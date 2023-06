Les maîtres jardiniers du MCC et de l’extension U of I organiseront une promenade annuelle dans le jardin – Shaw Local

Les maîtres jardiniers du McHenry County College et de l’Université de l’Illinois McHenry County Extension invitent le public à Garden Walk 2023 de 9 h à 16 h le 8 juillet dans le jardin de démonstration en plein air du MCC.

Les participants à cet événement annuel découvriront certains des jardins les plus uniques et les plus créatifs de Crystal Lake, Woodstock, Harvard et McHenry.

Les clients sont invités à visiter tous les jardins à leur propre rythme. Des maîtres jardiniers seront sur place dans chaque jardin pour répondre aux questions et proposer du matériel pédagogique.

Les billets à l’avance sont disponibles pour 15 $ jusqu’au 29 juin en visitant www.mchenry.edu/gardenwalk. Les billets peuvent également être achetés le jour de l’événement pour 20 $ au stationnement C du jardin de démonstration. Les profits aideront à soutenir les missions éducatives du MCC et le programme d’extension.

L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps. Aucun animal n’est autorisé. Pour plus d’informations sur la promenade du jardin, visitez www.mchenry.edu/gardenwalkenvoyez un e-mail à [email protected] ou appelez le 815-479-7570.