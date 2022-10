Les répondants de sept pays se sont sentis “très négatifs à propos des approches de leurs gouvernements”, selon une enquête YouGov

Plus de 60% des habitants de chacun des sept pays d’Europe occidentale examinés par YouGov affirment que leur gouvernement va mal “à gérer le coût de la vie.” De grandes majorités ont été contraintes de réduire les dépenses de leurs ménages et s’attendent à ce que la tendance se poursuive.

Les pays analysés dans l’enquête sont la Grande-Bretagne, l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne, la France, la Suède et le Danemark. L’insatisfaction la plus répandue a été exprimée par les répondants britanniques et italiens. Environ 82% dans les deux pays évaluent négativement les tentatives de contrôle des coûts de leurs gouvernements respectifs, avec seulement 10% et 13% affirmant que les dirigeants se débrouillaient bien.

Cependant, les contribuables des pays nordiques ont affiché un taux de satisfaction plus élevé. Alors que 65 % et 62 % en Suède et au Danemark respectivement étaient mécontents, 27 % dans les deux pays ont déclaré que les gouvernements étaient “faire du bon travail” face au coût de la vie.

“Pas moins de 80 % des habitants de chaque pays ont effectué des coupes budgétaires ou pensent qu’ils devront le faire, ce chiffre pouvant atteindre 93 % en Italie”, a déclaré YouGov.

Lire la suite Truss le Premier ministre britannique le moins populaire de l’histoire – sondage

Quelque 41 % des Italiens déclarent également qu’en “Au cours des trois derniers mois, ils ont ‘toujours’ ou ‘la plupart du temps’ eu du mal à payer leurs factures d’énergie.” YouGov a noté que le nouveau Premier ministre Giorgia Meloni devra “agir rapidement” pour résoudre le problème.

En ce qui concerne la Grande-Bretagne, l’enquête de septembre de YouGov indique que la grande majorité des Britanniques désapprouvent également les nouveaux plans économiques du cabinet. A ce moment, 72% des répondants pensaient que “Abolir le taux d’imposition le plus élevé n’était pas la bonne priorité à l’heure actuelle.”

Le coût de l’énergie et de la vie en Europe a considérablement augmenté dans le contexte du conflit en cours en Ukraine. S’exprimant lors du forum de la Semaine russe de l’énergie mercredi, le président Vladimir Poutine a souligné que les autorités européennes ne devraient pas blâmer la Russie pour l’augmentation des factures énergétiques. « Les Européens ordinaires souffrent. Leurs factures d’électricité et de gaz ont plus que triplé en un an. La population, comme au Moyen Âge, a commencé à stocker du bois de chauffage pour l’hiver », a-t-il fait remarquer.