LOUISVILLE, Ky. – Les maisons du chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, et de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, ont été vandalisées au cours du week-end après que le Congrès a ajourné vendredi sans obtenir de chèques de relance de 2 000 $.

Samedi matin, des messages comme «où est mon argent» et d’autres jurons ont été écrits avec de la peinture en aérosol sur la porte d’entrée et des briques de la maison du républicain du Kentucky à Louisville.

Pendant ce temps, la maison de Pelosi, un démocrate à San Francisco, a été peinte à la bombe vendredi matin avec des messages tels que «2 000 $ annuler le loyer». Des vandales ont également laissé du faux sang et une tête de porc coupée sur l’allée de Pelosi, selon les informations locales. La police de San Francisco a déclaré que sa division des enquêtes spéciales enquêtait.

Le vandalisme survient après que McConnell a mis le kibosh sur une proposition autonome de paiements directs en espèces de 2000 dollars aux ménages américains admissibles – une idée soutenue par le président Donald Trump, 44 républicains de la Chambre et plusieurs républicains du Sénat.

« Le Sénat ne sera pas forcé de verser plus d’argent emprunté entre les mains des riches amis des démocrates qui n’ont pas besoin d’aide », a déclaré McConnell dans un discours au Sénat mercredi.

La semaine dernière, le Congrès a adopté un programme de secours pour les coronavirus d’environ 900 milliards de dollars, y compris des chèques de 600 dollars pour la plupart des Américains, à la suite d’une impasse prolongée entre démocrates et républicains.

La Chambre a approuvé lundi l’octroi de chèques de relance de 2 000 $ aux Américains, mais la mesure n’a jamais été votée au Sénat. Un jour plus tard, McConnell a présenté sa propre version de la loi de 2000 $ qui lierait les paiements à deux questions opposées par les démocrates: la création d’un comité consultatif qui «étudierait l’intégrité et l’administration» des élections générales de novembre et abrogerait l’article 230. la loi sur la décence en matière de communication.

Le Sénat a ajourné vendredi soir sans passer les chèques de relance de 2 000 $, ce qui signifie que le sort de la proposition est entre les mains du prochain Congrès, qui se réunit dimanche.

En réponse au vandalisme, McConnell a déclaré dans un communiqué samedi matin: « J’ai passé ma carrière à lutter pour le premier amendement et à défendre des manifestations pacifiques. J’apprécie tous les Kentuckiens qui se sont engagés dans le processus démocratique, qu’ils soient d’accord ou non avec moi. «

«C’est différent», a-t-il poursuivi. « Le vandalisme et la politique de la peur n’ont pas leur place dans notre société. »

Il a conclu: « Ma femme et moi n’avons jamais été intimidés par ce livre de jeu toxique. Nous espérons juste que nos voisins de Louisville ne seront pas trop incommodés par cette crise de colère radicale. »

On ne savait pas si McConnell était à la maison pendant l’incident. Un porte-parole de McConnell n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire du réseau USA TODAY.

Le service de police du métro de Louisville n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires pour savoir s’ils avaient des suspects ou des informations supplémentaires sur le vandalisme.

Un porte-parole de Pelosi n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Contributeur: Savannah Behrmann

Ben Tobin a rapporté de Louisville. Savannah Behrmann a rapporté de Washington. Grace Hauck a rapporté du New Jersey.