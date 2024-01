LOS ANGELES — En septembre 1939, l’Allemagne nazie envahit la Pologne, déclenchant la Seconde Guerre mondiale. Les horreurs qui ont suivi ont été documentées et Apple TV+ a adapté le livre de Donald L. Miller « Masters of the Air » pour raconter la bravoure des hommes du 100e groupe de bombardement de l’US Air Force.

Les hommes ont mené des bombardements sur l’Allemagne nazie pour dévaster les forces militaires hitlériennes, volant au-delà des lignes ennemies pour attaquer les aérodromes, les installations navales et les installations industrielles.

La nouvelle série Apple TV+ met en lumière les héros qui ont été aux prises avec des conditions glaciales, le manque d’oxygène et la terreur des combats menés à 25 000 pieds d’altitude.

Callum Turner dit qu’il en sait beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale, mais qu’il ne connaissait pas l’histoire du 100e groupe de bombardement, également connu sous le nom de « Centième sanglant ».

« Je pense qu’il est important de mettre en lumière leur héritage. C’est incroyable ce que ces gars-là ont fait, la 100e et la 8e Force aérienne. Ils se mettent dans certaines des positions les plus instables jamais connues par l’homme. En termes de guerre, c’était l’endroit le plus violent où quelqu’un pouvait mettre les pieds, et ils le faisaient continuellement. Ils l’ont fait pour nous », a-t-il déclaré à Spectrum News.

Nate Mann dans “Les Maîtres de l’Air”. (Apple TV+)

« Masters of the Air » s’intéresse également aux effets psychologiques et émotionnels de la guerre sur ceux qui se trouvent en première ligne. C’est l’un des thèmes qu’Anthony Boyle, qui incarne le major Harry Crosby, espère trouver un écho auprès du public.

« Ce que nous abordons dans cette série, c’est l’aspect santé mentale des garçons. Ces gars montaient là-haut dans ces boîtes de conserve, à des milliers de pieds dans les airs, et 70 à 77 pour cent d’entre eux ne revenaient pas. Nous entrons vraiment dans leur vie personnelle et leurs relations. J’espère que les gens réagiront vraiment », a-t-il déclaré.

Loi Rafferty dans “Maîtres de l’Air”. (Apple TV+)

Raff Law, qui joue le Sgt. Ken Lemmons a déclaré à Spectrum News qu’il avait pu rencontrer la vraie famille de son personnage.

“C’était incroyable. C’était un moment surréaliste d’avoir cette joie de pouvoir voir l’histoire de leur père racontée”, a-t-il déclaré. “C’était vraiment, vraiment spécial.”

« Masters of the Air » est désormais diffusé sur Apple TV+. Ses producteurs exécutifs sont Steven Spielberg, Tom Hanks et Gary Goetzman, qui ont également fait équipe sur « Band of Brothers » et « The Pacific ».

La série met en vedette Austin Butler, nominé aux Oscars, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Rafferty Law, Barry Keoghan, nominé aux Oscars, Josiah Cross, Branden Cook et Ncuti Gatwa.

