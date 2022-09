Les maladies d’origine hydrique se propagent parmi les victimes des inondations au Pakistan

ISLAMABAD (AP) – Les responsables de la santé pakistanais ont signalé jeudi une épidémie de maladies d’origine hydrique dans les zones touchées par les récentes inondations record, alors que les autorités intensifient leurs efforts pour assurer l’approvisionnement en eau potable de centaines de milliers de personnes qui ont perdu leur maison dans le désastre.

La diarrhée, les maladies de la peau et les infections oculaires se propagent dans les camps de secours mis en place par le gouvernement à travers le pays. Plus de 90 000 cas de diarrhée ont été signalés dans l’une des provinces les plus touchées, le Sind, au cours des dernières 24 heures, selon un rapport publié par les autorités sanitaires.

Le dernier développement survient un jour après que le Pakistan et l’Organisation mondiale de la santé se sont inquiétés de la propagation des maladies d’origine hydrique parmi les victimes des inondations. Le Pakistan accuse le changement climatique des pluies de mousson exceptionnellement précoces et abondantes, qui depuis juin ont provoqué des crues soudaines qui ont tué 1 191 personnes et touché 33 millions de personnes. Environ un million de maisons ont également été endommagées ou détruites

Les eaux de crue ont continué de reculer dans la majeure partie du pays, mais de nombreux districts de la province méridionale du Sindh sont restés sous l’eau.

Près d’un demi-million de personnes déplacées par les inondations vivent dans des camps de secours. Dans la province du Sindh, des milliers de camps médicaux ont été installés dans les zones touchées par les inondations pour soigner les victimes, a déclaré le Dr Azra Fazal Pechuho, ministre provincial de la Santé. Des unités médicales mobiles ont également été déployées. L’Organisation mondiale de la santé affirme qu’elle renforce la surveillance de la diarrhée aiguë, du choléra et d’autres maladies transmissibles et qu’elle fournit des fournitures médicales aux établissements de santé.

Les médecins disent qu’au départ, ils voyaient principalement des patients traumatisés par les inondations, mais qu’ils traitent maintenant des milliers de personnes souffrant de diarrhée, d’infections cutanées et d’autres affections d’origine hydrique. De nombreuses femmes enceintes vivant dans des zones touchées par les inondations ont également été exposées à des risques.

Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, 6,4 millions de victimes des inondations au Pakistan ont besoin d’une aide humanitaire. Il a indiqué qu’environ 650 000 femmes enceintes dans les zones touchées par les inondations, dont 73 000 devraient accoucher le mois prochain, ont besoin de services de santé maternelle.

Pendant ce temps, les sauveteurs, soutenus par l’armée, ont poursuivi les opérations pour évacuer les personnes bloquées vers des endroits plus sûrs. Les sauveteurs utilisent principalement des bateaux, mais des hélicoptères volent également pour évacuer les personnes bloquées des zones où les ponts et les routes ont été détruits, ce qui rend difficile l’évacuation des personnes et leur livraison de nourriture.

Il y a quelques jours, le Pakistan et les Nations Unies ont lancé un appel pour un financement d’urgence de 160 millions de dollars au Pakistan. Jeudi, le Premier ministre Shahbaz Sharif s’est adressé à Twitter, remerciant les Émirats arabes unis d’avoir livré la première tranche de secours d’une valeur de 50 millions de dollars. Il a également remercié les États-Unis d’avoir annoncé une aide de 30 millions de dollars.

Jusqu’à présent, plusieurs pays, dont la Turquie, la Chine, le Qatar et l’Arabie saoudite, ont envoyé des avions chargés d’aide aux victimes des inondations au Pakistan. Selon les premières estimations du gouvernement, la dévastation a causé 10 milliards de dollars de dommages.

Munir Ahmed, Associated Press