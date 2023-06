Notre planète change. Notre journalisme aussi. Ce bulletin hebdomadaire fait partie d’une initiative de CBC News intitulée « Our Changing Planet » pour montrer et expliquer les effets du changement climatique. Suivez les dernières actualités sur notre page Climat et Environnement.

Cette semaine:

Les maisons riveraines puisent dans les lacs pour un chauffage géothermique moins cher

Que se passe-t-il avec ces orques béliers ?

Bon nombre des appartements les plus écologiques au Canada sont ultra-abordables. Voici pourquoi

Les maisons riveraines puisent dans les lacs pour un chauffage géothermique moins cher

(Soumis par John Wypich)

Chauffer et climatiser votre maison avec une pompe à chaleur géothermique est respectueux du climat et très efficace. Mais cela peut nécessiter des travaux de creusement ou de forage coûteux. Les propriétaires de maisons ou de chalets au bord de l’eau ont un raccourci moins cher : le chauffage et la climatisation géothermique (ou géothermique) d’un étang ou d’un lac.

Plus tôt cette année, quand j’ai répondu aux questions des lecteurs de Radio-Canada sur les thermopompes j’ai reçu une note de John Wypich de Port Severn, en Ontario, qui chauffe sa maison avec un système géothermique de lac depuis 29 ans.

« Il existe de nombreux chalets le long des rives du lac qui peuvent utiliser ces simples sources de chaleur », a déclaré Wypich. « À mon avis, votre article a raté une occasion d’informer les gens de cette option. »

Peut-être, mais je peux toujours écrire un autre article. Alors je l’ai appelé.

Wypich vit dans une maison au bord de l’eau sur une péninsule qui s’avance dans un lac appelé Gloucester Pool – l’un des centaines de lacs éclaboussé dans la région ontarienne de Muskoka. Lorsqu’il a emménagé il y a 50 ans, sa maison était chauffée au mazout. Mais lorsque les réservoirs de pétrole ont fui, il a commencé à chercher des alternatives.

La région n’avait pas accès au gaz naturel; certains de ses voisins chauffaient leur maison au propane.

« Mais je voulais avoir un appareil respectueux de l’environnement », se souvient Wypich.

Ses recherches ont révélé le chauffage géothermique (ou géothermique), qui utilise une pompe à chaleur électrique pour déplacer la chaleur dans une maison en hiver et en sortir en été.

Normalement, la chaleur est échangée avec le sol bien en dessous de la surface, qui a une température relativement constante tout au long de l’année, même lorsque la température de l’air est très froide. C’est pourquoi il est très efficace, et populaire dans des endroits comme la Suède .

Cependant, creuser ou forer pour poser la boucle de chauffage souterraine (une boucle fermée de tuyaux ou de tubes contenant le liquide qui transfère la chaleur) peut être coûteux ou peu pratique pour de nombreux propriétaires.

Mais les propriétés riveraines ont une autre option : la boucle peut simplement être coulée au fond d’un lac ou d’un étang à proximité – aucun creusement requis – tant qu’elle est suffisamment profonde pour ne pas geler en hiver.

Wypich a donc embauché un entrepreneur local pour faire exactement cela.

« C’était simple », a-t-il déclaré. Le système dispose également d’un chauffage d’appoint électrique.

(Soumis par John Wypich)

Jeff Hunter, fondateur d’Evolved Thermal Energy et président de l’Ontario Geothermal Association, a déclaré que l’eau doit généralement avoir une profondeur d’au moins trois mètres. Dans le cas de Wypich, la boucle de chauffage est à environ six mètres de profondeur.

Hunter a estimé que lorsque l’option étang ou lac est disponible, elle peut représenter aussi peu que le quart du coût d’une boucle souterraine verticale (qui nécessite un forage profond) et 60 à 80 % du coût d’une boucle souterraine horizontale (qui nécessite beaucoup de terrain).

Dans certains cas, un permis peut être requis – généralement similaire à celui requis pour modifier le rivage pour un quai, a déclaré Hunter. Mais « dans l’ensemble, c’est généralement accepté ».

Il a noté que la boucle de chauffage est fermée et qu’aucune eau n’est prélevée du lac. Wypich ne se souvient pas avoir eu besoin d’un permis.

Il a eu un problème il y a environ 15 ans lorsque le système a commencé à fuir. Il soupçonne que quelqu’un a peut-être jeté une ancre qui a percé la boucle de chauffage et qu’elle a dû être remplacée.

