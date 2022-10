Les maisons historiques pourraient s’avérer plus résistantes aux inondations

SUFFOLK, Virginie (AP) – Chaque fois que des maisons historiques sont inondées, les entrepreneurs en construction se sentent souvent obligés par les réglementations gouvernementales d’arracher le parquet gorgé d’eau, de démolir les vieux murs de plâtre et d’installer de nouveaux matériaux résistants aux inondations.

C’est une approche précipitée qui est susceptible de se produire dans le sud-ouest de la Floride à la suite de l’ouragan Ian. Mais les restaurateurs Paige Pollard et Kerry Shackelford disent savoir quelque chose que la science n’a pas encore prouvé : les matériaux de construction historiques peuvent souvent résister à des trempages répétés. Il n’est souvent pas nécessaire, disent-ils, d’installer des produits modernes tels que le bois d’œuvre en boîte, qui sont à la fois coûteux pour les propriétaires et diluent le caractère historique d’une maison.

“Nos ancêtres ont choisi des matériaux naturellement résistants à la pourriture, comme le robinier, le cèdre rouge et le cyprès”, a déclaré Shackelford, propriétaire d’une entreprise de restauration historique. “Et ils survivent mieux que la plupart des produits que nous utilisons aujourd’hui.”

Pollard et Shackelford font partie d’un mouvement émergent aux États-Unis qui vise à prouver la résilience des maisons plus anciennes alors que davantage tombent sous la menace de la montée des mers et de l’intensification des tempêtes dues au changement climatique. Ils espèrent que leurs recherches près de la côte de Virginie pourront convaincre davantage de responsables gouvernementaux et d’entrepreneurs en construction que les matériaux de construction historiques ont souvent besoin d’être nettoyés – et non remplacés – après une inondation.

En Floride, les conservateurs historiques craignent déjà que les maisons plus anciennes endommagées par Ian ne soient dépouillées de leurs matériaux d’origine, car si peu d’artisans sont disponibles pour effectuer correctement les réparations.

“Certaines entreprises ne font que passer, et leur travail consiste simplement à venir vider l’endroit et à passer à autre chose”, a déclaré Jenny Wolfe, présidente du conseil d’administration du Florida Trust for Historic Preservation.

La coentreprise de Pollard et Shackelford en Virginie, la société de conception de rénovation Building Resilient Solutions, a ouvert cette année un laboratoire dans lequel des planches de pin, de chêne et de cèdre anciens sont immergées dans un réservoir imitant les conditions d’inondation. Les tests sont conçus pour démontrer la durabilité des matériaux historiques et ont été conçus avec l’aide des chercheurs de Virginia Tech.

Pendant ce temps, le National Park Service a travaillé avec le US Army Corps of Engineers sur des recherches similaires au Construction Engineering Research Laboratory à Champaign, Illinois.

Les chercheurs ont lu des manuels de construction du milieu du XIXe et du début du XXe siècle pour tout assembler, des sols à rainure et languette aux murs de briques recouverts de plâtre. Les matériaux ont été immergés dans de l’eau contenant des bactéries et des moisissures pour simuler des eaux de crue contaminées.

La recherche peut sembler redondante de manière flagrante compte tenu de toutes les maisons plus anciennes qui sont intactes le long des côtes et des rivières du pays : beaucoup ont résisté à de multiples inondations et possèdent toujours leurs sols et murs d’origine.

Pollard et Shackelford affirment que le bois des vieilles maisons est résilient car il provient d’arbres qui ont poussé lentement au fil des décennies, voire des siècles. Cela signifie que les anneaux de croissance des arbres étaient petits et denses, ce qui rendait plus difficile l’infiltration de l’eau. De plus, le bois était coupé de la partie la plus interne du tronc, qui produit le bois le plus dur.

Le plâtre peut également être résistant à l’eau, tandis que les enduits de plâtre courants étaient fabriqués à partir de chaux, une substance aux qualités antiseptiques.

Mais voici le problème : les réglementations américaines en matière d’assurance contre les inondations exigent souvent que les structures situées dans des zones sujettes aux inondations soient réparées avec des produits classés comme résistants aux inondations. Et de nombreux matériaux de construction historiques n’ont pas été classés parce qu’ils n’ont pas été testés.

La réglementation américaine autorise des exceptions pour les maisons inscrites au registre national des lieux historiques ainsi que certains registres d’État et locaux. Mais tout le monde ne comprend pas ou n’est pas conscient des exceptions, qui peuvent être limitées.

