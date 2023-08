Les maladies de LONGUE durée ont conduit à un nombre croissant de femmes sans travail dans toutes les régions.

Au total, 94 000 femmes âgées de 16 à 24 ans en Angleterre seront absentes dans un avenir prévisible, soit une hausse de 34 000 depuis la pandémie.

Les maladies de longue durée ont conduit un nombre croissant de femmes à cesser de travailler Crédit : Getty

Dans le Sud-Est, ce nombre a presque triplé, passant de 7 000 à 20 000, selon l’analyse du Parti travailliste. Dans les East Midlands, ce nombre a doublé pour atteindre 11 000.

Plus tôt ce mois-ci, l’Office des statistiques nationales a révélé que les maladies de longue durée avaient atteint un nouveau record, avec près de 2,6 millions de personnes sans travail pour cause de maladie.

Jonathan Ashworth, secrétaire du travail fantôme et des retraites du Labour, a déclaré : « De plus en plus de jeunes ont été contraints de quitter leur travail en Grande-Bretagne, note malade des Conservateurs.

« Au lieu de recevoir de l’aide, les jeunes sont laissés pour compte par ce gouvernement conservateur.

« Plutôt que de fournir le soutien nécessaire, la réponse terne des conservateurs aux maladies de longue durée gaspille le potentiel de millions de personnes et fait grimper la facture des prestations sociales.

« Les réformes sociales du parti travailliste, assorties d’un plan détaillé d’aide réelle et adaptée, permettront à la Grande-Bretagne de reprendre le travail. »

Le secrétaire au Travail et aux Retraites, Mel Stride, a récemment déclaré qu’il n’accepterait « aucune leçon » du parti travailliste sur l’emploi.

Il a souligné que sous le dernier gouvernement travailliste, le chômage des jeunes a augmenté de 44 pour cent.

Guy Opperman, ministre de l’Emploi, a déclaré : « Les travaillistes ont montré à maintes reprises qu’on ne pouvait pas leur confier les emplois et les moyens de subsistance des gens.

«Aucun gouvernement travailliste n’a quitté ses fonctions avec un taux de chômage inférieur à celui de son arrivée au pouvoir et le pays de Galles, dirigé par les travaillistes – le « modèle » de gouvernement de Keir Starmer – a actuellement le taux de chômage le plus élevé du Royaume-Uni. Les travaillistes se contenteraient de radier les gens des avantages sociaux, comme ils l’ont toujours fait.

« Les conservateurs ont aidé quatre millions de personnes supplémentaires à trouver un emploi depuis 2010 et continueront de répondre aux priorités de la population : réduire de moitié l’inflation, faire croître l’économie, réduire la dette, réduire les listes d’attente et arrêter les bateaux.

Le gouvernement a déclaré que l’inactivité avait diminué de plus de 300 000 depuis le pic de la pandémie.