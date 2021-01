Les maisons de Mitch McConnell et Nancy Pelosi, opposants politiques et les deux membres les plus puissants du Congrès, auraient été vandalisées, alors que leur impasse se poursuit sur un projet de loi de relance qui a été critiqué comme inadéquat par la gauche et la droite – y compris Président Trump.

Dans une déclaration de samedi, M. McConnell, un républicain du Kentucky et chef de la majorité au Sénat, a déploré ce qu’il a appelé une «crise de colère radicale» tirée d’un «livre de jeu toxique». La station de Louisville WDRB-TV a rapporté que le La maison du sénateur a été taguée pendant la nuit avec de la peinture en aérosol rouge et blanche. Photos montrent écrit sur le devant de la maison de M. McConnell, y compris un message qui dit «Weres my money» sur la porte d’entrée. Le service de police du métro de Louisville n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire samedi.

«J’ai passé ma carrière à lutter pour le premier amendement et à défendre des manifestations pacifiques», a déclaré M. McConnell dans le communiqué. «J’apprécie chaque Kentuckien qui s’est engagé dans le processus démocratique, qu’il soit d’accord ou non avec moi. Ceci est différent. Le vandalisme et la politique de la peur n’ont pas leur place dans notre société.

Vers 2 heures du matin vendredi, des policiers de San Francisco ont répondu à un rapport de vandalisme dans une maison du quartier Pacific Heights de la ville. Des graffitis avaient été peints à la bombe sur la porte du garage et « une tête de cochon » avait été laissée sur le trottoir devant la maison, a déclaré un porte-parole du département de police. La Chronique de San Francisco signalé que la maison appartenait à Mme Pelosi, une démocrate qui est présidente de la Chambre.