Mais en général, sur 30 ans, a-t-il dit, « nous en avons eu un bon service ».

Hunter a déclaré que plus de gens devraient se pencher sur l’option géothermique de lac ou d’étang.

« Je dirais qu’il faut absolument étudier cela d’abord si vous avez un accès facile à une source d’eau. »

— Emilie Chung

Commentaires des lecteurs

Will Morris :

« J’ai lu votre article sur les jardins de pluie avec intérêt. Cependant, il faut mettre davantage l’accent sur la façon d’accélérer le retour de l’eau collectée à la nappe phréatique. Les moustiques sont endémiques au sud de l’Ontario. Ils pondent des œufs dans l’eau stagnante et sont un vecteur naturel de virus, comme celui du Nil occidental, qui sont pathogènes pour l’homme. Une alternative efficace peut être d’utiliser des barils de pluie pour recueillir l’eau des gouttières à utiliser pour arroser les jardins potagers et floraux, en particulier pendant les périodes sèches. »

Réponse de l’éditeur : Selon des groupes qui vantent les jardins pluviaux comme une solution de prévention des inondations, comme l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région , un jardin pluvial correctement construit devrait se vider dans les 48 heures, ce qui n’est pas assez long pour que les moustiques se reproduisent. Cela dit, les citernes pluviales sont aussi une solution recommandée par le TRCA, et il a un guide étape par étape pour savoir comment en installer un .

Écrivez-nous à [email protected] . Vous avez une histoire personnelle captivante sur le changement climatique que vous souhaitez partager avec CBC News ? Présentez une chronique à la première personne ici .

Vue d’ensemble : ces orques énigmatiques

(Jack Guez/AFP via Getty Images)

Ces derniers mois, de nombreux consommateurs de nouvelles ont été saisis par une énigme maritime – à savoir, que se passe-t-il avec les orques ?

Début mai, nous avons commencé à entendre parler d’orques – également connues sous le nom d’épaulards – éperonnant des yachts au large des côtes du Portugal et de l’Espagne. Par exemple, le 5 mai, trois orques auraient attaqué un voilier suisse appelé Champagne, l’endommageant et le coulant finalement.

Il y a eu au moins 60 incidents d’interactions orques au large de la côte sud-ouest de l’Europe cette année seulement. L’Atlantic Orca Working Group (GTOA), basé sur la péninsule ibérique, surveille la situation et rapporte que depuis un premier incident dans le détroit de Gibraltar en mai 2020, il y a eu plus de 500 cas.

Les biologistes marins ont été pressés d’essayer d’expliquer ce qui se passe. Les explications comprennent : c’est une réponse collective à un traumatisme passé impliquant des bateaux ; quelques orques juvéniles tentent d’établir leur supériorité sur les autres baleines ; ils le font juste pour le plaisir.

Il n’y a pas de consensus, mais un récit populaire est que les orques se vengent des humains – en particulier pour le capitalisme rampant . Les scientifiques ont rejeté l’idée du mépris interspécifique, mais cela n’a pas ralenti la prolifération des mèmes, ainsi que la spéculation selon laquelle les baleines ont quelque chose à faire avec le submersible qui a disparu au large de Terre-Neuve .

Chaud et dérangé : des idées provocatrices sur le Web

Bon nombre des appartements les plus écologiques au Canada sont ultra-abordables. Voici pourquoi

(Heather Waldron/CBC)

Vous pensez que vous ne pouvez pas vous permettre une maison écologique ? Certains des appartements les plus écologiques au Canada coûtent aussi peu que 85 $ par mois, grâce aux fournisseurs de logements sociaux qui ont adopté les normes d’efficacité énergétique et les techniques de construction écologiques.

Ces constructeurs disent que c’est une façon d’utiliser l’argent public pour résoudre plusieurs problèmes à la fois, y compris l’atténuation et l’adaptation au changement climatique et la lutte contre l’inabordabilité croissante des logements et l’itinérance.

Quel type de logement abordable vert est en cours de construction ?

Depuis Whistler, C.-B. pour Halifax il y a eu un boom de la construction de logements sociaux qui vise à répondre aux maison passive standard.

