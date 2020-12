La grande majorité des maisons de retraite aux États-Unis ne commenceront pas à vacciner le personnel et les résidents contre le COVID-19 avant le 21 décembre, et certains ne commenceront pas avant le 28 décembre, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Le déploiement lundi du vaccin Pfizer-BioNTech a semé la confusion dans tout le pays, car il est devenu clair que les établissements de soins de longue durée et les maisons de soins infirmiers ne participaient pas aux vaccinations initiales, malgré la décision du CDC la semaine dernière d’inclure les résidents dans la première phase de distribution.

C’est parce que la majorité des établissements de soins de longue durée ont choisi de participer à un programme fédéral qui utilise les chaînes de pharmacies, y compris CVS, Walgreens et autres, pour faciliter la vaccination du personnel et des résidents.

Le programme de partenariat fédéral pour les soins de longue durée lancera le 21 décembre pour les juridictions qui ont choisi d’utiliser le vaccin Pfizer-BioNtech. Plus de 1100 cliniques de vaccination dans des établissements de soins de longue durée à travers le pays devraient avoir lieu ce jour-là, a déclaré la porte-parole du CDC, Kristen Nordlund.

Un autre cycle aura lieu le 28 décembre pour les juridictions qui ont choisi d’utiliser le vaccin COVID-19 de Moderna. Ce vaccin n’a pas encore été autorisé par la FDA, mais devrait l’être dans les deux prochaines semaines. Il ne répond pas aux exigences de stockage ultra-froides du vaccin Pfizer, ce qui le rend plus facile à utiliser dans les zones sans accès à l’équipement spécialisé.

Une poignée d’installations commenceront plus tard cette semaine pour tester le système afin qu’il puisse être mis à l’échelle la semaine prochaine, a déclaré Nordlund.

« Nous savons que cette année a été angoissante pour les familles avec des proches médicalement fragiles dans des établissements de soins de longue durée et tout aussi dure pour les personnes qui travaillent et s’occupent de ces résidents », a-t-elle déclaré. «Nous espérons que la vaccination généralisée des résidents et du personnel des maisons de retraite et des résidences-services permettra aux familles de revoir bientôt leurs proches».

Les dates de lancement ultérieures ont été choisies pour tenir compte du temps nécessaire pour assurer un approvisionnement adéquat en vaccins et pour que les partenaires pharmaceutiques planifient et coordonnent les cliniques dans chaque établissement, a-t-elle déclaré.

Certains domaines qui ne participent pas au programme fédéral commenceront plus tôt.

«Les équipes de CVS Pharmacy administreront des vaccins dans une poignée d’établissements du Connecticut et de l’Ohio le 18 décembre», a déclaré TJ Crawford, vice-président des affaires externes chez CVS Health.

Lors d’un briefing lundi, le général Gustave Perna, chef de l’exploitation de l’Opération Warp Speed ​​du gouvernement fédéral, a déclaré que la planification de l’envoi de vaccins dans plus de 70 000 établissements de santé et maisons de retraite à long terme d’Amérique était « incroyablement difficile ».

Le délai plus long pour les installations était nécessaire compte tenu de la complexité, a déclaré le secrétaire du ministère de la Santé et des Services sociaux, Alex Azar, lors de la réunion.

« Ils nous ont demandé d’être sûrs … de leur donner une marge de manœuvre pour pouvoir simplement mettre en place la logistique et les opérations », a-t-il déclaré. « Mais il n’y a pas d’interdiction de distribuer et de vacciner plus tôt. »

Le temps supplémentaire a été nécessaire en partie pour permettre aux établissements de se préparer afin que les vaccinations puissent être effectuées efficacement et avec le moins de visites possible « afin que nous n’allions pas dans les deux sens », a déclaré Perna.

L’un des problèmes est d’obtenir les autorisations nécessaires pour les résidents qui ne peuvent peut-être pas signer pour eux-mêmes, a-t-il déclaré.

«Vous devez vous assurer que tous les patients ont un contrat signé, ce qui signifie parfois que vous devez contacter plusieurs couches de la famille pour obtenir l’approbation finale», a déclaré Perna.

De nombreux foyers de soins sont toujours aux prises avec cette exigence, a déclaré Kathleen Heren, l’ombudsman des soins de longue durée du Rhode Island.

Le CDC a autorisé les maisons de retraite à obtenir la permission verbale des résidents, a-t-elle déclaré, mais les pharmacies qui effectueront les vaccinations ont envoyé par la poste des formulaires d’autorisation écrits que les résidents doivent signer.

«Nous travaillons toujours sur la façon dont nous allons faire vacciner les personnes qui n’ont personne pour signer pour elles, ou pour celles qui souffrent de démence», a déclaré Heren, ajoutant que les maisons espéraient obtenir des éclaircissements du Département d’État de la Santé.

Dans le cas de CVS, il s’agissait de formulaires imprimés en trois exemplaires, a déclaré le Dr Richard Feifer, médecin-chef de Genesis HealthCare, qui gère plus de 500 établissements de soins de courte et de longue durée dans 34 États.

Il ne pense pas que l’attente soit déraisonnable car le vaccin n’a été autorisé que vendredi et il faudra du temps à son personnel pour obtenir des formulaires de consentement afin que toutes les personnes qui doivent être vaccinées.

Ils doivent les terminer avant la visite « car la pharmacie doit savoir exactement combien de doses doivent être administrées », a-t-il déclaré.

Certains États ont entendu différentes raisons du manque de vaccin.

Brent Willett, président de l’Iowa Health Care Association, a déclaré qu’on lui avait dit que le retard était dû à une règle fédérale exigeant que les États aient sous la main 50% du vaccin nécessaire pour leurs résidents de maison de retraite avant de commencer les vaccinations.

Sarah Ekstrand, porte-parole du département de la santé publique de l’Iowa, a confirmé l’exigence.

La confusion était frustrante pour ceux qui travaillent sur le terrain.

«Certains membres me disent qu’ils ne sont pas satisfaits, mais il s’agit d’un tout autre processus de distribution», a déclaré James Nyberg, directeur exécutif de LeadingAge Rhode Island, un groupe de 15 non-pour- Profit des maisons de soins infirmiers dans le Rhode Island

« De toute évidence, nous souhaitons pouvoir l’obtenir le plus tôt possible, car chaque jour compte », a-t-il déclaré.

