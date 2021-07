Les Malaisiens souffrant du confinement brandissent un drapeau blanc pour demander de l’aide

«C’était tellement inattendu. Tant de gens m’ont tendu la main pour m’aider, me soutenir et aussi m’encourager », a déclaré Mohamad Nor, assis dans sa chambre crasseuse au milieu de boîtes de biscuits, de riz, d’huile de cuisson et d’eau qui lui ont été rapidement données. Il a déclaré que les gentils Samaritains avaient proposé de l’aider à payer la location de sa chambre et que l’aide devrait être suffisante pour lui permettre de traverser les prochains mois.