Il s’agit d’une norme mondiale pour les bâtiments étanches et économes en énergie qui nécessitent très peu de chauffage et de refroidissement et maintiennent une température confortable toute l’année. La norme met également l’accent sur des caractéristiques telles que la lumière naturelle et la ventilation avec de l’air frais.

Bois massif est une forme de construction verte que certains utilisent – des panneaux et des poutres en bois d’ingénierie remplacent certains composants généralement constitués d’acier et de béton à forte intensité de carbone dans la construction. Le bois stocke également le carbone capté lors de la croissance des arbres dont il est issu. Parce que les panneaux et les poutres sont préfabriqués en usine, la construction est rapide.

Abla Tsolu, directrice des sans-abrisme et du logement au YWCA Kitchener-Waterloo, a déclaré que c’est l’une des raisons pour lesquelles son organisme à but non lucratif a choisi une conception en bois massif pour un nouveau complexe à Kitchener pour les femmes célibataires sans abri et les familles dirigées par des mères célibataires.

Est-ce abordable?

CityHousing Hamilton, propriété de la municipalité, a presque terminé son dernier projet, la maison passive modulaire King William.

Sean Botham, directeur du développement de CityHousing Hamilton, a déclaré que la plupart des 24 unités font partie du programme « d’accessibilité profonde » du groupe et coûteront 85 $ par mois.

« Une sélection de personnes qui emménageront dans cet immeuble seront sans abri, d’autres seront logées de manière précaire, et certaines d’entre elles seront des personnes en attente d’un logement depuis longtemps », a-t-il déclaré.

Graham Cubitt est directeur des projets et du développement pour Indwell, un organisme de bienfaisance chrétien basé à Hamilton qui construit des logements supervisés et a adopté la norme de la maison passive. Il a déclaré que les loyers d’Indwell sont généralement d’environ 525 $ par mois, ce qui reflète le montant d’argent dont disposent la plupart des locataires pour se loger dans le cadre du soutien provincial aux personnes handicapées.

Botham a déclaré que rendre les loyers abordables n’est possible que lorsque les gouvernements offrent des subventions et des subventions dès la construction. Mais il a déclaré que la conception et la construction d’un bâtiment écologique ne coûtaient pas beaucoup plus cher qu’un bâtiment conventionnel.

« Ce n’est pas vraiment difficile à faire. Mais les avantages sont énormes. »

Pourquoi est-il si populaire auprès des bailleurs sociaux ?

Cubitt a déclaré que les fournisseurs de logements sociaux sont responsables de leurs bâtiments pendant des décennies, ils doivent donc penser à long terme. Et les gouvernements mettent en place des mesures pour faire face au changement climatique.

« Nous n’aurions pas l’argent pour moderniser les bâtiments », a-t-il ajouté.

De nombreux fournisseurs de logements à but non lucratif affirment qu’ils visent également à résoudre plusieurs problèmes à la fois.

« Chaque investissement public devrait atteindre plus d’une fin », a déclaré Cubitt. « Alors, comment pouvons-nous nous assurer que nous atteignons les objectifs climatiques ou que nous atteignons, vous savez, des objectifs équitables en même temps que la construction de logements? »

Que signifie vivre dans un immeuble vert pour les locataires ?

Daniel Bentum vit dans un appartement d’une chambre à James North Landing d’Indwell à Hamilton, en Ontario, qui a récemment obtenu la certification de maison passive. Les 45 logements avec services de soutien sont construits au sommet d’une église. Le fournisseur de logement et l’église offrent un soutien, tel que des repas et des activités.

Les fenêtres écoénergétiques donnent à Bentum une vue sur le pont Burlington Skyway et le port de Hamilton, et remplissent son appartement de lumière. Lorsqu’ils sont fermés, ils bloquent complètement le bruit extérieur.

« C’est vraiment agréable de se reposer une bonne nuit », a déclaré Bentum.

Les pompes à chaleur permettent aux locataires de régler la température dans leur propre logement. Mais Bentum a rarement besoin d’allumer la pompe à chaleur. Ses factures d’énergie sont si faibles qu’il récupère généralement de l’argent à la fin de l’année.

Cubitt a déclaré que de nombreux locataires n’avaient pas les moyens de payer le chauffage ou la climatisation dans leurs maisons précédentes et en ont souffert. Maintenant, dit-il, « Ils économisent tout. Ils économisent de l’argent, ils sauvent la planète. »

— Emily Chung et Alice Hopton