Le défi bien plus important est le manque d’expertise parmi les entrepreneurs et les responsables locaux, a déclaré Pollard. Les interprétations des réglementations peuvent varier, en particulier dans le chaos après une inondation majeure.

“Vous avez un propriétaire en détresse”, a déclaré Pollard, copropriétaire d’une entreprise de préservation historique. «Ils ont affaire à un entrepreneur qui est tiré dans un million de directions. Et les entrepreneurs sont formés pour mettre tout ce matériel (humide) dans une benne à ordures le plus rapidement possible. »

À Norfolk, en Virginie, Karen Speights a déclaré qu’un entrepreneur avait remplacé son premier étage d’origine – en pin ancien – par un sol stratifié après l’inondation de sa maison.

Construit dans les années 1920, l’artisan de deux étages de Speights se trouve à Chesterfield Heights, un quartier à prédominance noire inscrit au registre national des lieux historiques. Il se trouve le long d’un estuaire de la baie de Chesapeake dans l’une des villes les plus vulnérables à l’élévation du niveau de la mer.

“Je crois toujours que j’avais un bon entrepreneur, mais les inondations n’étaient pas son expertise”, a déclaré Speights. “Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas.”

Le long de la côte du golfe de Floride, il y a des milliers de structures historiques, a déclaré Wolfe du Florida Trust. Un grand nombre d’entre elles sont des maisons à ossature de bois sur pilotis avec des murs en plâtre et lattis.

Beaucoup ont probablement juste besoin d’être séchés après Ian, a déclaré Wolfe. Mais seuls un certain nombre d’entrepreneurs locaux savent quoi faire “pour les sécher lentement et ouvrir les plinthes pour obtenir un flux d’air circulaire”.

Andy Apter, président élu de la National Association of the Remodeling Industry, a convenu que de nombreux entrepreneurs ne connaissent pas bien les matériaux de construction plus anciens.

“A ma connaissance, il n’y a aucun cours qui vous enseigne directement comment travailler sur des maisons historiques”, a déclaré Apter, un entrepreneur du Maryland. « C’est comme une voiture ancienne. Vous allez être limité sur l’endroit où vous pouvez trouver des pièces et où vous pouvez trouver quelqu’un qui est qualifié pour travailler dessus.

Mais l’intérêt pour la résilience des maisons plus anciennes a augmenté depuis l’ouragan Katrina, qui a inondé des centaines de milliers de structures historiques le long de la côte du golfe en 2005, selon Jenifer Eggleston, chef de cabinet du National Park Service pour les ressources culturelles, les partenariats et la science.

Eggleston a déclaré que le service du parc a reconnu le besoin croissant de protéger les structures plus anciennes et a publié l’année dernière de nouvelles directives pour la réhabilitation des bâtiments historiques dans les zones sujettes aux inondations.

Les lignes directrices recommandent de conserver les matériaux historiques en place lorsque cela est possible. Mais ils ne répertorient pas de matériaux spécifiques en raison du manque de recherche sur leur résistance aux inondations.

C’est là qu’interviennent les études.

Une étude récente du service des parcs et de l’Army Corps a révélé que certains matériaux historiques, tels que les sols en pin et en cyprès anciens, se comportaient considérablement mieux que certaines variétés de bois modernes, a déclaré Eggleston.

Ces assemblages de plancher particuliers pourraient être séchés pour être réutilisés après des dommages dits «d’eau propre», a déclaré Eggleston. Mais ils nécessiteraient probablement une finition pour éliminer «l’activité biologique», comme les moisissures et les bactéries.

Pollard et Shackelford ont déclaré qu’ils espéraient un éventuel changement de pratiques qui permettrait d’économiser de l’argent pour les propriétaires ainsi que pour les contribuables, qui paient souvent la facture après une catastrophe majeure.

Dans l’intervalle, les inondations dans les zones historiques ne feront qu’empirer en raison de tempêtes de pluie plus fréquentes ou d’ouragans plus puissants, a déclaré Chad Berginnis, directeur exécutif de l’Association of State Floodplain Managers.

“Pensez à nos schémas de peuplement historiques dans le pays”, a déclaré Berginnis. « Sur les côtes, nous nous sommes installés autour de l’eau. À l’intérieur des terres, nous nous sommes installés autour de l’eau.

Ben Finley, l’Associated Press