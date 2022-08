Les maisons gonflables apportent du plaisir, mais les blessures et les décès sont des risques

“Année après année, partout dans le monde, des maisons gonflables sont emportées par le vent et causent des blessures et des accidents imprévus”, déclare Thomas Gill, PhD, professeur de sciences de l’environnement à l’Université du Texas à El Paso, qui a aidé à une étude récente sur les événements de maison de rebond liés au vent. “La plupart de ces incidents auraient probablement pu être évités en planifiant soigneusement, en surveillant la météo ou en étant plus diligent pour sécuriser la maison gonflable au sol.”

Au cours des 2 dernières décennies, les chercheurs ont découvert près de 500 blessures et près de 30 décès, non seulement à la suite d’incidents liés à des rebonds dans les vents violents, mais également à des dérapages dans l’installation des jouets populaires. Lors d’un incident tragique, s ix enfants en Australie sont morts à l’école l’année dernière après avoir plongé de plus de 30 pieds hors d’une maison gonflable qui a été projetée dans les airs par une soudaine rafale de vent.

Gill et ses collègues ont répertorié au moins 28 décès et 479 blessés dans plus de 130 incidents liés aux conditions météorologiques dans le monde entier – des chiffres qui, selon eux, sous-estiment probablement le problème. Entre 2000 et 2021, les maisons gonflables ont été liées à près de 10 000 visites aux urgences rien qu’aux États-Unis pour des blessures telles que des commotions cérébrales, des fractures et des entorses musculaires.

La Société américaine pour les essais et les matériauxqui réglemente l’utilisation de structures gonflables et de structures gonflables aux États-Unis, décourage l’utilisation de structures gonflables par vent supérieur à 25 mph, à moins qu’elles ne soient ancrées par un ingénieur professionnel.

Mais des vents de 25 mph “sont loin des vents requis pour un avertissement d’orage violent [58 mph] ou un avertissement de grand vent [40 mph] aux États-Unis du National Weather Service », explique John Knox, PhD, professeur de géographie au Franklin College of Arts and Sciences à Athens, GA, qui a dirigé la recherche. “Les maisons rebondissantes peuvent basculer, se renverser ou être projetées dans les airs par des vents non violents, et cela se produit souvent pendant ce que la plupart des gens appelleraient le « beau temps ». »