Les maisons sont mises en alerte contre les inondations alors que de fortes pluies frappent le Royaume-Uni, déclenchant un avertissement météo jaune avec des craintes de chaos dans les voyages

BRITS a reçu plusieurs alertes aux inondations car des pluies torrentielles sont susceptibles de provoquer le chaos et de perturber les déplacements aujourd’hui.

De fortes pluies et des tempêtes devraient inonder certaines maisons et entreprises au milieu de 11 alertes d’inondation émises et d’avertissements météorologiques jaunes du Met Office.

Des alertes aux inondations ont été émises à travers le Royaume-Uni alors que de fortes pluies devraient provoquer le chaos et les perturbations des voyages Crédit : LNP

Des avertissements météorologiques jaunes couvrant certaines parties de l’Écosse et de l’Irlande du Nord ont été émis par le Met Office Crédit : Bureau MET

Pluie et vents forts en rafales pour de nombreuses régions de l’ouest ce matin Crédit : Bureau MET

Le Met Office a émis ce matin des avertissements météorologiques jaunes couvrant certaines parties de l’ouest de l’Écosse et de l’Irlande du Nord.

On s’attend à ce que jusqu’à 40 mm de pluie puissent tomber en seulement deux heures dans l’ouest de l’Écosse alors qu’une bande de fortes pluies se déplace vers l’est tout au long de la journée accompagnée de forts coups de vent.

En Irlande du Nord, la pluie devrait se déplacer dans les régions du nord où 40 mm de pluie devraient également tomber en quelques heures.

Des alertes aux inondations ont été émises dans le Dorset, sur la côte de la mer du Nord à Withernsea, Easington et Kilnsea, ainsi que sur la côte sud des Cornouailles, de Lands End à Lizard Point et s’étendant jusqu’à Gribbin Head.

Les côtes du sud du Devon et de l’Essex seront également frappées par des tempêtes.

La rivière Tidal Thames, du pont Putney à Teddington Weir, du port de West Bay et de l’estuaire de la Wye dans le Gloucestershire, a également reçu des alertes aux inondations.

Le Met Office prévient que les services de bus et de train seront probablement affectés par des temps de trajet plus longs.

Les déplacements en voiture peuvent également prendre plus de temps car de fortes pluies entraîneront des inondations et des embruns sur les routes.

Il a été conseillé de rester à l’intérieur autant que possible, et si vous sortez pour vous éloigner du côté abrité des murs d’enceinte et des clôtures – si ces structures échouent, elles s’effondreront de ce côté.

Soyez prudent lorsque vous conduisez sur des routes exposées telles que des ponts ou des routes hautes ouvertes, retardez votre voyage ou trouvez des itinéraires alternatifs si possible et ne conduisez que si cela est vraiment nécessaire.

Restez en sécurité dans une tempête Le Met Office conseille aux gens de : Fixez les objets en vrac tels que les échelles, les meubles de jardin ou tout autre objet qui pourrait être soufflé dans les fenêtres et autres vitrages et les casser

Fermez et fixez solidement les portes et les fenêtres, en particulier celles du côté au vent de la maison, et en particulier les grandes portes comme celles des garages

Garer les véhicules dans un garage, si disponible ; sinon, gardez-les à l’écart des bâtiments, des arbres, des murs et des clôtures

Fermez et sécurisez les trappes des combles avec des boulons, en particulier si la pente du toit est inférieure à 30°

Si la maison est équipée de volets anti-tempête au-dessus des fenêtres, assurez-vous qu’ils sont fermés et attachés

Si les cheminées sont hautes et en mauvais état, éloignez les lits des zones situées directement en dessous d’eux

Veillez à ne pas toucher les câbles électriques/téléphoniques qui ont été soufflés ou qui pendent encore

Ne marchez pas trop près des murs, des bâtiments et des arbres car ils pourraient avoir été affaiblis

Assurez-vous que tous les voisins ou parents vulnérables sont en sécurité et aidez-les à prendre des dispositions pour toute réparation

Pour le nord-est de l’Écosse et le sud-est de l’Angleterre, les prévisions sont principalement sèches.

Cela survient après que la Grande-Bretagne a atteint des sommets de température non saisonniers de 21 ° C hier après-midi.

Les prévisionnistes ont prédit un «été indien» – où une période de chaleur inhabituelle dure tard dans l’année après une brève vague de froid.

Et, malgré les fortes pluies prévues, les températures devraient rester douces tout au long avec des estimations dans les années 20 et 20 jusqu’à la semaine prochaine.

Au début de la semaine, Stephen Dixon, un porte-parole du Met Office, a déclaré: “Les températures supérieures à la moyenne se poursuivront tout au long de la semaine, bien qu’il y ait un thème instable continu avec des périodes d’averses et de vents violents parfois.

“En regardant les températures isolément, elles continueront d’augmenter tout au long de la semaine et du week-end, atteignant peut-être plus de 20°C dans le sud-est samedi et dimanche.

“Des températures de cette nature ne sont pas inconnues en octobre, mais elles sont certainement inhabituelles, surtout plus tard dans le mois.”