Les maladies transmises par les moustiques et les tiques sont en hausse : ce qu’il faut savoir

Maladie de Lyme, transmise par les piqûres de tiques du chevreuil, commence généralement par une éruption cutanée en œil de bœuf et, si elle n’est pas traitée, peut entraîner de la fièvre, une éruption cutanée, une paralysie faciale et de l’arthrite. Le nombre de cas était 17% plus élevé au cours de la première semaine de juin que l’année précédente, selon données de la société de technologie des soins de santé Athenahealth. Les symptômes comprennent souvent des symptômes pseudo-grippaux non spécifiques tels que fièvre, frissons, sueurs, maux de tête, courbatures, perte d’appétit, nausées ou fatigue.

« Nous voyons plus de cas qui justifient une enquête plus approfondie », a déclaré Gunter.

Les maladies transmises par les tiques comme la maladie de Lyme sont plus courantes, a-t-elle déclaré, et plusieurs nouveaux types sont apparus au cours des 40 dernières années.

Il y a eu un petit nombre de cas chaque année depuis l’éradication du paludisme, a déclaré Sarah Gunter, PhD, professeure adjointe de médecine tropicale pédiatrique au Baylor College of Medicine au Texas. Mais « je ne pense pas que le paludisme soit la maladie à transmission vectorielle la plus urgente aux États-Unis », a-t-elle déclaré.

fièvre pourprée des montagnes Rocheuses est l’une des maladies transmises par les tiques les plus meurtrières, a déclaré Gunter, et provoque souvent de la confusion, des maux de tête, des douleurs musculaires et des éruptions cutanées au poignet et aux chevilles. Alors que de nombreuses maladies transmises par les tiques sont plus courantes dans le Midwest et le Nord-Est, la plupart des cas de fièvre pourprée des montagnes Rocheuses ont été signalés dans les États de l’Est des États-Unis, notamment la Caroline du Nord et du Sud, la Virginie, la Géorgie, le Tennessee et l’Oklahoma.

« Il est important de les identifier et de les traiter tôt », a déclaré Gunter.

Les scientifiques recherchent de nouveaux outils

Alors que les cas augmentent, les chercheurs travaillent sur de nouvelles façons de prévenir et de traiter ces maladies. Les sociétés de biotechnologie Pfizer et Valneva sont en phase avancée d’essais cliniques avec leur candidat vaccin contre la Lyme et prévoient que ceux-ci seront terminés dès 2025.

Chakrabarti et ses collègues de l’UCF, ainsi que des chercheurs de l’Université de Stanford et de l’Université de Californie à San Diego, étudient l’utilisation de médicaments anticancéreux pour traiter le paludisme grâce à une subvention de 5 ans des National Institutes of Health.