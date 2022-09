Les maisons d’un million de dollars perdent leur statut de luxe car les acheteurs obtiennent moins d’espace

Les acheteurs d’épicerie ne sont pas les seuls à devoir faire face au phénomène connu sous le nom de “shrinkflation”, qui se produit lorsque le prix de quelque chose reste le même ou augmente même si l’article devient plus petit.

Les acheteurs de maisons doivent également s’inquiéter de la “shrinkflation”. La tendance frappe les maisons, en particulier celles de l’ordre de 1 million de dollars, où la taille des maisons que les acheteurs obtiennent pour leur argent diminue, selon nouvelle recherche du site immobilier Zillow.

C’est une façon dont l’inflation frappe le marché du logement, selon Skylar Olsen, économiste en chef chez Zillow.

L’argent n’ira pas aussi loin pour les maisons à n’importe quel prix, a-t-elle déclaré. Mais le seuil de 1 million de dollars est particulièrement accrocheur en raison des attentes que les acheteurs y placent généralement.

“Un million de dollars n’est plus aussi luxueux qu’avant”, a déclaré Olsen.

L’idée qu’un million de dollars suffit pour acheter une maison typique existe depuis un certain temps en Californie. Maintenant, de plus en plus de marchés éprouvent également ce même sentiment, a déclaré Olsen.

Plus de deux fois plus de maisons de plus d’un million de dollars ont été vendues ce printemps par rapport à il y a deux ans, selon Zillow. Les augmentations les plus importantes se sont produites à Austin, au Texas; Portland, Oregon; et Riverside, Californie.