Les maîtres de l’argent discutent de la façon d’augmenter votre capacité de gain

L’événement virtuel inaugural CNBC Make It: Your Money est maintenant en ligne – regardez maintenant alors que des entrepreneurs prospères et des icônes financières offrent des conseils pour augmenter votre capacité de gain.

Parmi les invités figurent des entrepreneurs prospères et des icônes de la finance, qui partageront leurs conseils et leurs idées pour gagner de l’argent au cours de la webdiffusion d’une heure. Voici un aperçu de ce à quoi s’attendre.

Millionnaire autodidacte Ramit Sethiauteur du best-seller du New York Times “Je t’apprendrai à être riche” lancera l’événement par une conversation avec Frank Holland de CNBC sur la façon dont vous pouvez maximiser vos revenus et créer de la richesse.

Ensuite, Kristina Partsinevelos de CNBC s’entretiendra avec un panel d’entrepreneurs du millénaire qui ont transformé leur côté créatif en entreprises à six chiffres. Les panélistes – qui partageront ce qu’ils ont appris sur la création de richesse, la génération de revenus passifs et la poursuite de l’indépendance financière – incluent :

Et enfin, l’animateur de “Money Court” de CNBC et l’investisseur de “Shark Tank”, Kevin O’Leary, parlera avec Holland des principales leçons qu’il a apprises au fil des ans.

RSVP maintenant à l’événement virtuel gratuitet revenez ici le mardi 13 décembre à 12 h HE pour le regarder en direct.

La CNBC Make It: diffusion en direct de votre argent est parrainé par Edouard Jones et Robin des Bois.

Divulgation: CNBC détient les droits exclusifs de câble hors réseau sur “Shark Tank” d’ABC.