LES talibans sans vergogne ont affirmé qu’ils « libéreraient » l’Afghanistan alors que la nation est confrontée à un retour grave à un fléau de pendaisons, de flagellations et d’exécutions brutales.

Les militants impitoyables ont déjà massacré des dizaines de civils et ont juré d’écraser les hommes homosexuels à mort en poussant des murs sur eux alors qu’ils complotaient pour rétablir la charia dans l’Afghanistan déchiré par la guerre.

5 Les talibans prévoient de réintroduire des sanctions contre les homosexuels et les criminels dans tout le pays Crédit : Rex

5 Le groupe terroriste envisage de « libérer » l’Afghanistan Crédit : Alamy

5 Les talibans veulent ramener les châtiments de torture infligés avec la charia

Le groupe terroriste s’est emparé d’un tiers de l’Afghanistan et ne montre aucun signe de ralentissement de son offensive éclair.

Le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a déclaré que les militants prévoyaient de libérer l’Afghanistan de « l’invasion de pays étrangers » et d’appliquer le code de loi strict dérivé du Coran si les militants islamiques obtenaient le contrôle total.

« Un gouvernement islamique devrait gouverner le pays », a-t-il déclaré au Sun Online de Kaboul.

« Les mains des individus venus de pays étrangers et qui ont volé le trésor du pays doivent être coupées.

« Notre objectif est de libérer l’Afghanistan de l’invasion de pays étrangers et d’établir un pays indépendant et islamique dirigé par une personnalité nationale juste pour mettre fin à la discrimination et au vol des trésors publics. »

Les talibans ont lancé leur offensive à travers le pays alors que les dernières troupes américaines se préparent à partir le mois prochain, assiégeant plus de dix capitales provinciales au fur et à mesure de leur avancée.

AVERTISSEMENT AUX « ENVAHISSEURS » ÉTRANGERS

« La plupart des districts qui nous sont tombés sous le coup se sont effondrés à cause des combats – ils se sont rendus à nous et nous nous sommes félicités de leur décision », a déclaré Mujahid.

« 250 districts sont passés sous notre contrôle au cours des deux derniers mois dont 61 étaient déjà contrôlés par nous et les autres se sont effondrés au cours des deux derniers mois. »

Dans un avertissement effrayant, Mujahid a ajouté : « Si les forces d’un pays restent en Afghanistan, nous les considérons comme des envahisseurs et ne les laisserons pas rester en Afghanistan.

« Si un pays agit en violation de nos lois, nous ne resterons pas silencieux et ne

épargner toute action pour prévenir une telle situation.

« Et nous les forcerons à quitter notre pays.

« Nous essayons de résoudre les problèmes par des pourparlers afin que personne ne soit blessé.

« Mais si nous ne parvenons pas à trouver une solution par le biais de pourparlers, alors nos dirigeants décideront de nos prochaines actions et nous irons de l’avant en utilisant d’autres options. »

DES PEINES TORTUELLES

Le juge djihadiste Gul Rahim, 38 ans, a également offert un aperçu alarmant de l’avenir du pays si les militants islamiques prennent le contrôle total.

Rahim a expliqué comment il prévoyait de réintroduire les punitions de torture pour les homosexuels et les criminels dans tout le pays une fois que les forces américaines se seront complètement retirées.

Il a déclaré au journal allemand Bild depuis son district contrôlé par les talibans dans le centre de l’Afghanistan : « C’était notre objectif et le sera toujours.

Les femmes auront même besoin d’un permis pour quitter leur domicile si le groupe islamiste reprend le contrôle et applique la charia, a déclaré Rahim.

Lorsqu’on lui a demandé quelles punitions les talibans considéraient comme appropriées pour les hommes homosexuels, Rahim a expliqué l’exécution barbare utilisée par le groupe terroriste.

« Soit la lapidation, soit il doit se tenir derrière un mur qui lui tombe dessus. Le mur doit avoir une hauteur de 8 à 10 pieds », a-t-il déclaré.

‘TERROR BATTLEGROUND’

Les experts en sécurité ont sinistrement mis en garde contre le sort qui attend le peuple afghan alors que l’État risque de sombrer dans un « champ de bataille terroriste » alors que les États-Unis retirent leurs troupes.

