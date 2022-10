Les maisons hantées et les films d’horreur peuvent réduire le stress et réduire l’anxiété

La peur que vous avez surmontée en vous promenant dans des maisons hantées et en regardant des films classiques de Michael Myers cet Halloween pourrait vous aider à réduire votre niveau de stress global.

Lorsqu’il est bien fait, un marathon de films d’horreur peut même atténuer une partie de l’anxiété que vous ressentez au quotidien, selon Michelle Cutler, professeure agrégée de psychologie clinique à la Chicago School of Professional Psychology.

“Il y a en fait une réponse neurobiologique qui survient lorsque nous faisons quelque chose d’effrayant, surtout si cela se fait dans une communauté avec d’autres personnes et si nous sommes capables de nous en sortir”, explique Cutler.

“Nous recevons une poussée d’adrénaline, d’endorphines et de dopamine, et cela se traduit en fait par des sentiments d’euphorie et de satisfaction ou même d’autonomisation une fois que la peur s’estompe.”

Pour déclencher cette réponse, vous devrez être intentionnel et configurer votre environnement pour la meilleure expérience.