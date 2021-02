Les Malais accueillent des étudiants bloqués à Singapour pour le Nouvel An lunaire

Chan Jit Yen aime le nouvel an lunaire. Il s’agit autant de festivités que de retour à la maison pour la malaisienne de 31 ans.

Chan, qui vit à Singapour voisin avec son mari, prend généralement une semaine de congé pour rendre visite à sa famille à Kuala Lumpur.

Ils se rendent ensuite dans sa ville natale d’Ipoh et inaugurent l’année avec plus de visites, de repas et de pétards de fête.

Maintenant, avec la pandémie qui bouleverse des vies des deux côtés des ponts qui relient Singapour et la Malaisie, Chan ne peut plus voyager. Au lieu de cela, elle a ouvert la porte de son appartement loué à quatre étudiants malais.

«Surtout (pour) les étudiants malaisiens, le Nouvel An chinois a été quelque chose qu’ils attendent vraiment avec impatience», a déclaré Chan. «J’espère qu’ils … se sentent comme chez eux et ne se sentent pas exclus à Singapour.»

Comme Chan, les étudiants passent leur premier Nouvel An lunaire loin de chez eux. Ils ont également un intérêt commun pour l’ingénierie, domaine qu’elle a étudié avant de lancer une startup de snacks sains.

Chan a répondu à un appel de l’Association malaisienne de Singapour, qui demandait aux Malaisiens d’offrir un repas aux étudiants pendant la période des fêtes.

L’association a finalement jumelé 25 étudiants à 10 hôtes.

«Cette initiative concerne la nourriture et les gens. La nourriture est ce qui rassemble les gens, en particulier pour les Malais », a déclaré Lee Ji En, membre du comité de gestion.

Après avoir réfléchi à plusieurs menus, Chan s’est installé sur un déjeuner chaud. Elle s’est rendue dans un supermarché tôt samedi et a rapidement commencé à trancher les ingrédients et à préparer des bouillons de tomates et de poivre du Sichuan.

La conversation a coulé une fois les étudiants arrivés. Ils ont discuté de la vie universitaire, des perspectives de travail et de leurs villes et plats malais préférés.

C’était une célébration autrement calme pour Ter Leong Kern, qui a rendu visite à Chan avec trois amis universitaires.

En vertu de règles pandémiques strictes, les ménages de Singapour, qui ont une poignée de cas de coronavirus signalés quotidiennement, peuvent accueillir jusqu’à huit visiteurs par jour.

La nuit, Ter, 21 ans, a rêvé qu’il célébrait avec sa famille chez eux dans la ville malaisienne de Klang.

Le père et la mère de Ter ont chacun sept frères et sœurs et la famille fait le tour pendant la période des fêtes.

«L’espoir est l’espoir, mais la réalité est toujours une chose, vous savez, donc nous ne pouvons pas revenir en arrière», a déclaré Ter. «J’espère que la pandémie disparaîtra le plus rapidement possible car elle a été très préjudiciable à l’ensemble de notre vie quotidienne.»