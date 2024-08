Données récemment publiées Agent immobilier.com pour le mois d’avril, les acheteurs et les vendeurs potentiels du comté de Winnebago ont vu leurs maisons se vendre à un prix supérieur au prix de vente médian du mois précédent, qui était de 250 000 $.

Selon une analyse des données de Realtor.com, le prix médian des maisons vendues s’élève à 268 950 $. Cela signifie qu’en avril, le mois le plus récent pour lequel des chiffres sont disponibles, le prix moyen d’une maison a augmenté de 7,6 % par rapport à mars.

Par rapport à avril 2023, le prix médian des ventes d’une maison a augmenté de 13 %, à 268 950 $ contre 238 000 $.

Realtor.com se base sur les actes de vente pour obtenir ses données, ce qui entraîne un retard de quelques mois dans la mise à jour des données. Les statistiques n’incluent pas les maisons actuellement en vente et ne sont pas directement comparables aux données des annonces.

Des informations sur votre marché immobilier local, ainsi que d’autres données communautaires utiles, sont disponibles à l’adresse suivante : data.jsonline.com.

En ce qui concerne uniquement les maisons unifamiliales, le prix de vente médian de 271 000 $ dans le comté de Winnebago a augmenté de 12,9 % en avril par rapport à 240 000 $ le mois précédent. Depuis avril 2023, le prix de vente des maisons unifamiliales a augmenté de 13,9 % par rapport à une médiane de 238 000 $.

Aucune maison unifamiliale n’a été vendue pour au moins 1 million de dollars ou plus au cours du mois.

Les prix de vente des condominiums et des maisons de ville ont diminué de 42,7 % en avril, pour atteindre une médiane de 169 000 $ par rapport à 295 000 $ en mars. Par rapport à avril 2023, le prix de vente des condominiums et des maisons de ville a diminué de 27,8 %, passant de 234 000 $ à 2019. Aucun condominium ou maison de ville ne s’est vendu pour au moins 1 million de dollars ou plus en avril.

En avril, le nombre de ventes enregistrées dans le comté de Winnebago a augmenté de 120,7 % depuis avril 2023, passant de 58 à 128. Toutes les ventes de maisons résidentielles ont totalisé 35,3 millions de dollars.

Dans le Wisconsin, les maisons se sont vendues en moyenne à 280 416 $ en avril, soit une hausse de 4,3 % par rapport aux 268 916 $ du mois de mars. 4 356 ventes ont été enregistrées dans l’État en avril, soit une hausse de 30 % par rapport aux 3 350 ventes enregistrées en avril 2023.

La valeur totale des ventes de maisons résidentielles enregistrées dans le Wisconsin a augmenté de 37,8 %, passant de 1,1 milliard de dollars en mars à 1,5 milliard de dollars en avril.

Parmi toutes les ventes de maisons résidentielles dans le Wisconsin, 2,04 % des maisons ont été vendues pour au moins 1 million de dollars en avril, contre 1,91 % en avril 2023.

Les prix de vente des maisons unifamiliales dans le Wisconsin ont augmenté de 5 %, passant d’une médiane de 274 986 $ en mars à 288 742 $ en avril. Depuis avril 2023, le prix de vente des maisons unifamiliales dans tout l’État a augmenté de 10,9 %, passant de 260 266 $.

Dans tout l’État, le prix de vente des copropriétés et des maisons de ville a augmenté de 1,2 %, passant d’une médiane de 250 000 $ en mars à 253 000 $ en avril. Le prix de vente médian des copropriétés et des maisons de ville est en hausse de 5,4 % par rapport à la médiane de 240 000 $ en avril 2023.

Le prix de vente médian des maisons utilisé dans ce rapport représente le point médian de toutes les maisons ou unités répertoriées au cours de la période donnée. La médiane offre une vision plus précise de ce qui se passe sur un marché que le prix de vente moyen, qui consisterait à prendre la somme de tous les prix de vente puis à la diviser par le nombre de maisons vendues. La moyenne peut être faussée par une vente particulièrement basse ou élevée.

