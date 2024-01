Les maladies de type syphilis étaient déjà répandues en Amérique avant l’arrivée de Christophe Colomb, selon une nouvelle étude

Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

Squelette sur le site de Jubuicabeira II, Brésil. Crédit : Dr José Filippini

Des chercheurs des universités de Bâle et de Zurich ont découvert le matériel génétique du pathogène Treponema pallidum dans les os de personnes décédées au Brésil il y a 2000 ans. Il s’agit de la plus ancienne découverte vérifiée de cet agent pathogène à ce jour, et elle prouve que les humains souffraient de maladies proches de la syphilis, connues sous le nom de tréponématoses, bien avant la découverte de l’Amérique par Colomb.

Les nouvelles découvertes, publié dans Natureremettent en question les théories antérieures concernant la propagation de la syphilis par les conquistadors espagnols.

L’histoire de l’émergence et de la propagation des maladies infectieuses était d’une grande importance pour la santé mondiale avant même la pandémie de COVID-19. Grâce aux méthodes de laboratoire modernes, les chercheurs peuvent désormais détecter les plus infimes traces d’ADN d’agents pathogènes dans les découvertes préhistoriques. Cela signifie qu’ils peuvent retracer la façon dont ces agents pathogènes se sont propagés historiquement et leur développement évolutif.

Un groupe de recherche international dirigé par le professeur Verena Schünemann de l’Université de Bâle, anciennement de l’Université de Zurich, en collaboration avec l’ETH Zurich et les universités de Vienne et de Sao Paulo, a examiné les ossements préhistoriques appartenant à quatre individus décédés il y a 2000 ans dans le région côtière de Santa Caterina au Brésil. Chez certains individus, des modifications pathologiques visibles des os préhistoriques ont été détectées, ce qui pourrait indiquer que les défunts souffraient d’une maladie similaire à la syphilis.

ADN préhistorique provenant d’os datant de plus de 2 000 ans

Les chercheurs ont utilisé les outils de forage des dentistes pour prélever de minuscules échantillons d’os dans des conditions stériles. À partir de ces échantillons, ils ont isolé du matériel génétique préhistorique (ADN ancien) appartenant à l’agent pathogène de la syphilis. Leur étude démontre que tous les génomes bactériens étudiés peuvent être attribués à la souche Treponema pallidum endemicum, c’est-à-dire l’agent pathogène qui conduit au bejel.

Les tréponématoses sont un groupe de maladies infectieuses qui comprend la syphilis, une maladie sexuellement transmissible. Alors que la syphilis, en tant que maladie vénérienne, présente un risque sanitaire mondial, le béjel, qui se propage par contact cutané, ne se produit aujourd’hui que dans les régions très arides d’Afrique et d’Asie.

“Notre étude a pu montrer que la syphilis endémique était déjà présente dans les zones humides du Brésil il y a environ 2 000 ans”, explique Schünemann. Cela signifie que les gens étaient déjà infectés par la syphilis endémique, probablement par contact cutané, plus de 1 000 ans avant l’arrivée de Colomb dans le Nouveau Monde.

Les maladies de type syphilis sont apparues avant Colomb

D’intenses débats se poursuivent encore aujourd’hui parmi les spécialistes et les historiens de la médecine pour savoir si les marins et les soldats de Christophe Colomb ont apporté la syphilis sexuellement transmissible du Nouveau Monde à l’Ancien à leur retour en 1492. La maladie s’est propagée rapidement à partir de la fin du XVe siècle, notamment en villes portuaires.

“Le fait que les résultats représentent un type endémique de maladies tréponémiques, et non une syphilis sexuellement transmissible, laisse encore incertaine l’origine de la syphilis sexuellement transmissible”, explique Kerttu Majander, chercheur postdoctoral à l’Université de Bâle et l’un des principaux auteurs de l’étude. l’étude. Cependant, les auteurs considèrent que de nombreux éléments suggèrent que les tréponématoses étaient déjà répandues en Europe avant l’époque de Colomb.

“Comme nous n’avons trouvé aucune syphilis sexuellement transmissible en Amérique du Sud, la théorie selon laquelle Colomb aurait introduit la syphilis en Europe semble plus improbable”, convient Schünemann. En fait, des découvertes antérieures de son groupe, par exemple en Finlande et en Pologne, suggèrent que certaines formes de tréponématoses existaient déjà en Europe également.

La recombinaison aurait pu conduire au développement de maladies semblables à la syphilis

De nombreuses espèces de bactéries échangent des traits qui présentent un avantage évolutif via ce que l’on appelle le transfert horizontal de gènes, ou recombinaison. Une comparaison entre l’ADN préhistorique des os du Brésil et les agents pathogènes d’aujourd’hui montre que de tels événements de recombinaison ont bien eu lieu.

“Nous ne pouvons pas déterminer exactement quand cet échange a eu lieu, mais il s’agit probablement d’un des mécanismes déterminants dans la divergence entre les sous-espèces qui provoquent différentes infections tréponémiques”, explique Marta Pla-Díaz de l’Université de Bâle, l’autre auteur principal de l’étude. étude.

La comparaison ADN permet également de déduire la date d’émergence de la famille Treponema pallidum. Les investigations de l’équipe montrent que ces agents pathogènes sont apparus entre 12 000 et 550 avant notre ère. L’histoire de ces agents pathogènes remonte donc beaucoup plus loin qu’on ne le pensait auparavant.

“Bien que l’origine de la syphilis laisse encore place à l’imagination, nous savons au moins avec certitude que les tréponématoses n’étaient pas étrangères aux habitants américains qui ont vécu et sont morts des siècles avant que le continent ne soit exploré par les Européens”, conclut Schünemann. Elle et son équipe sont convaincus que les progrès dans l’analyse de l’ADN préhistorique pourraient également conduire à la découverte de l’origine de la syphilis vénérienne.