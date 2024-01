Les maîtres de poste britanniques contre le capitalisme rentier

Depuis quinze jours, le public britannique est fasciné par une étonnante histoire vraie : la saga du capitalisme rentier britannique. Entrez dans n’importe quel pub, visitez n’importe quelle table de dîner et vous n’entendrez parler de rien d’autre. Certes, les gens ne le disent peut-être pas ainsi. Mais le scandale Post Office Horizon, qui a saisi le pays depuis qu’une série télévisée lui a donné vie, a révélé, entre autres choses, un modèle économique déséquilibré qui récompense les propriétaires d’actifs et punit les travailleurs.

Les lecteurs britanniques n’auront pas besoin de rappeler les détails dans lesquels la Poste, propriété du gouvernement, a poursuivi en justice des centaines d’exploitants de succursales, connus sous le nom de sous-postmasters, les accusant de vol et de fraude. Beaucoup ont été mis en faillite, emprisonnés et ont vu leur mariage et leur santé mentale s’effondrer, certains étant poussés au suicide ; ce n’est que plus tard qu’il s’est avéré qu’ils étaient totalement innocents, puisque la fraude apparente était causée par le dysfonctionnement du logiciel que la Poste leur faisait utiliser. Tout cela a mis 20 ans à émerger, en grande partie parce que la Poste était extraordinairement bonne, d’abord en ne voyant pas la vérité, puis en la faisant activement obstacle. Cet épisode constitue probablement l’erreur judiciaire la plus répandue de l’histoire britannique récente.

Pourtant, si certaines de ses caractéristiques sont tragiques et bizarres, d’autres sont familières. Prenons le fait le plus évident : l’isolement et l’impuissance des sous-chefs de poste eux-mêmes, qui n’avaient aucun moyen de contester ce logiciel douteux et se sont retrouvés soumis à des enquêtes et à des poursuites qui méritent le qualificatif de kafkaïen. La question évidente est la suivante : où était le syndicat pour représenter ses préoccupations et affronter les dirigeants ?

Il se trouve qu’il existe un syndicat, la Fédération Nationale des Sous-Postmasters, ou NFSP, mais il aurait tout aussi bien pu ne pas y en avoir. Le NFSP est financé par la Poste et est lié de manière ombilicale à celle-ci. Comme l’a commenté la Haute Cour dans une décision de 2019 qui a finalement apporté une certaine justice aux sous-maîtres de poste, « la Poste contrôle effectivement le NFSP ». De même, dans son livre définitif compte Du scandale, le journaliste Nick Wallis montre que le NFSP s’est toujours rangé du côté de la Poste. Le seul membre du comité exécutif qui a tenté de soulever la question a rappelé que les autres « se sont contentés de rire ».

Il a été laissé au sous-chef de poste licencié Alan Bates, un militant d’une ingéniosité et d’une détermination inhabituelles, de devenir une sorte de syndicat individuel, organisant une campagne qui a maintenant porté ses fruits – même si pour beaucoup, il était trop tard pour reconstruire leur vie. Mais pour un nombre croissant de travailleurs britanniques non syndiqués, il n’y a pas d’Alan Bates. Il existe juste une version du même isolement dont les conséquences, dans ce cas, ont été catastrophiques. Plus généralement, le manque de représentation et de pouvoir de négociation aboutit à quelque chose de moins spectaculaire : le fléau des bas salaires et des insécurité.

Si l’économie britannique ne profite pas aux travailleurs, qui favorise-t-elle ? Selon une analyse saisissante de Brett Christophers, ce que soutient la Grande-Bretagne est une forme de « capitalisme rentier ». Le succès du rentier dépend de ce qu’il contrôle plutôt que de ce qu’il fait.

Les exemples évidents sont les propriétaires qui facturent des loyers pour leurs terrains et les propriétaires de brevets qui peuvent exiger des frais élevés pour leurs médicaments. Mais Christophers soutient que beaucoup de choses relèvent en réalité du rentierisme, même lorsqu’elles ressemblent à autre chose. Prenons l’exemple des énormes sociétés d’externalisation qui accaparent un tiers des dépenses publiques britanniques. Le problème avec de telles entreprises, Christophers dit, c’est que leur spécialité peut consister à remporter des contrats, plutôt qu’à faire du bon travail. « Quand la simple sécurisation de nouveaux actifs contractuels devient l’apanage des entreprises raison d’être, l’exécution adéquate des travaux stipulés par ces contrats tend à devenir une considération secondaire. Les rapports de ces sociétés destinés aux investisseurs, note Christophers, « mettent généralement beaucoup plus l’accent sur l’obtention de nouveaux contrats, et donc sur la consolidation des stocks existants d’actifs générateurs de rentes, que sur la réalisation de ces contrats ».

