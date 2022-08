Les maîtres espèrent le soutien de McConnell dans la course au Sénat de l’Arizona

TEMPE, Arizona (AP) – Le candidat républicain au Sénat, Blake Masters, a déclaré vendredi qu’il espérait que le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, soutiendrait sa campagne serrée en Arizona, en adoptant un ton magnanime envers le chef du GOP qu’il a férocement critiqué lors de la primaire.

« Je pense qu’il va venir et dépenser. L’Arizona va être compétitif. Ça va être une course serrée, et j’espère qu’il viendra », a déclaré Masters à l’Associated Press lors d’une brève interview à la suite d’une table ronde avec des leaders de l’industrie de la construction en dehors de Phoenix. “Et nous trouverons un moyen de travailler ensemble.”

Masters a adouci les bords les plus durs de son style de confrontation et s’est déplacé vers le centre sur des questions clés, y compris l’avortement et la sécurité sociale, depuis qu’il a émergé au sommet d’un champ GOP bondé lors de la primaire de ce mois-ci. Il compte sur des donateurs aux poches profondes et des républicains nationaux pour combler un grave déficit financier contre le sénateur démocrate Mark Kelly, l’un des collecteurs de fonds les plus prolifiques du Sénat qui a collecté près de 55 millions de dollars jusqu’à la fin juin. Masters a rapporté avoir levé 5 millions de dollars.

Le Fonds de leadership du Sénat contrôlé par McConnell a acheté 28 millions de dollars en publicité pour stimuler le républicain JD Vance dans l’Ohio, un siège que de nombreux républicains pensaient être sûr. Vance, comme Masters, a remporté sa primaire avec des millions de dollars de soutien du milliardaire Peter Thiel, mais a pris du retard sur son rival démocrate en matière de collecte de fonds.

Masters a pris la parole un jour après que McConnell a suggéré que les efforts républicains pour prendre le contrôle du Sénat pourraient être mis en péril par des candidats ternes, une remarque largement interprétée comme s’adressant à des candidats, y compris Masters.

«Je pense qu’il y a probablement plus de chances que la Chambre bascule que le Sénat. Les courses au Sénat sont simplement différentes – elles sont à l’échelle de l’État, la qualité des candidats a beaucoup à voir avec le résultat », a déclaré McConnell aux chefs d’entreprise jeudi dans son État natal du Kentucky.

Masters a déclaré qu’il n’était «pas le candidat préféré de Mitch McConnell», mais ils réussiront à s’entendre.

“Il veut gagner l’Arizona”, a déclaré Masters. “Je pense que je suis un bien meilleur candidat que ce que Mitch McConnell me attribue.”

Au cours de la primaire, Masters a demandé que McConnell soit remplacé en tant que chef du GOP, affirmant qu’il soutiendrait les sens. Josh Hawley du Missouri ou Tom Cotton de l’Arkansas pour le poste. McConnell était un obstacle à la promulgation de certaines parties du programme de l’ancien président Donald Trump, a-t-il déclaré.

“Je vais le dire à Mitch en face”, a déclaré Masters lors d’un débat primaire du GOP en juin. « Il n’est pas mauvais en tout. Il est doué pour les juges. Il est doué pour bloquer les démocrates. Vous savez ce qu’il n’est pas bon ? Légiférer.

