Les maisons de Minneapolis inspirées par Frank Lloyd Wright coûtent 1 139 900 $

Kimberly James n’oubliera jamais la patinoire que son père construisait dans le jardin chaque hiver ou sa famille cuisinant devant le foyer au bois de leur salon pendant l’été.

“Ma partie préférée de la maison est la cuisine. Il y a la table où nous avons préparé les biscuits de Noël”, a-t-elle déclaré. “Et puis, il y a la cheminée dans laquelle mon père a installé un barbecue. Tous les vendredis soirs [in the summers]il y cuisinait.”

C’est le cœur lourd que sa famille a décidé d’inscrire sur la liste la maison bien-aimée de quatre chambres et deux salles de bains située dans le sud de Minneapolis. Après le décès de ses parents, Benjamin et Donna Faus, elle et ses frères et sœurs ont décidé de le transmettre à une nouvelle famille pour en profiter.

Située à quelques pâtés de maisons du Bde Maka Ska, la maison de 3 050 pieds carrés offre l’une des plus belles vues de la ville, a déclaré le frère Fritz Faus.

“Mon père a toujours dit qu’il préférait avoir une tente sur un beau terrain plutôt qu’un manoir sur un terrain moins attrayant”, a déclaré Fritz. “C’est absolument magnifique ici – vous pouvez voir le centre-ville. Vivre ici est vraiment une opportunité unique.”

Inspiration de conception

Pompier de longue date à Minneapolis, leur père a construit la maison en 1955, a déclaré James. Armé des connaissances acquises à la bibliothèque, d’une pioche qu’il a utilisée pour creuser les fondations et d’un peu d’aide de son père, Benjamin a construit la maison.

En la concevant d’après l’architecture de style Prairie de Frank Lloyd Wright, Benjamin s’est efforcé de donner à la maison une impression d’espace en limitant le nombre de murs au rez-de-chaussée et en utilisant de larges fenêtres pour mettre en valeur la nature extérieure. Au centre se trouve une cheminée en pierre calcaire grise, et tout autour se trouvent des vues du centre-ville de Minneapolis et du Bde Maka Ska. L’extérieur est fait d’un type de séquoia qui n’est plus produit, a déclaré Fritz.

“Cela ressemble à une œuvre d’art en raison de sa conception bien pensée”, a déclaré l’agent inscripteur Pamela Hendrickson. “Nous pensions que c’était bien en avance sur son temps car dans les années 50, les gens ne faisaient pas ce type de plans d’étage.”

C’était un refuge pour Benjamin et sa femme, Donna, une artiste dont les œuvres étaient exposées dans la maison.

“Ma grand-mère adorait peindre au sous-sol”, a déclaré sa petite-fille Madeline Faus. “Elle serait mise en place pour peindre près de la fenêtre.”

Depuis la construction de la maison, la famille a pris soin de préserver le design de Frank Lloyd Wright lors des rénovations. Tous les planchers de bois franc sont fraîchement poncés et teints, ainsi que de nouveaux tapis et appareils électroménagers. Lorsque la chambre principale a été rénovée, ils ont encore introduit la nature à l’intérieur en installant des plafonds voûtés.

…