Les maladies respiratoires en hausse dans le comté de McHenry – Shaw Local

Le comté de McHenry connaît une “augmentation inhabituelle” des cas de VRS et de grippe, a déclaré un responsable de la santé du comté.

Le département de la santé du comté de McHenry exhorte les résidents à prendre des mesures visant à ralentir la propagation des maladies respiratoires infectieuses, car les cas de virus respiratoire syncytial et de grippe saisonnière ont augmenté. Les cas de COVID-19 ont également commencé à augmenter, mais niveaux communautaires restent faibles pour le moment.

“Avec le temps qui change et les gens qui rentrent à l’intérieur, l’une des meilleures choses que vous puissiez faire pour vous protéger, vous et votre famille, est de vous faire vacciner contre la grippe et de rester à jour sur votre vaccin COVID-19”, a déclaré Susan Karras, directrice des soins infirmiers en santé publique. dit dans un communiqué de presse. «Grâce à notre surveillance des maladies infectieuses, nous avons identifié une augmentation inhabituelle des cas de VRS et de grippe par rapport à ce que nous voyons habituellement en ce moment, ce qui pourrait indiquer que nous nous dirigeons vers un automne et un hiver avec des niveaux accrus de maladies respiratoires circulant dans notre communauté.»

Les symptômes des trois maladies peuvent être indiscernables, selon le communiqué. Alors que certaines personnes, en particulier les enfants plus âgés, peuvent présenter des symptômes bénins, d’autres courent un risque accru de complications graves.

La meilleure défense contre les virus respiratoires est de recevoir les vaccins contre la grippe saisonnière et le COVID-19 et de se tenir au courant des rappels COVID-19, y compris le rappel bivalent COVID-19 mis à jour pour ceux qui sont éligiblesa indiqué le département de la santé.

Le vaccin contre la grippe est disponible pour toute personne de 6 mois ou plus et est fortement recommandé pour les personnes qui ont un risque plus élevé de développer des complications graves de la grippe, selon le communiqué. Les personnes les plus à risque comprennent les personnes atteintes de maladies chroniques, les adultes de 65 ans ou plus, les enfants de 4 ans ou moins et les femmes enceintes.

Le vaccin COVID-19 et un vaccin contre la grippe peuvent être administrés en même temps à toutes les personnes éligibles. Pour trouver un établissement participant offrant les deux vaccins, rendez-vous sur vaccins.gov.

Les actions préventives supplémentaires décrites par le département de la santé du comté comprennent la pratique de la distanciation sociale, rester à la maison en cas de maladie, porter un masque, nettoyer et désinfecter les surfaces fréquemment touchées, couvrir la toux et les éternuements avec un mouchoir ou un coude si un mouchoir n’est pas disponible et se laver les mains fréquemment.