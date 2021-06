Les maisons traditionnelles sont mieux adaptées pour supporter les effets du changement climatique, selon une étude de l’IISc

Une recherche récente menée par l’Institut indien des sciences (IISc) a révélé que diverses architectures de logement traditionnelles réparties dans les différents paysages et zones climatiques de l’Inde sont les mieux adaptées pour s’adapter au changement climatique. L’étude, publiée dans Scientific Reports en avril de cette année, a été menée par Khadeeja Henna, Aysha Saifudeen et Monto Mani du Center for Sustainable Technologies, IISc.

Pour leur étude, l’équipe a évalué des maisons dans trois villages différents en Inde qui avaient des climats tempérés, chauds-humides et froids. Les chercheurs ont enregistré les températures à l’intérieur de ces maisons toutes les 30 minutes pendant près d’un an afin de collecter des données pour leur étude. Sur la base de ces données collectées, les scientifiques ont construit un modèle mathématique pour prédire les changements de températures intérieures à l’avenir. Pour cela, l’équipe a simulé trois futurs scénarios de réchauffement climatique avec différents niveaux d’émissions de gaz à effet de serre. Ils ont également estimé comment les maisons construites avec des matériaux traditionnels et modernes se comporteraient dans le même scénario.

L’étude a révélé que les habitations traditionnelles à ventilation naturelle (VN) construites à l’aide de matériaux disponibles localement ont une énergie grise et une empreinte écologique plus faibles. Dans l’un des villages du Bengale occidental qui faisait partie de l’étude, les scientifiques ont estimé l’empreinte écologique des habitations conventionnelles à 2,5 fois celle des habitations traditionnelles. Il a également été noté que les bâtiments vernaculaires ont tendance à être résilients dans une plage de températures plus large en offrant un confort par rapport aux bâtiments conventionnels. En étudiant une habitation traditionnelle et une habitation moderne au Kerala, avec un climat chaud et humide, l’étude a confirmé que les habitations vernaculaires surpassaient les habitations conventionnelles en ce qui concerne le maintien du confort intérieur au fil des saisons. Tout en observant l’impact des transitions modernes sur les habitations rurales au Bengale occidental, il a été constaté qu’il y avait une augmentation de la température intérieure moyenne de 7 degrés Celsius à 10 degrés Celsius.

Selon l’étude, les maisons traditionnelles construites avec des murs en bois ou des toitures en ardoise ont été moins affectées par le changement climatique que les maisons modernes. Les maisons conventionnelles étaient plus chaudes à l’intérieur, dans la zone climatique froide, ce qui les rendait plus propices à la résidence. De même, dans les zones climatiques chaudes-humides et tempérées, les maisons modernes avaient des températures intérieures relativement plus élevées.

