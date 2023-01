Les maisons et les bureaux de responsables démocrates ont été abattus au Nouveau-Mexique

ALBUQUERQUE, NM (AP) – Les maisons ou les bureaux de quatre élus démocrates du Nouveau-Mexique ont été touchés par des coups de feu au cours du mois dernier, et les autorités s’efforcent de déterminer si les attaques sont liées.

Personne n’a été blessé dans la fusillade, qui fait l’objet d’une enquête par les autorités locales et fédérales, a déclaré le chef de la police Harold Medina. Il a qualifié l’enquête de priorité absolue.

Les attaques surviennent au milieu d’une forte augmentation des menaces contre les membres du Congrès et deux ans après que les partisans du président de l’époque, Donald Trump, ont attaqué le Capitole américain et envoyé des législateurs courir pour sauver leur vie. Les membres des conseils scolaires locaux et les travailleurs électoraux à travers le pays ont également subi du harcèlement, de l’intimidation et des menaces de violence.

Au Nouveau-Mexique, les attaques ont commencé le 4 décembre, lorsque quelqu’un a tiré huit balles au domicile d’Albuquerque du commissaire du comté de Bernalillo, Adriann Barboa, a annoncé la police. Sept jours plus tard, quelqu’un a tiré plus d’une douzaine de fois sur la maison d’Albuquerque de la commissaire Bernalillo Debbie O’Malley.

Pas plus tard que cette semaine, mardi soir et jeudi matin, respectivement, plusieurs coups de feu ont été tirés au domicile de la sénatrice d’État Linda Lopez et au bureau du sénateur d’État Moe Maestas.

“C’est traumatisant d’avoir plusieurs balles tirées directement à travers ma porte d’entrée alors que ma famille et moi nous préparions à célébrer Noël”, a déclaré Barboa, commissaire du comté depuis janvier 2021, à la chaîne de télévision d’Albuquerque KRQE. “Personne ne mérite des attaques menaçantes et dangereuses comme celle-ci.”

O’Malley, qui a quitté son poste de commissaire après avoir purgé un maximum de deux mandats, a déclaré dans un e-mail qu’elle et son mari dormaient avant que les coups de feu ne frappent le mur d’adobe entourant leur maison.

“Dire que je suis en colère contre cette attaque contre ma maison, contre ma famille, c’est la moindre des choses”, a déclaré O’Malley dans un e-mail. “Je me souviens avoir pensé à quel point j’étais reconnaissant que mes petits-enfants ne passent pas la nuit et que ces balles n’aient pas traversé ma maison.”

Lopez, qui est sénatrice d’État depuis 1997, a déclaré que trois des balles tirées sur sa maison avaient traversé la chambre de sa fille de 10 ans.

“Je demande au public de fournir toutes les informations dont ils pourraient disposer qui aideront la police à procéder à l’arrestation des auteurs”, a déclaré Lopez dans un communiqué.

Le maire d’Albuquerque, Tim Keller, a qualifié la fusillade de dérangeante. Il a dit qu’il s’agissait de crimes graves, que quelqu’un ait été blessé ou non.

Les responsables fédéraux ont mis en garde contre le potentiel de violence et d’attaques contre des responsables gouvernementaux et des bâtiments, et le Département de la sécurité intérieure a déclaré que l’extrémisme domestique reste une menace terroriste majeure aux États-Unis.

Les responsables locaux ont également été confrontés à un nombre croissant de menaces ces dernières années.

En octobre, un agresseur à la recherche de la présidente de la Chambre de l’époque, Nancy Pelosi, est entré par effraction dans sa maison de San Francisco et a utilisé un marteau pour attaquer son mari, Paul, qui a subi des blessures contondantes et a été hospitalisé. Les émeutiers qui ont envahi le Capitole le 6 janvier 2021 et ont interrompu la certification de la victoire électorale du président Joe Biden ont parcouru les couloirs et crié de manière menaçante, exigeant “Où est Nancy?”

Des membres d’un groupe paramilitaire ont été reconnus coupables d’avoir comploté pour kidnapper le gouverneur du Michigan. Et en août, un homme armé a ouvert le feu sur un bureau du FBI dans l’Ohio après avoir publié en ligne que des agents fédéraux devraient être tués “à vue” après que le FBI ait fouillé la maison de Trump à Mar-a-Lago.

Partout aux États-Unis, les travailleurs électoraux ont été harcelés et traqués, en envoyant certains dans la clandestinité. Il y a également eu des menaces contre des juges, des responsables de conseils scolaires et des manifestations armées dans les capitales des États du pays.

En juin, un homme a été arrêté devant le domicile du juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh dans le Maryland et a déclaré qu’il était là pour tuer le juge après qu’une opinion judiciaire divulguée ait suggéré que le tribunal était susceptible d’annuler Roe v. Wade.

Mais l’escalade des menaces et de la violence contre les législateurs et autres responsables gouvernementaux n’est pas nouvelle. En 2017, le représentant Steve Scalise a été abattu en Virginie lors d’un entraînement de baseball du Congrès.

The Associated Press