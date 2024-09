Les maladies auto-immunes plus fréquentes chez les femmes qui arrêtent d’ovuler avant 40 ans

Les résultats soulignent la nécessité de recherches futures sur les facteurs auto-immuns dans les POI afin d’améliorer les stratégies de prévention et de traitement.

Dans une étude récente publiée dans Reproduction humaineles chercheurs ont évalué la relation entre les maladies auto-immunes et l’insuffisance ovarienne prématurée (POI).

Arrière-plan

La POI est un trouble dans lequel les ovaires cessent de libérer des ovules avant l’âge de 40 ans, ce qui entraîne des règles irrégulières et des symptômes de ménopause. Selon des études, les maladies auto-immunes représentent 4 à 55 % de tous les cas de POI. Les femmes diagnostiquées avec une POI ont une incidence plus élevée d’anticorps auto-immuns, et la positivité des anticorps thyroïdiens augmente le risque de développer une POI.

De faibles taux d’hormone anti-Müllérienne (AMH) chez les femmes en âge de procréer sont associés à diverses maladies auto-immunes, notamment l’auto-immunité thyroïdienne, le diabète de type 1, la polyarthrite rhumatoïde, le lupus érythémateux disséminé et la spondylarthrite ankylosante.

À propos de l’étude

Dans l’étude actuelle basée sur un registre national, les chercheurs ont vérifié si la POI augmentait le risque de maladie auto-immune.

L’étude a inclus 3 972 femmes diagnostiquées avec POI (cas) et un groupe de référence de 15 708 femmes du même âge provenant de la population générale (témoins). Les chercheurs ont sélectionné quatre contrôles pour chaque femme POI. Ils ont identifié des femmes POI du registre de l’Institution d’assurance sociale finlandaise (SII) qui ont obtenu un remboursement médical pour un traitement hormonal substitutif (THS) en raison d’une POI avant l’âge de 40 ans au cours de la période 1988-2017. La date d’octroi du remboursement du THS était la date index. Le remboursement médical du THS en raison d’un POI suivait les critères de reproduction humaine et d’embryologie (ESHRE).

Aucun des participants n’avait de cancer ni n’avait subi d’ovariectomie bilatérale ou de changement de sexe. Le registre des sorties d’hôpital (HDR) a identifié les maladies auto-immunes graves traitées à l’aide des codes de la Classification internationale des maladies (ICD)-8, 9 et 10. L’étude portait sur les maladies auto-immunes diagnostiquées et prises en charge dans des centres de santé spécialisés entre 1970 et 2017, à l’exclusion de celles principalement traitées dans des établissements de soins primaires, comme la maladie coeliaque et l’hypothyroïdie.

Les régressions logistiques binaires ont déterminé les rapports de cotes (OR) pour l’analyse. Les rapports d’incidence standardisés (SIR) dénotaient le rapport entre les cas observés et attendus de maladies auto-immunes chez les femmes atteintes de POI au cours de périodes de suivi de trois ans. L’équipe a suivi les participants jusqu’au diagnostic de maladie auto-immune grave, le 31 décembre 2017, ou jusqu’au décès, selon la première éventualité.

Résultats et discussion

L’âge médian des participants au moment du diagnostic du POI était de 36 ans. Parmi les femmes atteintes de POI, 223 (5,6 %) ont développé une ou plusieurs maladies auto-immunes graves (OR : 2,6) par rapport aux témoins avant la date de remboursement, et 503 (13 %) ont reçu un diagnostic de maladie auto-immune après la date de remboursement. Les taux de prévalence étaient plus élevés pour certaines maladies auto-immunes parmi les cas avant la date de remboursement que parmi les témoins. Ces maladies comprenaient les maladies auto-immunes polyglandulaires, la maladie d’Addison, le lupus érythémateux disséminé, la vascularite, la sarcoïdose, la polyarthrite rhumatoïde, l’hyperthyroïdie et la maladie inflammatoire de l’intestin, avec des valeurs de RC de 26, 23, 6,3, 10, 2,3, 2,3, 1,9 et 2,2, respectivement. .

Les taux de prévalence de la spondylarthrite ankylosante et du diabète de type 1 ne différaient pas significativement entre les femmes POI et les témoins. Le rapport d’incidence standardisé pour les diagnostics de maladies auto-immunes graves après le diagnostic de POI était de 2,80 au cours des trois premières années suivant le diagnostic de POI. Le SIR a diminué progressivement jusqu’à 1,30 après 12,0 ans de diagnostic de POI.

Étant donné que les maladies auto-immunes graves et les POI d’origine auto-immune reflètent une sensibilité universelle, il est réaliste de s’attendre à ce que des maladies auto-immunes graves apparaissent avant ou après le diagnostic de POI. Des études rapportent que la synthèse cyclique des hormones sexuelles par les ovaires joue un rôle crucial dans la régulation de la fonction immunitaire, ce qui conduit à suggérer que l’arrêt précoce de l’activité ovarienne pourrait exposer les femmes à des maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde.

La fréquence élevée d’incidents de maladies auto-immunes graves au cours des premières années suivant le diagnostic de POI, comme l’a révélé la présente étude, démontre que les systèmes auto-immuns sont activés lorsque la POI se développe chez de nombreux individus. Cependant, la propension à contracter des maladies auto-immunes chez les femmes atteintes de POI semble être à long terme, étant donné la fréquence élevée des maladies auto-immunes avant le diagnostic d’insuffisance ovarienne prématurée et leur incidence croissante des décennies après le diagnostic de POI.

Conclusions

Les résultats de l’étude ont montré que les femmes présentant une insuffisance ovarienne précoce, ou des règles qui se terminent avant l’âge de 40 ans, sont plus susceptibles de souffrir de maladies auto-immunes graves. Avant le diagnostic de POI, la prévalence des maladies auto-immunes graves était plus du double de celle des témoins, et la fréquence des maladies auto-immunes graves est restée deux à trois fois plus élevée pendant plusieurs années.

Les études futures devraient étudier les mécanismes biologiques sous-jacents à l’association entre POI et maladies auto-immunes. L’identification des voies moléculaires reliant les POI aux maladies auto-immunes peut aider au développement de thérapies préventives pour les POI d’origine auto-immune et d’autres maladies auto-immunes. Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour déterminer si un traitement hormonal substitutif à long terme peut prévenir le développement de maladies supplémentaires chez les femmes POI.