Il est dangereux de généraliser à partir d’un seul cas. Mais le cas Horizon est au moins une parabole des dangers de l’externalisation. Fujitsu, qui a fourni à la Poste le logiciel corrigé par les bogues, est certainement un entrepreneur performant. Depuis 2012, le cabinet a gagné 197 contrats gouvernementaux d’une valeur totale de 6,8 milliards de livres sterling (8,7 milliards de dollars), selon le cabinet de conseil Tussell. Le travail de la Poste a été particulièrement lucratif : le contrat a en effet été récemment renouvelé. Mais comment cela s’est-il réalisé ? Dès 1998, un collaborateur du gouvernement décrivait le système Horizon alors naissant de Fujitsu comme « extrêmement coûteux, rigide, inapproprié et peut-être peu fiable ». Wallis a interviewé un des premiers employés qui a été choqué par l’incompétence dont il a été témoin : « Tout le monde dans le bâtiment, affirme-t-il, savait que c’était un sac de merde. » Lorsque Fujitsu avait initialement soumissionné pour le contrat, celui-ci était arrivé dernier dans huit catégories sur 11. Mais le gouvernement a estimé que c’était le meilleur rapport qualité-prix.

« Le gouvernement a réservé 1 milliard de livres sterling pour indemniser les victimes d’Horizon. »

Très tôt, les pouvoirs publics ont été tellement alarmés par le travail de Fujitsu qu’ils ont déposé une mise en demeure pour rupture de contrat. Le processus de passation de marchés initial, a conclu le propre auditeur du gouvernement, avait coûté inutilement au contribuable 500 millions de livres sterling. Vingt-cinq ans plus tard, le gouvernement a mettre de côté 1 milliard de livres sterling pour indemniser les victimes d’Horizon.

Vous remarquerez un thème dans ce qui précède, à savoir que le gouvernement semble être extrêmement utile aux entreprises et également disposé à payer la facture lorsque tout va mal. C’est là aussi une caractéristique générale du capitalisme rentier britannique, depuis les plans de sauvetage des banques jusqu’aux protection des propriétaires et des entreprises de services publics pendant la pandémie. Et comme Jonathan Ford du Temps Financier a observéservices publics privatisés, tels que le gaz, l’eau et Les transmissions télévisées ont bénéficié d’une réglementation « légère » qui leur permet de prendre des risques majeurs – tandis que le gouvernement garantit leur avenir, quelle que soit la hausse des prix :

Le but de la privatisation était de transférer les risques opérationnels et financiers des services publics au secteur privé. En pratique, au cours des trois dernières décennies, aucune entreprise n’a perdu son permis en raison d’une défaillance opérationnelle ou financière. Au lieu de cela, les propriétaires privés ont été autorisés à transférer ces risques sur les épaules des consommateurs, qui n’ont aucune capacité à les gérer ou à les atténuer.

Dans le cas de la Poste, une entreprise entièrement détenue par le gouvernement, les ministres échoué d’intervenir, malgré de nombreux avertissements. Mais le gouvernement a financé efficacement la longue et obstructive stratégie juridique de la Poste pour contrecarrer l’action en justice des sous-maîtres de poste. Et lorsque cela a échoué, le gouvernement est intervenu pour indemniser les victimes.

Dans une image surannée et idéalisée, l’État est censé être une sorte de patriarche avisé, nourrissant la société et ses institutions tout en corrigeant fermement les injustices. Ce que la Grande-Bretagne a, c’est un père absent, qui n’a aucune idée de ce que font ses enfants, mais qui se présente occasionnellement pour faire des folies en espèces.

Certains pensent encore que la division politique essentielle se situe entre la droite, qui croit au marché, et la gauche, qui croit en l’État. Ce que la Grande-Bretagne d’après 1997 a prouvé, c’est qu’il s’agit là d’une fausse distinction ; que vous pouvez, en fait, obtenir le pire des deux mondes. Nous avons toute la maladresse et la cruauté du grand État sans sa bienveillance et sa vigilance. Et nous avons toute la rapacité du commerce sans l’autocorrection qui est censée être l’avantage d’un marché libre. Ce qui permet l’autocorrection, c’est la présence du risque. Mais les risques, en Grande-Bretagne, ne sont pas pour les puissants.