Le professeur Anthony Glees, du Center for Security and Intelligence Studies de l’Université de Buckingham, a déclaré que les talibans étaient désormais « de retour en force ».

Il a déclaré à The Sun Online : « Le fait est que les talibans sont des fanatiques, le pire type d’ennemis, ils sont, selon leurs termes, non seulement extrêmement courageux parce qu’ils aiment la mort comme tous les islamistes, mais se battent pour une croyance, une religion – le mot taliban signifie « étudiant religieux » – pas seulement le contrôle politique.

« Ils, une fois qu’ils auront le contrôle total, reviendront à la machine et feront tout ce qu’ils faisaient auparavant, persécuteront, tortureront et assassineront tous ceux qui s’opposent à eux ; en conflit avec leur vision religieuse du monde. »

Les forces talibanes auraient pendu des enfants dès l’âge de 12 ans après les avoir accusés d’espionnage, et auraient également brûlé vif des personnes à l’aide de réchauds à gaz pendant leur insurrection depuis l’invasion américaine.

Nous n’avons rien vu des talibans qui suggère que leur attitude envers les droits de l’homme a changé. Samira Hamidi

Des vidéos graphiques ont également vu le jour montrant des militants talibans lapidant des personnes devant des centaines de personnes alors qu’elles se tenaient à côté de tombes peu profondes avant d’être abattues.

D’autres clips apparus au fil des ans les montraient en train de tirer sur des groupes d’hommes après les avoir déclarés « ennemis de l’islam ».

Et une vidéo horrible montre une femme se faisant tirer dessus neuf fois alors qu’elle était accusée d’adultère, l’un des soi-disant «crimes moraux» des talibans.

Samira Hamidi, chargée de campagne pour l’Asie du Sud à Amnesty International, a déclaré à The Sun Online : « Nous n’avons rien vu des talibans qui suggère que leur attitude envers les droits humains a changé.

« Alors que les pourparlers de paix vacillent et que les préparatifs du retrait total des forces internationales s’accélèrent, l’Afghanistan se trouve à un carrefour dangereux.

« Un retour complet au pouvoir risquerait de renverser vingt ans de progrès sur les droits des femmes, les droits des minorités, la liberté d’expression et la liberté des médias.

CRAINTES DE GUERRE CIVILE

Et le général américain Scott Miller a prévenu que le pays était au bord de la « guerre civile ».

« Cela devrait être une préoccupation pour le monde », a déclaré le général Miller.

Les Afghans de Kaboul vivent dans la peur d’une guerre civile sanglante alors que les usines et les entreprises de construction s’arrêtent au milieu des craintes d’attentats à la bombe et d’effondrement de bâtiments.

Un récent rapport du renseignement américain a averti qu’ils pourraient prendre la capitale dans les six mois, les experts craignant que le gouvernement ne soit renversé d’ici la fin de l’année.

Les combats ont épuisé les forces afghanes, voyant les troupes se plaindre d’être en infériorité numérique, sous-payées et fatiguées par 20 ans de combats.

Les réfugiés ont déjà fui vers les frontières pour s’échapper alors que le groupe terroriste brutal balaie le pays.

Massoumah Sadat, un étudiant universitaire, a déclaré à The Sun Online : « Cette situation est tellement préoccupante pour le peuple afghan, de jour en jour elle s’aggrave.

« Si la communauté mondiale ONU et UE remplissent leurs engagements, les talibans ne peuvent pas capturer tout le territoire de l’Afghanistan, mais si la situation actuelle n’est pas contrôlée par le gouvernement, je pense que les talibans prendront bientôt le contrôle de toutes les régions de l’Afghanistan, y compris Kaboul.

« Alors que nous étions enfants, les talibans étaient en Afghanistan, et quand nous devenons jeunes, nous sommes témoins de mauvais souvenirs des talibans, et maintenant nous entendons par les médias que plusieurs districts sont tombés aux mains des talibans, c’est vraiment choquant pour nous. »

5 Des centaines d’Afghans se rassemblent autour d’un homme pendu dans la rue par les talibans en 2000 Crédit : AP : Presse associée