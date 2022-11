Les Malaisiens votent aux élections alors que l’ancien parti et les réformateurs s’affrontent

KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) – Le vote était en cours samedi lors des élections nationales très disputées en Malaisie qui détermineront si sa coalition au pouvoir de longue date peut faire un retour après sa défaite électorale il y a quatre ans.

Le bloc réformiste du chef de l’opposition Anwar Ibrahim devrait prendre la tête – mais avec trois blocs principaux en lice pour les votes et de nombreux sitters, les analystes ont déclaré que le résultat est difficile à prévoir et pourrait voir de nouvelles alliances se former s’il y a un Parlement suspendu.

Plus de 21 millions de Malaisiens sont éligibles pour choisir 222 législateurs au Parlement fédéral et des représentants dans trois législatures d’État. Les résultats devraient être connus en fin de journée. Quelque 6 millions de nouveaux électeurs depuis les sondages de 2018 ajoutent aux incertitudes dans la course serrée, et la menace d’inondations soudaines dues aux pluies de mousson saisonnières pourrait affecter la participation électorale.

“Je suis en avance aujourd’hui juste pour exercer mon droit en tant que citoyen de sélectionner le Premier ministre qui peut apporter la stabilité”, a déclaré Adib Omar, maître de conférences, alors qu’il faisait la queue pour voter. Il a déclaré que le nouveau leader de la Malaisie devait être capable d’unir les différentes races et de faire avancer le pays.

De nombreux sondages ont placé Pakatan Harapan, ou Alliance de l’espoir, d’Anwar en tête, bien qu’il soit loin d’obtenir la majorité. Deux maisons de recherche ont prédit une victoire pour l’alliance Barisan Nasional, ou Front national, dirigée par l’Organisation nationale malaise unie. Le Perikatan Nasional, ou Alliance nationale, qui est un bloc malais dirigé par l’ancien Premier ministre Muhyiddin Yassin, est un cheval noir.

Le gerrymandering de la Malaisie et la proportion inégale d’électeurs dans les circonscriptions pourraient faire pencher la faveur de l’UMNO, avertissent les critiques. L’UMNO avait perdu le vote populaire lors des élections précédentes, mais avait quand même remporté la majorité au Parlement en raison d’un système électoral biaisé qui donne le pouvoir aux Malais ruraux, ses partisans traditionnels.

L’économie et la hausse du coût de la vie sont les principales préoccupations des électeurs, bien que beaucoup soient apathiques en raison des troubles politiques qui ont conduit à trois Premiers ministres depuis les élections de 2018.

“Le choix aujourd’hui est entre s’en tenir au statu quo … ou opter pour un avenir différent, avec l’espoir que Harapan améliorera des vies”, a déclaré Bridget Welsh, experte politique en Asie du Sud-Est.

La colère suscitée par la corruption du gouvernement avait conduit à la défaite choquante de l’UMNO lors des sondages de 2018 face au bloc d’Anwar qui avait vu le premier changement de régime depuis l’indépendance de la Malaisie vis-à-vis de la Grande-Bretagne en 1957. Les sondages décisifs avaient suscité l’espoir de réformes alors que les dirigeants autrefois puissants de l’UMNO étaient emprisonnés ou traduits en justice. pour greffe. Mais la ruse politique et les défections ont conduit à l’effondrement du gouvernement après 22 mois.

L’UMNO a rebondi dans le cadre d’un nouveau gouvernement, mais les luttes intestines ont conduit à des troubles politiques continus.

Initialement convaincu d’une forte victoire en raison d’une opposition fragmentée, le président de l’UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, a poussé en octobre le Premier ministre sortant Ismail Sabri Yaakob à convoquer des scrutins instantanés. Mais la campagne de l’UMNO a été relativement discrète, car les luttes intestines et les accusations de corruption contre Zahid ont jeté une ombre sur sa promesse électorale de stabilité et de prospérité.

Anwar, 75 ans, a attiré de grandes foules alors qu’il sillonnait le pays avec son message pour le changement.

“Je suis prudemment optimiste”, a déclaré Anwar aux journalistes après avoir voté samedi. “Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que le pays progresse si nous n’apportons pas de changement significatif en tant que nation malaisienne unie.”

Gagner le poste le plus élevé couronnerait le long parcours politique d’Anwar. Ancien vice-Premier ministre, son limogeage et son emprisonnement dans les années 1990 ont conduit à des manifestations de rue massives et à un mouvement de réforme qui a vu son bloc devenir une force politique majeure.

Anwar était en prison lors du vote de 2018 pour une accusation de sodomie qui, selon les critiques, était fausse. L’ancien Premier ministre Mahathir Mohamad a mené la campagne de l’alliance et est devenu le plus vieux dirigeant du monde à 92 ans après la victoire. Anwar a été gracié peu de temps après et aurait succédé à Mahathir si leur gouvernement ne s’était pas effondré.

Son bloc a promis une réinitialisation des politiques gouvernementales pour se concentrer sur les mérites et les besoins, plutôt que sur la race, et une bonne gouvernance pour brancher des milliards de dollars qui, selon lui, ont été perdus à cause de la corruption. Les critiques disent que la politique d’action positive qui accorde à la majorité des Malais des privilèges dans les affaires, le logement et l’éducation a été abusée pour enrichir les élites, aliéner les groupes minoritaires et a déclenché une fuite des cerveaux.

Mais de nombreux Malais ruraux craignent de perdre leurs droits avec un plus grand pluralisme. Mal à l’aise avec la corruption au sein de l’UMNO, ils peuvent opter pour l’Alliance nationale, l’allié devenu rival de l’UMNO, qui comprend un parti islamique qui vante la charia. Son chef Muhyiddin a fait défection du gouvernement de Mahathir au début de 2020, provoquant son effondrement. Il est devenu Premier ministre mais a démissionné après 17 mois en raison de luttes intestines.

Les Malais forment les deux tiers des 33 millions d’habitants de la Malaisie, qui comprennent de grandes minorités de Chinois et d’Indiens.

Mahathir, 97 ans, cherche également le soutien d’un nouveau mouvement malais qui ne devrait pas faire beaucoup de progrès mais qui pourrait diviser le vote. Sa popularité s’est estompée et les élections seront probablement les dernières pour Mahathir.

___

Le journaliste vidéo d’Associated Press, Joeal Calupitan, a contribué depuis Permatang Pauh, en Malaisie.

Eileen Ng, Associated Press