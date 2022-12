Les maîtres jardiniers organiseront un échange de semences gratuit en janvier – Shaw Local

Obtenez des graines gratuites et des conseils gratuits pour planifier vos jardins 2023 lors de la sixième édition annuelle du Kendall County Master Gardener Community Seed Swap le samedi 28 janvier à Yorkville.

“Les participants à Seed Swap peuvent choisir parmi une variété de graines gratuites, y compris des légumes, des fleurs, des herbes et des plantes indigènes”, a déclaré Sarah Fellerer, coordinatrice du programme Master Gardener Extension de l’Université de l’Illinois dans le comté de Kendall. “C’est un excellent moyen de diversifier votre jardin ou d’essayer de cultiver quelque chose de nouveau, et nos volontaires formés Master Gardener et Master Naturalist seront disponibles pour répondre à vos questions.”

Les visiteurs n’ont pas besoin d’apporter des graines pour participer. Toutes les graines pré-récoltées seront étiquetées et comprendront des instructions d’entretien. Si les membres de la communauté souhaitent apporter des graines à partager, assurez-vous qu’elles sont fraîches, étiquetées et non issues d’hybrides F1 afin qu’elles soient fidèles au type, a déclaré Fellerer.

Cette année, pas besoin de s’inscrire. Réservez la date du samedi 28 janvier de 9 h à midi au bureau d’extension de l’U of I, 7775B IL Route 47, à environ un mile au sud de la route 71 à Yorkville. Pour plus d’informations sur cet événement, visitez go.illinois.edu/KendallMGSeedSwap.

Pour toute question, appelez le bureau au 630-553-5823 ou envoyez un e-mail à fellerer@illinois.edu. Si vous avez besoin d’un aménagement raisonnable pour participer, contactez le coordinateur de l’événement. Les demandes anticipées sont fortement encouragées afin de laisser suffisamment de temps pour répondre à vos besoins d’accès.