwar ont accusé Muhyiddin et les dirigeants de son allié islamique de discours de haine contre les groupes ethniques minoritaires dans leur tentative de gagner des votes malais.

Mahathir, 97 ans, cherche également le soutien d’un nouveau mouvement malais qui ne devrait pas faire beaucoup de progrès mais qui pourrait diviser le vote. Sa popularité s’est estompée et les élections seront probablement les dernières pour Mahathir.

